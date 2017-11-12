69-я параллель
 
Последние новости
Сирийскую армию уличили в нежелании штурмовать последний оплот ИГ в стране
Сменивший номера после ДТП судья отказался от алкотеста и назвался пассажиром
В Москве запланировали реконструировать 10 развязок МКАД  
Россия потеснила США на рынке зерна
Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей
Москва отреагировала на «допуск» военных США на российскую подлодку в Индии
В сеть слили пикантное фото «Убивашки» Хлои Морец
Популярные новости
В сеть слили пикантное фото «Убивашки» Хлои Морец
Москва отреагировала на «допуск» военных США на российскую подлодку в Индии
Украинский беспилотник вторгся на территорию России
Звезда «Чудо-женщины» пригрозила покинуть франшизу из-за секс-скандала
Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей
На картине XIX века нашли iPhone
Ford внедрил экзоскелеты для рабочих

«Ночью я выстрелил себе в палец из охотничьего сигнала»

Как совершить поход в Заполярье, когда вокруг нет людей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Бойков / Фотобанк Лори

Короткое заполярное лето кончается, Хибины торопливо покрываются снегом, и поток пеших туристов иссякает. Осенью, когда медведи готовятся к спячке, а в горах снегопады чередуются с дождями и на перевалах свирепствуют бураны, корреспондент «Ленты.ру» совершил путешествие по Хибинам. В меланхоличном одиночестве он спускался в темноте с Северного Чоргорра, утопал в снегах Рисчорра и иррационально боялся медведей.

Ночной идеал морозной тайги

«Вы зачем так рискуете? Там же снег и много медведей, они даже по нашему Оленегорску бродят!» — отговаривала меня пенсионерка в электричке Мурманск — Апатиты. В пригородном поезде был всего один полупустой вагон, не считая локомотива. Ехали рыбаки, школьники, пенсионеры, вахтовики и я — репортер, решивший на много дней уйти в Хибины, чтобы поймать прощальные мгновения мистической заполярной осени. На календаре уже значилось 14 октября 2017 года, и арктические горы покрывались снегом.

Полная темнота в Мурманской области приходила в шесть вечера; последнее, что я разглядел из окна вагона — порожистую реку Кола, чье устье в XVI веке обжили поморы. До моей станции Имандра было 130 километров, но состав шел четыре часа, останавливаясь в десятках мест с завораживающими названиями: Шонгуй, Кица, Тайбола... Тревожная тишина стояла на полустанках, окруженных лесистыми сопками или болотами, а редкие пассажиры подсаживались всего раза три. Но молчание обманчиво — на некоторых полустанках еще держатся без магазинов северяне, отключенные от электричества. Говорят, что в одном брошенном селе живет старая женщина. Одна.

Под ногами шумит покрытая инеем трава. Село Имандра основали на берегу одноименного озера. Завтра водные глади окрасит в бескрайнюю синеву солнце, я буду бродить по берегу и фотографировать, как ветер играет желтой травой, пока на той стороне чернеют Мончетундры. А сегодня меня приглашает в гости охранник Алексей; он потомственный заполярник — по культуре поведения и корням. Мы распиваем грузинское вино, а потом он заводит промерзший УАЗ, и мы едем к речке Гольцовке. Свежий запах северной тайги и хруст луж под ногами в идеальном месте, в котором от сотен жителей осталось несколько десятков, да и тем грозят отключением водокачки.

Как медведи пугают пешеходов

До моста через бурливую речку Гольцовку меня проводит грунтовка — их много в окрестностях Имандры, некоторые остались еще от военных гарнизонов. Мост числится за каким-то ученым ведомством; его латают, убирают вокруг мусор. Дальше только тропа, вьющаяся между деревьями, болотами и периодически отходящая от Гольцовки. Я ухожу в тишину гор, где рев катящихся только вниз рек — фон, а не звук. Отпечатки ног в грязи и фантики от конфет говорят мне, что пару дней назад здесь прошли несколько человек. Потом отметились бурые медведи. Пустые туристические поляны же усеяны кульками и торпедами с кашами и сахаром.

После обеда погода портится — капает дождь. Мой маршрут ведет на перевал Северный Чоргорр, по туристической категории его сложность — 1Б. Ради этого я, вопя от холода, босиком перешел Гольцовку по каменистому дну там, где впадает ручей Маннепахк. Поскользнуться в реке с 85-литровым рюкзаком — чревато. Вообще-то, броды пересекаются в обуви, но топить ботинки, когда осень сплетается с зимой, нет желания. И погода, насмехаясь, вскоре наградит меня снегом, когда я, взбирался по чавкающей тропе и скользким камням. Хлопчатобумажные штаны (главная ошибка экспедиции) пропитываются водой. Мне очень хочется запалить костер и завернуться в спальник.

