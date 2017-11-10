«Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»

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Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union
Фото: пресс-служба Quiksilver

В октябре самый известный в мире сноубордист Трэвис Райс привозил в Москву свой новый фильм «Depth Perception». С ним приехали и другие спортсмены, снимавшиеся в киноленте. После автограф-сессии Трэвис встретился с корреспондентом «Ленты.ру» и рассказал, чем он живет вне спорта и как добился успеха.

О детстве

Интересно, что когда ты ребенок, ты не задумываешься о том, как проходит твое детство, ты просто не можешь этого оценить до тех пор, пока не станешь старше. Будучи маленьким, я проводил много времени на улице, рыбачил и гулял летом, играл в хоккей зимой. Мне нравился этот спорт, но я перестал им заниматься, когда познакомился со сноубордом.

Мой отец был спасателем на горнолыжном курорте Jackson Hole (штат Вайоминг, США — прим. «Ленты.ру»), но кататься на сноуборде я научился сам в 13 лет. Сейчас это довольно поздно по сравнению с современными детьми, которые встают на доску намного раньше.

Встать на доску было очень сложно. Я помню первые два дня моего катания. Это было странно: у меня плохо получалось, но потом что-то случилось. Просто в один момент я вдруг почувствовал доску и смог сделать несколько поворотов без падения. Тогда-то я и заболел этим спортом.

Об успехе

Я думаю, что главные спонсоры моего успеха — поддержка близких и друзей и здоровый образ жизни. Дело в том, что я по-настоящему наслаждался катанием, это никогда не было работой. Это смысл моей жизни, это веселье и досуг.

Иногда случается, что через несколько успешных лет профессионалам сносит крышу: они начинают выполнять рискованные трюки без подготовки, залезать на скалы. Думаю, меня отличает то, что я всегда умел мыслить здраво, не бросаться в омут с головой. У меня ни разу не было серьезных травм и операций, именно благодаря этому я все еще здесь — благодаря правильным и взвешенным решениям.

А еще мне помогла моя интуиция. Она ведет меня по жизни, я всегда чувствую, когда стоит пойти на риск, а когда нужно остановиться. Иногда сложно сказать себе «нет», проще и соблазнительнее буркнуть что-то вроде «к черту, я это сделаю» — и пуститься во все тяжкие.

Если в моей жизни не было бы сноуборда, я отправился бы на Луну. Серьезно, я бы стал астронавтом! Или работал бы с животными в условиях дикой природы, стал бы ученым. Или стал бы архитектором, или работал в фонде для детей. Я не знаю, никто не знает, что было бы со мной в том случае, не узнай я сноуборда. В мире так много интересных вещей!

О новом фильме

«Depth Perception» принципиально отличается от всех моих предыдущих фильмов. Во-первых, тем, что снимали мы его всего шесть недель. То, что мы хотели сделать с этой лентой, кардинально отличается от других сноубордических фильмов. Мы отправились всего в одну локацию и попробовали заглянуть глубже в те вещи, на которые мы обычно смотрим поверхностно.

Мы заново взглянули на отношения между флорой и фауной — как климат, география и поведение живых существ работают вместе. Название фильма переводится как «Глубина восприятия», оно олицетворяет весь смысл киноленты. Для меня это означает смотреть на мир обоими глазами, быть в состоянии увидеть, как близки и одновременно далеки вещи.

Сложно объяснить, но в повседневной жизни мы смотрим на мир как бы одним глазом — поверхностно. А мы даем возможность зрителям взглянуть глубже на обыденные вещи. Представь: ты в лесу, смотришь на дерево и думаешь: «Я знаю, что это. Это дерево». Тебе не нужно смотреть глубже. А вот как работает мой мозг: ты понимаешь, что это дерево, но понятия не имеешь, что оно представляет собой на самом деле. В нем так много происходит — миллион хитросплетений и процессов. Для меня это практически магия.

В детстве мы попадаем в общество, растем, ходим в школу, узнаем-узнаем-узнаем — и нам кажется, что мы знаем все. Но когда ты решаешь заглянуть глубже в привычные вещи, тебе приходится забыть обо всем, что ты знал раньше, и начать с самого начала. Посмотреть на мир глазами ничего не знающего ребенка.

Это было очень рискованно — делать этот фильм. Мои коллеги работали над русским переводом специально для вашей страны. Я думаю, вышло здорово. Я надеюсь на это, потому что мне сложно оценить результат, я ведь не знаю языка.

О планах на жизнь

У меня много планов, но я стараюсь ничего не загадывать. Я даже не знаю, чем буду заниматься этой зимой. И это очень круто! Сейчас я не заглядываю дальше сегодняшнего вечера.

А в целом я планирую развивать сноубордический контест Supernatural (уникальный бэккантри-фристайл контест, для которого Райс построил специальный «природный» сноупарк — прим. «Ленты.ру»), и это, возможно, станет будущим спортивных соревнований. Продолжу работать над этим проектом. Я думаю, что некоторые места в России могли бы стать частью этого проекта. Камчатка хорошо подойдет, но это очень далеко. Классным вариантом может быть и Сочи.

О любви

В шесть лет у меня появился друг, с которым мы вместе выросли. У него была старшая сестра, очень симпатичная. Я знал ее, но мы не общались. Девчонки в подростковом возрасте обычно думают: «Взрослые парни крутые», а на тех, кто моложе, не обращают внимания. Потом она переехала, и мы много лет не виделись.

А потом случайно встретились, и… понеслось. Мы вместе больше десяти лет. Она фантастическая. Работает над потрясающим проектом по поддержке женщин и их прав во всех сферах. В мире так много тех, кто нуждается в помощи. Команда моей девушки занимается всем: от общественно важных тем до психического и физического здоровья.

Я много путешествую по миру, и вижу, что женщины хотят быть наравне с мужчинами. Я думаю, это прекрасно. Тысячи лет женщины были под коммерческим и физическим гнетом, и здорово, что теперь они начали доминировать. Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины.

Сейчас у власти в Европе и США много сильных женщин. Я горжусь своей невестой — она сильная, я люблю таких.

Сноубордистка Робин ван Джин, которая участвовала в моем фильме, катается наравне с мужчинами. Более того, с технической точки зрения она катается лучше, чем все мы. Ее квалификация выше.

О музыке

Я люблю музыку, которая подходит под соответствующий момент жизни. По сути, я меломан. Когда я еду по проселочной дороге в Вайоминге, я слушаю кантри. При этом признаю, что есть много отстойного кантри.

Кстати, я горжусь тем, что 60 процентов музыки к фильму «Depth Perception» написали специально для нас. Мы задействовали двух исполнителей: Ханну Хобрак и ее группу Shel и музыканта Kishi Bashi, плюс мы использовали треки, которые сами любим.

Я не слушал музыку, когда снимался в фильме, но когда я катаюсь для удовольствия — обычно слушаю что-то живое, подвижное.

О страхах

Страх — интересный предмет для обсуждения. Это одновременно неприятное чувство и при этом потрясающий инструмент, который помогает человеку сохранить жизнь и здоровье.

Плохо, когда страх становится иррациональным, когда перестаешь его контролировать. А есть и глупые страхи: почти каждый боится показаться смешным, глупым или некрасивым на публике.

Много лет я стараюсь смотреть в глаза своим иррациональным страхам и пытаюсь избавиться от них. При этом я очень хочу выстроить здоровые отношения с теми страхами, которые помогают мне остаться в живых.

О жизни вне спорта

Я много учусь. Интересуюсь биологией, новыми технологиями, квантовой физикой, почвоведением. Я знаю, как работают подземные воды и грунт. А квантовая физика — это вообще безумно захватывающе, хоть и сложно. Эта наука позволяет нам полностью переосмыслить мир вокруг нас. За столько лет существования жизни на Земле мы привыкли смотреть на мир вокруг нас определенным способом: с помощью науки, математики и литературы. А теперь ученые, изучающие квантовую физику, говорят нам: «Погоди, нет! Вообще-то это не то, что происходит на самом деле!».

Я уверен, что именно квантовая физика поможет открыть секреты и перейти в новую эру человеческого потенциала. Думаю, перемены произойдут очень скоро, и мы успеем стать их свидетелями.

Мария Румянцева

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