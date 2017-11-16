Мир
 
Последние новости
Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном
Илон Маск рассказал о проблемах с женщинами
Британцы научились обналичивать биткоины через карточки
Американец избежал казни из-за неспособности медиков угодить в его вену
Выяснено происхождение загадочного пениса с английского пляжа
Несостоявшийся революционер Мальцев получил убежище в Евросоюзе
Популярные новости
Дюжев еще раз «словесно наказал» неблагодарных россиян
Илон Маск рассказал о проблемах с женщинами
Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии
Выяснено происхождение загадочного пениса с английского пляжа
Американец избежал казни из-за неспособности медиков угодить в его вену
Британцы научились обналичивать биткоины через карточки
Несостоявшийся революционер Мальцев получил убежище в Евросоюзе

Дедушка старый, ему все равно

Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти

Перейти в «Мою Ленту»
Роберт и Грейс Мугабе
Роберт и Грейс Мугабе
Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Первый и единственный президент независимого Зимбабве, борец за права угнетенных негров, «убийца белых» и «черный расист», самый пожилой в мире действующий глава государства Роберт Мугабе свергнут военными. К такому исходу привело желание Мугабе выстроить династию и поставить свою честолюбивую жену Грейс во главе государства — с этим были не согласны военные и политические оппоненты Мугабе. «Лента.ру» разбиралась, как пал режим старейшего лидера и при чем тут его супруга.

«Когда Господь решит, что Мугабе пора умереть, мы выставим его труп кандидатом на выборах. Вы увидите, люди будут голосовать за труп», — заявила Грейс Мугабе в феврале 2017 года на митинге правящей партии ЗАНУ-ПФ. На словах она всегда была беззаветно предана мужу, но с каждым годом все активнее намекала на собственные президентские амбиции. «Говорят, я хочу стать президентом. А почему нет? Я что, не зимбабвийка?» — вопрошала она еще в 2014-м.

Путь к успеху

Грейс Маруфу родилась в Южной Африке в 1965 году, она была четвертым ребенком в семье. В пятилетнем возрасте ее отправили к матери, проживавшей на территории нынешней Зимбабве. Отец остался работать в ЮАР.

Грейс выросла и выучилась на секретаршу. Вышла замуж за пилота зимбабвийских ВВС, родила сына. Сразу после колледжа устроилась на работу в президентскую администрацию: там ее и приметил Роберт Мугабе, первый и единственный президент страны, пришедший к власти сразу после ее захвата черным большинством населения. Президент начал оказывать ей знаки внимания — угощал чаем с печеньем, вел долгие беседы.

«Он расспрашивал меня о семье. Я смотрела на него как на отца. Не думала, что он глядит на меня и думает: "Мне нравится эта девочка". Я совсем не ожидала такого», — рассказывала Грейс журналистам.

По ее словам, она скептически относилась к его ухаживаниям: у нее был сын, Мугабе тоже был женат, к тому же — более чем 40-летняя разница в возрасте. У зимбабвийского лидера тогда действительно была супруга — чрезвычайно популярная в народе уроженка Ганы по имени Салли.

Но к тому времени она была неизлечимо больна, и, по словам Роберта Мугабе, дала добро на его отношения с Грейс. Та вступила с ним в любовную связь, развелась с мужем. Официально первой леди она стала через четыре года после смерти Салли, в 1996-м: пресса называла церемонию бракосочетания свадьбой столетия. У пары родились трое детей.

Черная леди

На первых порах в качестве первой леди Грейс ограничивалась благотворительной деятельностью. На одной из местных ферм она построила детский дом — с привлечением китайских инвестиций.

Со временем она открыла в себе предпринимательскую жилку, став де-факто управляющей семейной собственностью. Например, правящая партия еще в 1980-е выделила Роберту Мугабе участок земли в пригороде Хараре — но он так и не потрудился построить там хоть что-то. Когда за дело взялась Грейс, дело пошло — на участке возвели особняк. Кроме того, президентская чета владела огромными сельхозугодьями, фермами и предприятиями.

Грейс эпатировала публику своей страстью к роскоши и экстравагантности: во время короткой поездки в Париж она спустила 120 тысяч долларов на вещи из тамошних бутиков. За тягу к богатство противники прозвали ее «Грейс Гуччи» или «ДисГрейс» (от английского слова disgrace, «позор»).

Легенды ходили и о ее крутом нраве: в 2009-м в Гонконге она вместе с телохранителем напала на журналиста британской газеты The Times, расцарапав ему лицо своими бриллиантовыми кольцами, а потом сослалась на дипломатический иммунитет и избежала наказания.