Что такое осенние Хибины? На фотоснимках они чаруют глубоким симбиозом черного и оранжевого цвета арктической природы — камень и отмирающая зелень. Реальность для глаза прозаичней — хмурые тона мокрых деталей пейзажа: деревья, кусты, мох, камни, тропинки. Впоследствии я найду свои фото приятными.

…На свежем покрове отпечаток когтистой лапы и кучки переваренных ягод. Потом еще один. Это была медведица и ее дитя; мы разминулись на пару минут. Звери почуяли меня. Меня бросило в холодный пот и мысли — идти вперед или позорно эвакуироваться в цивилизацию? Был звонок Алексею с Имандры: «В наших краях увидеть следы медведя еще проблема….» «Встань лагерем на открытом месте и жги костер», — дает комментарий лыжник Андрей Мамай; мы выпьем сибирской настойки через неделю в Кировске. Сумерки — на одной из туристических полянок я ощутил присутствие поленницы дров, прикрытых брезентом. Полчаса возни, мокрые ветки, гель для костра, поваленные деревья сверху, и пылает на славу. Палатка выросла после совета редактора «Русского охотничьего журнала» Михаила Кречмара лечь в люльку: «У медведей сейчас свои дела». Интернет и чьи-то звуки шуршания камнями — это странное сочетание.

Перевал и белая мгла

Ночью я выстрелил себе в палец из охотничьего сигнала, а утром соизволил зарегистрировать свой маршрут в МЧС. Крови было много, а в палатке прибавилось дырок. Сон был обменен на полузабытье под фон из «Сектора Газа», чтобы уже воображаемым медведям казалось, что в палатке несколько человек, а сардины с печеньем на завтрак пошли без энтузиазма. Впрочем, спустя несколько километров я выберусь из зоны леса в редколесье; медвежьих отпечатков прибавится, но местность станет открытой. На одном кусте какой-то шутник повесил перчатку, и еще было чучело в футболке ЛДПР.

Последние карликовые березы, первые морены, гигантские валуны, горные отроги и кулуары. Над камнем торчали уши — это заяц шпионил за мной, а затем упрыгал подальше. И снег — с неба и под ногами. Снег прятал тропу, навигатора нет — это слишком дорого для меня. Где-то осязаемо вдалеке откроется и исчезнет за стеной снегопада гладь Имандры, и я полезу в лоб по курумнику к смутно видимой щели в побелевших горах — это перевал Северный Чоргорр. Немецкий рюкзак Deuter сдавил вены в бедре, он забит килограммов на 30, и правая нога протестует. Рюкзак бил по затылку, когда я, хлебая снежные заряды, рассматривал путь.

Ущелье как турбулентная труба — на Чоргорре высота 1020 метров и веселье: бешеный ветер мотал меня, а очки за секунды леденели от снега; я едва видел. Снял перчатку — протер, надел, проходит минута, и все повторяется, и пальцы вновь дубеют. Я переползал каменные завалы, радовался островам снежников, не тающих и летом, подворачивал ноги и хотел пить. Брюки покрылись ледяной коркой. Часа полтора ушло на штурм; когда показался огромный язык снежника, на спуске, уже темнело (17:30). Рев метели стихал, а я шлепал, рискуя сорваться и прокатиться десятки метров. А дальше.… Все туры похоронил снег, и отрезок по осыпи из живых камней я часа полтора делал, съезжая на пятой точке и тормозя ногами и руками. Если я осмеливался шагать, то падал, собирал синяки и ругался матом. В 1977 году на Чоргорре погибла в лавине группа — четыре человека.

Огни базы МЧС на реке Кунийок мелькнули в темноте. Я доковылял до висячей долины — наконец-то тропа. Раз пять упал и подсчитал потери: термос остался на перевале. Потом к этому добавятся порванные штаны и превращенная в лохмотья накидка к рюкзаку. Уже не думая о медведях, я почавкал по мокрому лесу, высматривая путь умирающим фонарем. Обледеневшая одежда растаяла, а я продрог. Дежурный даже не удивился моему явлению; ночевка в домике — тело приятно ломило, и до утра я читал книгу Василия Немировича-Данченко о Лапландии, объедаясь сладким и кашами.

Тропёжка — это когда снег по пояс

Палатку пришлось ставить под осадками — мероприятие нервное. Чтобы сгладить унылую атмосферу я открыл мемуары Билла Брайсона, и «Прогулки по лесам» долго не отпустят меня спать. Утром чтение продолжилось — о нелепых Национальных парках в США, которые не заботятся о природе, торгуют лесом и преследуют туристов-палаточников, не желающих ночевать в вонючих приютах. Впрочем, если переключиться на Хибины, — примерно треть их уничтожена горноперерабатывающими комбинатами. Это, очевидно, продолжится – «Северо-западная фосфорная компания» планирует разработать гору Партомчорр и превратить в помойку Гольцевое озеро — красивейшее и полное рыбы. Перевал Южный Партомчорр я освоил в дождливую и холодную ночь августа 2016 года.

Что означает ночевка в палатке в заполярное межсезонье? Холод — это не проблема, бюджетный спальник Pock Empire Montana из Чехии греет меня полностью раздетого в минус пять. Пенка и самонадувающийся матрас из дешевого «Декатлона» балуют мягкостью спину и изолируют холод снизу. Омерзительно утром — палатка капала конденсатом, который облюбовал и наружную часть спальника. Одежда не сохла — даже трусы и носки. Сушиться у костра после ходового дня нет шансов — валил снег или дождь. А питьевая вода без термоса за ночь обрастала льдом.

Термос так и не был найден — я пропустит тропу на перевал и добежал до ручья Петрелиуса. Флегматично съел, не снимая балаклавы, банку тунца у брошенной советскими геологами скважины, давшей жизнь очередному болотцу в Хибинах. Фотографировал безымянные озера пронзительные в своей одинокой красоте, когда туристические поляны тихи, а задний фон — это горы, одетые в белое. Кажется, что кроме дежурного из МЧС, его веселого рыжего пса и меня в горах никого не было.
Северный Рисчорр. Перевал-ущелье, что цепляет своей красотой летом. На подходе к нему — красивый водопад речки Рисйок. После него смешно смотреть на «водопады», которые демонстрируют за деньги туристам кубаноиды около Геленджика. Вокруг были могучие ели и сосны, но чем выше в горы, тем быстрее камень вытеснял растительность. Потратив несколько часов и проваливаясь в снег по пояс, я дважды переждал метель, а рядом, километрах в пяти на запад, светило солнце. «Тропёшка меня доконала», — пожалуюсь я, снимая видео, и поверну к базовому лагерю в сумерках. Поднявшись от Северного Рисчорра на гору Каскаснючорр, перевалив Южный Рисчорр, можно дойти до легендарного Академического озера. Как-нибудь в другой раз.

Крест у дороги: один в метель

Путеводитель по Аляске на ночь, пробуждение от сырости, проникшей через молнию спальника, очередное купание в Кунийоке и муторное приготовление еды на сухом горючем. Долгие сборы рюкзака и освобождение от снега обледенелой палатки. Сегодня пятница, 19 октября. В Хибинах окончательно установилась звенящая тишиной зима, а я уйду пешком по занесенной грунтовой дороге в город Кировск. Медведь по имени Федор частенько выбегал летом на эту дорогу; зверь откладывал свидетельства, что он тут живет, и растворялся в лесу. Людей он не обижает.

Свинцовое небо с разрывами голубого цвета. Я иду в тихом лесу, пью холодную воду и потею. Потом начнется подъем на безымянный и не категорийный перевал у Сердцевидного озера, и я погружусь в белую мглу. Верха хребтов не различить — на высоте свыше 700 метров кинематографический ад, и беснуются бураны, а все что близко — бело-белого цвета. Я смутно угадываю начало труднейшего перевала Буревестник в складках хребта Пачвумчорр и проваливаюсь в дыру моста. Полный трещин хребет уходит в небо над одним из самых мрачных озер Хибин — Длинным. Здесь нет деревьев: камень и редкие кусты. Сажусь на рюкзак, включая с телефона саудовский металл Al-Namrood и ухожу в себя, пока мороз охлаждает мое тело.

Ручей Вудъяврйок промерз, а мои испытания одиночеством закончились у гравийной трассы около озера Малый Вудъявр. Здесь я проклял последние 5 из 23 километров ходового дня — самосвалы с карьера раскатали дорогу, и походник скользил и падал раз за разом. Торжественно сверкнут огни кировского пригорода Кукисвумчорра или же просто Кукиша, появится сотовая связь, и вскоре уже я съем арахисовую пасту в теплой комнате, укоризненно взирая на ботинки из «Декатлона» — они не выдержали экзамен и разошлись. И я думал, где устроить еще один поход по Арктике.

Михаил Пустовой

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
69-я параллель
69-я параллель11:08 7 ноября

«Холодно, но это неважно»

Чего ради кубинцы решили развивать сальсу в Сибири
18:52 9 ноября

В школах Красноярского края появятся учебники на языках коренных народов Севера

16:55 1 ноября

Семьям ямальских кочевников раздадут спутниковые телефоны

16:59 8 ноября

Мурманский госуниверситет займется подготовкой кадров для арктических проектов

69-я параллель16:1113 октября

«Интеллигенты на глазах превращались в скотов»

Режиссер заполярного театра о массовых расстрелах после премьеры в эпоху ГУЛАГа
18:0710 ноября

На научные исследования в ЯНАО направят более 80 миллионов рублей

15:45 7 ноября

В Госдуме заявили о необходимости создания Арктического кодекса

20:5830 октября

Проект детского сада Полярного победил во всероссийском конкурсе

69-я параллель13:0210 ноября
Раскопки на месте массового захоронения жертв репрессий

Альбомы боли

Страдания узников ГУЛАГа в мемуарах Евфросинии Керсновской
16:46 8 ноября

На Таймыре обнаружили деталь неизвестного старинного судна

20:0128 июня

В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

20:44 3 ноября

Спектакль красноярского театра попал в лонг-лист «Золотой маски»

Россия
«Насилие идет на пользу ребенку»
Будущие балерины терпят унижения, голодают и сводят счеты с жизнью
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Дебоширка в розовой кофте избила девушек у барной стойки клуба
Пожарные узнали о крупном возгорании после публикации в соцсетях
Вооруженный ревнивый чеченец украл с занятий петербургскую студентку
В Кремле отреагировали на слова о запуганном Трампе
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Северокорейские солдаты подстрелили бежавшего на Юг сослуживца
Москва отреагировала на «допуск» военных США на российскую подлодку в Индии
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей
Украинский беспилотник вторгся на территорию России
В Киеве рассказали о подготовке новых многомиллионных исков к России из-за Крыма
Комбат ДНР Алабай назвал возможное направление наступления украинской армии
Пограничники перехватили шедшие в Россию две тонны насвая
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Ford внедрил экзоскелеты для рабочих
Сорос и Рокфеллер выступили против снижения налогов для богатых
Медведев придумал новое объяснение санкциям
Гидроэнергетика спасла миллионы жизней
Академик Дружинин о косвенной пользе самой безвредной разновидности энергетики
Глава предприятия ЖКХ пообещал кредиторам рассчитаться выигрышем в лотерею
«Роснефть» отчиталась о приобретении перспективных активов
Все материалы
Силовые структуры
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Нападавшую на женщин банду подростков-грабителей поймали в Новосибирске
Сиделка получила срок за убийство петербургского художника-инвалида
На Кубани ревнивец забил пенсионерку сковородой во время застолья
Мужчина напал на московских полицейских с гантелью и зонтиком
Все материалы
Наука и техника
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
На картине XIX века нашли iPhone
Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла
Нейросеть «открыла» рыбу под названием кубинская армированная кошка
Владельцы iPhone X столкнулись с новым дефектом
Все материалы
Спорт
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
Мутко прокомментировал слухи об отстранении России от Олимпиады
Шахматист Карякин присоединился к «Команде Путина»
Сборная Швейцарии отпраздновала выход на ЧМ-2018 в российских футболках
Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник заговорил о совести
Все материалы
Культура
«Дело обстояло плачевно»
Почему инженеры на Руси не могли придумать ничего нового
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Любовники за кулисами
Мэрилин Монро в постели и Мерил Стрип с двумя мужчинами
Звезда «Чудо-женщины» пригрозила покинуть франшизу из-за секс-скандала
Макаревич назвал ерундой сообщение об уходе клавишника из-за Крыма
Обвиненный в насилии гей-актер из «Стартрека» заявил о травле русскими троллями
Spice Girls воссоединятся в полном составе
Все материалы
Интернет и СМИ
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Пожилой американец предложил свое тело для борьбы с голыми фотографиями
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Dolce & Gabbana порвали британский флаг на юбки
Trussardi оформит элитный спа-центр на Ставрополье
Демократичные часы ушли с молотка в 100 раз дороже эстимейта
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
Внедорожник Skoda обзавелся «Золотым рулем»
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
В Берлине из церкви похитили мастурбирующую куклу-зомби
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Все материалы
Af1erparty
Как Себастьян Феттель добыл долгожданную победу, которая уже никому не нужна
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Самые длинные автобусы на Земле
Автобусы, внутри которых можно проводить соревнования по бегу
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
Новосибирский тюнер купил шесть выживших «Марусь»
«Гранты» с дистанционным управлением подорожают на 10 000 рублей
Представлен самый мощный и технически продвинутый Chevrolet Corvette
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы