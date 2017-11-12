Вырубают и не врубаются

В украинских экологических сообществах часто публикуют снимки из серии «было» и «стало», выкладывая сделанные с помощью квадрокоптеров фотографии стремительно лысеющих склонов Карпатских гор. За последние три с лишним года они покрылись огромными проплешинами незаконных вырубок. Бесконтрольная заготовка леса стала обычным бизнесом для жителей Прикарпатья, Закарпатья и Буковины, и абсолютное большинство древесины идет именно за границу — хотя формально в Украине действует мораторий на экспорт карпатского леса-кругляка — как называют спиленные и зачищенные от веток бревна.

Даешь кругляк Европе!

По горным дорогам практически открыто движутся груженные бревнами лесовозы, а по железным дорогам идут целые эшелоны с лесом. Их можно видеть даже на вокзале областного центра Ивано-Франковск. Согласно данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины, за первое полугодие 2017 года в стране было незаконно вырублено около 14,4 тысяч кубометров леса, а сумма ущерба от браконьеров достигла 85,8 миллионов гривен (190 миллионов рублей). За прошлый год лесорубы свели около 43,8 тысяч кубометров, что обошлось государству в 200 миллионов гривен (440 миллионов рублей). Хотя все понимают, что эти официальные данные — не более чем верхушка айсберга нелегальных лесозаготовок. Тем более что, по мнению западноукраинских журналистов, официальная статистика о потерях леса может умышленно занижаться — чтобы лишний раз не шокировать этими данными общественность.

Масштабы вырубки так велики, что вызывают падение цен на сырье — за последние полтора года стоимость кругляка снизилась с 80 до 60, и даже до 50 долларов за кубометр. Но даже в этих условиях продавать лес «на Запад» куда выгоднее, чем отправлять его на украинские деревообрабатывающие предприятия, которые неуклонно приходят в упадок.

Помешать реализации преступной схемы, ведущей от браконьерства к контрабанде вырубленного леса, крайне непросто. В условиях катастрофического падения уровня жизни хищническая вырубка леса для многих жителей Западной Украины — единственный источник дохода, а правоохранительная система на местах недееспособна. Непопулярная центральная власть давно не контролирует ситуацию, коррумпированные силовики разных ведомств обычно сами задействованы в браконьерских схемах. Делянки нередко охраняются вооруженными полукриминальными группировками, действующими под «брендом» «Правого сектора» (организация, запрещенная на территории РФ) и других ультраправых организаций.

Вырубка леса стала для многих единственным источником дохода Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В августе буковинские экоактивисты перехватили загруженный кругляком поезд возле села Глубокое, на дороге к таможенному посту Вадул-Сирет, через который идет основной поток грузов на украино-румынской границе. По некоторым данным, эта партия предназначалась для известной румынской фирмы, активно сотрудничающей с «черными» лесорубами. Однако владельцы нелегально заготовленного леса сумели освободить состав с помощью сотрудников Черновицкой прокуратуры. В октябре жители Сторожинецкого района Буковины попытались установить на дорогах блокпосты, чтобы препятствовать вывозу леса — охрана браконьеров расчистила дорогу лесовозам.

Все смыло

Озабоченность местных жителей понятна: исчезновение лесов не только портит красивые карпатские виды, но и создает условия для катастрофических селей, от которых все чаще страдает регион. В 2008 году затяжные дожди привели к грандиозному паводку, охватившему Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Закарпатскую и Винницкую области. Десятки домов в Карпатах были снесены мощными селевыми потоками. Украинские экологи прямо указывали на причину катаклизма — обезлесивание горных склонов, уже не способных удерживать избыточную воду и незакрепленную почву. С тех пор масштабы вырубки многократно возросли — так что следующее крупное наводнение, спровоцированное нарушением гидробаланса, скорее всего, ждать недолго.

ЕС требует снять мораторий на вырубку леса Фото: John Moore / Getty Images

Официальный Киев пытался бороться с этой проблемой чисто формально. Под давлением общественности в апреле 2015 года парламент ввел десятилетний мораторий на экспорт необработанных лесоматериалов — чтобы остановить уничтожение лесов и поддержать уцелевшие предприятия деревообрабатывающей промышленности.

Вырубка леса не прекратилась, зато мораторий основательно поссорил украинское правительство с его финансовыми донорами из Евросоюза. В мае 2016 года Брюссель потребовал от Украины снять ограничения на экспортные поставки леса-кругляка, угрожая заморозить очередную порцию кредитного транша на общую сумму 1,8 миллиарда гривен. Причем европейские чиновники прямо указали Киеву на то, что действия Украины противоречит условиям Соглашения об ассоциации с Евросоюзом — за которое, собственно, и стоял Евромайдан.

«Мораторий на вывоз объективно воспринимается нашими партнерами как нарушение Соглашения об ассоциации», — признала тогда вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. В итоге Украина получила эти деньги только в апреле текущего года — после того как президент Петр Порошенко в очередной раз пообещал европейским партнерам снять мораторий. Но украинские власти осознают непопулярность такого решения и по-прежнему не спешат снимать формальный запрет на экспорт лесоматериалов.

Лес и другие колониальные товары

Похоже, что терпение Брюсселя уже на исходе. В сентябре глава официального представительства ЕС Хуг Мингарелли предупредил, что в случае сохранения моратория на экспорт леса-кругляка Украина не получит очередную, третью часть кредита. Судя по всему, это подтолкнуло президента Порошенко и премьера Гройсмана к решительным действиям в парламенте.

На днях, 8 ноября, выступая в Верховной Раде, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что украинский кабмин активно продавливает в парламенте отмену ограничений на экспорт леса. «Вы наседаете на парламент, чтобы отменить мораторий на вывоз леса, потому что вам нужен кредит от Еврокомиссии, и вы за это хотите дальше вывозить лес, вместо того, чтобы агитировать их привозить сюда оборудование, создавать рабочие места тут, в Украине, а не превращать Украину в сырьевой придаток сильных мира сего», — заявил с трибуны Ляшко.

Доля леса в экспорте в ЕС выросла за четыре года почти вдвое Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Даже самые лояльные к «генеральной линии» политики Украины все чаще вынуждены называть вещи своими именами, констатируя, что победа Евромайдана превратила страну в поставщика дешевого сырья и рабочей силы для экономической системы ЕС. И при необходимости, европейские чиновники готовы максимально жестко отстаивать свои интересы, пользуясь тем, что украинская власть находится от них в полной зависимости, которая приобретает ярко выраженный характер колониальной эксплуатации.

«Европейские партнеры уже не стесняются. Украинские машины, механизмы, металлы их не интересуют. На них не снимаются квоты, нет никаких программ поддержки и интеграции. Зато сырье, металлолом, продукция АПК с нулевым уровнем переработки вполне востребована, — прокомментировал ситуацию бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов. — Теперь, когда Украина сдала практически все позиции и загнана в угол, самое время поднять вопросы, не решаемые ранее. Хотите кредит на закупку газа? Хотите очередной транш макроэкономической помощи? Отменяйте мораторий на экспорт леса! На самом деле даже при действующем моратории лес-кругляк вывозился под видом изделий, дров, чего угодно. Никто этого моратория не придерживается — 70 процентов нашего леса идет в Европу. Что там гоняют из приграничных территорий, учету и вовсе не подлежит. Важно другое: с Украиной переходят на язык грубого диктата и шантажа. И это новая реальность, с которой нынешней власти приходится жить. К сожалению, и народу Украины тоже».

Возвращение к истокам

Следует отметить, что значительная часть Восточных Карпат уже подвергалась масштабным вырубкам, начавшимся еще в начале ХХ века при правившей в Австро-Венгрии династии Габсбургов и продолжавшимся в межвоенный период, когда этот регион был поделен между Польшей, Румынией и Чехословакией. Железные дороги, по которым везут сейчас в ЕС украинский лес, были проложены австро-венгерским правительством именно для нужд лесозаготовок. В 1924 году британская компания The Century European Timber Corporation заключила с польским правительством десятилетнюю концессию на заготовку 17 миллионов кубометров древесины, что нанесло белорусским, литовским и украинским лесам огромный ущерб. Так, в одном только 1925 году британские бизнесмены вывезли с территории Второй Речи Посполитой свыше 800 тысяч кубических метров древесины, что привело к уничтожению целых лесных массивов.

Причиной наводнения 2008 года назвали вырубку леса Фото: Reuters

Лесные угодья Западной Украины с немалым трудом воссоздавали в советские времена. Своеобразный памятник тому времени — буковинская гора Стожок. В конце сороковых годов на ней высадили рощу ясеня в форме огромной звезды. Каждую осень она вспыхивает красным на фоне темной массы хвойных деревьев.

Возможно, уничтожение карпатских лесов стало своеобразной «декоммунизацией» украинской природы. Или своеобразным «фе» в адрес России. Ведь неслучайно вице-премьер Павел Розенко публично призвал сограждан рубить дрова ради независимости от поставок российского газа. Насколько еще хватит украинских лесов, никто пока не задумывается, но сегодня уже понятно, что потеря природных ресурсов оказалась для украинцев весьма неожиданной ценой за право «войти в Европу».