В 2017-м в ЮАР Грейс явилась в гостиничный номер к сыновьям, которые привели с собой 20-летнюю модель Габриэллу Энгельс. Первая леди схватила электрический удлинитель и принялась хлестать гостью по голове, оставив в результате глубокие рассечения и разрушив модельную карьеру девушки. Когда ей хотели предъявить обвинения, она вновь сослалась на дипломатический иммунитет.

Но нельзя сказать, что она не заботилась о своем имидже — за два месяца умудрилась получить степень доктора наук в местном университете. Правда, ее диссертации в библиотеке почему-то не представлена. Грейс выступала на политических митингах, разоблачая критиков своего мужа и требуя от политических противников покаяния и публичных извинений. Кульминацией были ее слова о желании выставить на выборы труп мужа или самой возглавить страну.

По мере того как Роберт Мугабе старел, в стране обострялась борьба за власть. Грейс сколотила вокруг себя группировку лояльных молодых министров, «сорокалетних», получивших обозначение G40. Первая леди безжалостно расправлялась со вчерашними друзьями, если считала их угрозой своему влиянию. Это и послужило причиной ее падения.

Крокодил во главе

Молодым сорокалетним выскочкам противостояла группировка тяжеловесов, героев борьбы с властью белых во главе с вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу Крокодил.

Мнангагва в детстве входил в уличную банду «Крокодилы», за что и получил свое прозвище. В годы партизанской войны он убил белого фермера, по ошибке был отпущен на волю и присоединился к Роберту Мугабе, одному из ведущих лидеров борьбы с «белой оккупацией».

В негласной борьбе за власть армия придерживалась нейтралитета, однако начальник генштаба Константин Чивенга дал понять: вооруженные силы не позволят захватить власть человеку, не участвовавшему в «освободительной борьбе» против колонизаторов.

Чивенга и нажал на спусковой крючок нынешнего кризиса. Роберт Мугабе, желая сделать преемником свою жену, отстранил Мнангагву от должности вице-президента и начал чистки в армейских рядах. Чивенга приказал вывести бронетехнику на улицы Хараре и взял под стражу Мугабе.

Сами военные заявляют, что их действия — не госпереворот. Чивенгра потребовал от Мугабе прекратить чистки в правящей партии, отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии, убрать «контрреволюционные элементы в руководстве страны», а также предоставить всем членам правящей партии равные возможности для участия во внеочередном съезде.

В армии подчеркивают, что речь идет о «бескровной коррекции». Генерал-майор Мойо заявил, что военные хотят разобраться с «преступниками вокруг Мугабе, которые творят злодеяния, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». По его словам, военные намерены «привлечь их к ответственности». При этом он гарантирует безопасность самого Мугабе и его семьи. Мойо пообещал, что «как только военные выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в нормальное русло».

Что бы он ни говорил, признаки путча налицо: на улицах столицы стоят танки и бронетранспортеры, президент под домашним арестом. Грейс Мугабе, по словам членов парламента, уже сбежала в Намибию.

По сути, Чивенгра сделал то, что и обещал: не позволил G40 взять власть и расчистил путь для «Крокодила» Мнангагвы. В отличие от многих других переворотов, этот пока протекает относительно мирно, хотя еще неизвестно, не начнет ли Крокодил кровавые расправы после въезда в президентский дворец — если, конечно, доживет до инаугурации. К тому же не исключено, что у Чивенгры могут быть свои планы, в которые передача власти Мнангагве не входит.

Алексей Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Мир00:0313 ноября

Кровавая ривьера

Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
22:1115 ноября

Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию

20:3415 ноября

Фанаты звезды YouTube устроили погром в Брюсселе

01:32Сегодня

Китайских геев подвергли лечению электрошоком

Мир00:0210 ноября

Хозяева приехали

Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
19:0015 ноября

Народ Северной Кореи приговорил «отвратительного преступника» Трампа к смерти

21:4515 ноября

Совращавший малолетних священник получил тюремный срок

18:1915 ноября

Немцев предупредили о миллионе бомжей

Мир00:0015 ноября

Желтая Чечня

Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
20:2615 ноября

Великобритания испугалась северокорейских ракет

17:0915 ноября

В жутком ДТП в Китае погибли 18 человек

15:3015 ноября

Американец расстрелял соседей ради своих собак

Россия
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Неприкасаемая
Арину Баеву спасут лекарства и перевязочные материалы
В Москве создадут новую 50-километровую ветку метро
Виновница ДТП с «пьяным мальчиком» получила реальный срок
Путин пообещал поговорить с лидерами ДНР и ЛНР
Конституционный суд вступился за закон о недопуске судимых лиц к выборам
«Тут всегда присутствует эротизм»
Что происходит, когда спорят два архитектора
Все материалы
Мир
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Желтая Чечня
Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию
Китайских геев подвергли лечению электрошоком
Народ Северной Кореи приговорил «отвратительного преступника» Трампа к смерти
Совращавший малолетних священник получил тюремный срок
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Арестованного в Эстонии россиянина связали с ФСБ
Киев подсчитал «ножи в спину» от Минска из-за Крыма
На Украине задумались о возможности обмена Крыма на Приднестровье
Депутат Рады пообещал присоединить Мелитополь к России
Киев отрекся от Великой Отечественной войны
Все материалы
Экономика
Понабрали
Ипотека может разрушить экономику России
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Британцы научились обналичивать биткоины через карточки
Госдума занялась игровыми автоматами
Переворот в Зимбабве поднял курс биткоина
«Теремок» взял McDonald's на слабо
Увольтесь сами
Кто потеряет работу из-за нашествия роботов
Все материалы
Силовые структуры
Деньги любят тишину
Охранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик
Тельман ИсмаиловПроклятие Черкизона
Король Черкизовского рынка потерял все и докатился до обвинений в убийствах
Крысиный патруль
Полицейский из метро раскрыл борцов со взятками и слил секретные данные в сеть
Ума Турман помогла поймать серийного вора в Самарской области
Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом в Москве
В Магадане отчим похитил деньги падчерицы и попытался сбежать в Москву
Скрывший лицо внук попытался ограбить деда и потерпел фиаско
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном
Вблизи Земли нашли пригодную для жизни планету
В мозг человека вживили улучшающее память устройство
НАСА показало ядерный реактор для Марса
Все материалы
Спорт
Торгуют телом
Чемпионы мира ходят по полю пешком и зарабатывают миллионы
«Теперь я видел все»
Россия трижды забила испанцам, а Глушаков стал непробиваемым вратарем
Норвежский лыжник усомнился в вине отстраненных от Олимпиад россиян
На строительство «Зенит-Арены» выделят еще 300 миллионов рублей
Опубликовано фото последнего прыжка погибшего бейсджампера Розова
Покойного вице-президента ФИФА уличили во взятке на миллион долларов
Под допинговое подозрение попала участница сборной России по керлингу
Все материалы
Культура
Спермформанс
Художники-глиномесы, или как задействовать оргазм в искусстве
Документ остарбайтера «Все шесть детей умерли на глазах у матери»
Аресты, обыски, голод, раскулачивание в рассказах рабов Рейха
«Не все вегетарианцы стали людьми»
Почему человечество обязано своей жизнью животным
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Дима Билан рассказал о «гастрольных психоделиках»
Дэдпул провел урок рисования и признался в любви к кокаину
Исполнитель «Феличиты» Аль Бано объявил о завершении карьеры
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
Безумная бурятская реклама заставила соцсети влюбиться в пафосные унты
Инкубатор зла
Северная Корея упивается могуществом тайной армии хакеров
Блогер-экстремал выжил при безумном сальто через спорткар и стал звездой сети
В сети поиздевались над креативными плакатами для российских военных
На «Яндекс.Картах» случайно обнаружили огромного стрелка со стволом
Откровенные снимки супермодели Хайди Клум попали в сеть
Все материалы
Ценности
«Деньги — это дерьмо»
Он заслужил уважение черных, спускает миллионы на шубу и готов вмазать фанатам
Компания Билла Гейтса разыграет золотой Xbox за пять тысяч долларов
Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов
Уникальный бриллиант продали за 33 миллиона долларов
Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры
H. Moser & Cie. анонсировал часы с ремешком из кожи куду
Gucci замаскировал рекламу под картины старых мастеров
Все материалы
Путешествия
Фриц, наливай!
Устав от пива, немцы налегают на вино
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
«Победа» разрешила бесплатно возить в ручной клади пудовые гири
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Туристы захотели «увидеть Грозный и умереть»
Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском
Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся
Все материалы
Из жизни
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
Илон Маск рассказал о проблемах с женщинами
На барахолке нашли стоящее миллионы долларов фото американского бандита
Выяснено происхождение загадочного пениса с английского пляжа
Британец отправился на поиск племени охотников за головами и пропал
Все материалы
Краденое солнце
Самые первые впечатления от нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross
Тест: отгадай автомобиль по заду
Когда оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, но... увидел лишь мельком автомобиль
Хэтч, который пытается заменить кроссовер
Первый тест Kia Rio X-Line
Удивительные автомобили-самоделки из СССР
Папа может: машины, собранные в гараже
Привязанная к «Ладе» «Лада» врезалась в «Ладу»
Первые фотографии новой Mazda6
Для проекта «Кортеж» построят кабриолет
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы