Этот неловкий момент

Саммит АТЭС, открывшийся во вьетнамском Дананге в пятницу, 10 ноября, в первый же день своей работы заставил российскую делегацию пожалеть о долгом пути, который пришлось преодолеть. Этой поездки вообще могло бы не быть в графике Владимира Путина, если бы президент США сам не изъявил желания провести встречу. Но Дональд Трамп, известный своей противоречивостью, и тут остался верен себе — от планов он отказался в самый последний момент. Так бы и остался саммит АТЭС неловким пятном на геополитической карте, если бы не один документ в несколько абзацев. О том, как труден был путь к простому рукопожатию, убедился корреспондент «Ленты.ру».

Владимир Путин колебался перед поездкой во Вьетнам. Единственной веской причиной для участия российского лидера была встреча с президентом США. И если бы Дональд Трамп сам не анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой, то, скорее всего, на вьетнамский курорт отправился бы премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже заменял президента на этом саммите и, кроме того, вскоре сам отправится в Восточную Азию.

Но Трамп сказал дословно: «Путин очень важен», и очертил общие темы: ситуация в КНДР, Сирии и на Украине. В Кремле отозвались в тон, напомнив, что и они стремятся к сотрудничеству и даже почти подтвердили предстоящую полноценную встречу. А дальше началось странное.

Проведя десять часов в самолете на пути к Данангу, российский президент прибыл вовремя. Путь Трампа был значительно короче, он прилетел из Китая, где завершил большое азиатское турне. Но к началу саммита опоздал, а потом и вовсе проигнорировал все рабочие заседания первого дня.

Сергей Лавров Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В кулуарах нервничали. Журналисты терзали вопросами и пресс-секретаря президента (Дмитрий Песков признавался, что от американских коллег поступает противоречивая информация), и министра иностранных дел (Сергей Лавров перешел с дипломатического на разговорный и назвал представителей администрации Трампа чинушами). Эту неловкую для Москвы и откровенно некрасивую со стороны Вашингтона ситуацию так и не удалось разрешить.

Путин и Трамп встретились только на церемонии фотографирования, где все лидеры стояли в одинаковых, сидящих не по размеру, национальных рубахах. На предыдущих саммитах российского и американского президентов разводили по разные стороны family photo. На этом они стояли бок о бок, и это, несомненно, было заслугой службы протокола. Они наконец пожали друг другу руки, и положение, становившееся нелепым, было подправлено.

Перелом случился на следующий день. Путин и Трамп наконец поговорили и подписали совместное заявление по Сирии. Настроение в российской делегации изменилось, даже движения стали бодрее. Перед журналистами Путин появился в приподнятом расположении духа. Он быстрым шагом вошел в столовую гостиницы «Интерконтиненталь», которую по случаю превратили в пресс-центр, и без предисловий приступил к вопросам. Главный из которых был, конечно, о Трампе.

Ничего особенного и не случилось, подчеркивал Путин, просто командам президентов не удалось справиться с «определенными формальностями протокола». «Ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе саммита. Мы согласовали совместное заявление по борьбе в Сирии», — сказал Путин.

В этом документе, оперативно опубликованном на сайте Кремля, оба лидера «подтвердили свою решимость» нанести поражение «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация), выразили удовлетворение усилиями по предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными в Сирии и договорились поддерживать военные каналы связи. Все вместе поможет окончательно разгромить террористов. «Борьба будет продолжена!» — решительно заявил Путин.

Но несмотря на эту договоренностью, которую в Кремле назвали результатом успешной работы, российский президент все же привычно покритиковал США за двойные стандарты. «У них там свобода слова поднималась на щит как светоч демократии», — с легкой иронией заметил он. А затем попенял на то, что телеканал Russia Today прижимают и вынуждают стать иноагентом. А как же тогда ваша хваленая свобода слова, словно бы удивлялся президент.

Владимир Путин Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Поругал он также и ставшую уже привычной антироссийскую риторику в Штатах. Недавно, например, Politico сообщило о том, что американским следователям удалось установить имя женщины, выдававшей себя за племянницу российского президента и пытавшейся помочь политикам из США во время избирательной кампании. Вскользь упомянув об этих сообщениях, Путин кратко резюмировал: «Бредни какие-то». «О связях каких-то моих "родственников" с представителями администрации я узнал только вчера от господина Пескова. Не знаю об этом ничего. Ровным счетом вообще ничего!» — отрезал он.

Высказав таким образом недоумение по поводу того, что происходит в американской политике, лично о президенте США Путин отзывался с уважением: воспитанный, доброжелательный и комфортный в общении человек. Только общения этого мало, прямо сказал Путин, хватает на то, чтобы хоть немного вывести российско-американские отношения из кризиса.