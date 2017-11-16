Дедушка старый, ему все равно

Первый и единственный президент независимого Зимбабве, борец за права угнетенных негров, «убийца белых» и «черный расист», самый пожилой в мире действующий глава государства Роберт Мугабе свергнут военными. К такому исходу привело желание Мугабе выстроить династию и поставить свою честолюбивую жену Грейс во главе государства — с этим были не согласны военные и политические оппоненты Мугабе. «Лента.ру» разбиралась, как пал режим старейшего лидера и при чем тут его супруга.

«Когда Господь решит, что Мугабе пора умереть, мы выставим его труп кандидатом на выборах. Вы увидите, люди будут голосовать за труп», — заявила Грейс Мугабе в феврале 2017 года на митинге правящей партии ЗАНУ-ПФ. На словах она всегда была беззаветно предана мужу, но с каждым годом все активнее намекала на собственные президентские амбиции. «Говорят, я хочу стать президентом. А почему нет? Я что, не зимбабвийка?» — вопрошала она еще в 2014-м.

Путь к успеху

Грейс Маруфу родилась в Южной Африке в 1965 году, она была четвертым ребенком в семье. В пятилетнем возрасте ее отправили к матери, проживавшей на территории нынешней Зимбабве. Отец остался работать в ЮАР.

Грейс выросла и выучилась на секретаршу. Вышла замуж за пилота зимбабвийских ВВС, родила сына. Сразу после колледжа устроилась на работу в президентскую администрацию: там ее и приметил Роберт Мугабе, первый и единственный президент страны, пришедший к власти сразу после ее захвата черным большинством населения. Президент начал оказывать ей знаки внимания — угощал чаем с печеньем, вел долгие беседы.

«Он расспрашивал меня о семье. Я смотрела на него как на отца. Не думала, что он глядит на меня и думает: "Мне нравится эта девочка". Я совсем не ожидала такого», — рассказывала Грейс журналистам.

По ее словам, она скептически относилась к его ухаживаниям: у нее был сын, Мугабе тоже был женат, к тому же — более чем 40-летняя разница в возрасте. У зимбабвийского лидера тогда действительно была супруга — чрезвычайно популярная в народе уроженка Ганы по имени Салли.

Фото: Howard Burditt / Reuters Президент Мугабе с молодой супругой Грейс, 1996 год.

Но к тому времени она была неизлечимо больна, и, по словам Роберта Мугабе, дала добро на его отношения с Грейс. Та вступила с ним в любовную связь, развелась с мужем. Официально первой леди она стала через четыре года после смерти Салли, в 1996-м: пресса называла церемонию бракосочетания свадьбой столетия. У пары родились трое детей.

Черная леди

На первых порах в качестве первой леди Грейс ограничивалась благотворительной деятельностью. На одной из местных ферм она построила детский дом — с привлечением китайских инвестиций.

Со временем она открыла в себе предпринимательскую жилку, став де-факто управляющей семейной собственностью. Например, правящая партия еще в 1980-е выделила Роберту Мугабе участок земли в пригороде Хараре — но он так и не потрудился построить там хоть что-то. Когда за дело взялась Грейс, дело пошло — на участке возвели особняк. Кроме того, президентская чета владела огромными сельхозугодьями, фермами и предприятиями.

Грейс эпатировала публику своей страстью к роскоши и экстравагантности: во время короткой поездки в Париж она спустила 120 тысяч долларов на вещи из тамошних бутиков. За тягу к богатство противники прозвали ее «Грейс Гуччи» или «ДисГрейс» (от английского слова disgrace, «позор»).

Легенды ходили и о ее крутом нраве: в 2009-м в Гонконге она вместе с телохранителем напала на журналиста британской газеты The Times, расцарапав ему лицо своими бриллиантовыми кольцами, а потом сослалась на дипломатический иммунитет и избежала наказания.

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP Грейс Мугабе выступает перед народом.

В 2017-м в ЮАР Грейс явилась в гостиничный номер к сыновьям, которые привели с собой 20-летнюю модель Габриэллу Энгельс. Первая леди схватила электрический удлинитель и принялась хлестать гостью по голове, оставив в результате глубокие рассечения и разрушив модельную карьеру девушки. Когда ей хотели предъявить обвинения, она вновь сослалась на дипломатический иммунитет.

Но нельзя сказать, что она не заботилась о своем имидже — за два месяца умудрилась получить степень доктора наук в местном университете. Правда, ее диссертации в библиотеке почему-то не представлена. Грейс выступала на политических митингах, разоблачая критиков своего мужа и требуя от политических противников покаяния и публичных извинений. Кульминацией были ее слова о желании выставить на выборы труп мужа или самой возглавить страну.

По мере того как Роберт Мугабе старел, в стране обострялась борьба за власть. Грейс сколотила вокруг себя группировку лояльных молодых министров, «сорокалетних», получивших обозначение G40. Первая леди безжалостно расправлялась со вчерашними друзьями, если считала их угрозой своему влиянию. Это и послужило причиной ее падения.

Крокодил во главе

Молодым сорокалетним выскочкам противостояла группировка тяжеловесов, героев борьбы с властью белых во главе с вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу Крокодил.

Мнангагва в детстве входил в уличную банду «Крокодилы», за что и получил свое прозвище. В годы партизанской войны он убил белого фермера, по ошибке был отпущен на волю и присоединился к Роберту Мугабе, одному из ведущих лидеров борьбы с «белой оккупацией».

В негласной борьбе за власть армия придерживалась нейтралитета, однако начальник генштаба Константин Чивенга дал понять: вооруженные силы не позволят захватить власть человеку, не участвовавшему в «освободительной борьбе» против колонизаторов.

Чивенга и нажал на спусковой крючок нынешнего кризиса. Роберт Мугабе, желая сделать преемником свою жену, отстранил Мнангагву от должности вице-президента и начал чистки в армейских рядах. Чивенга приказал вывести бронетехнику на улицы Хараре и взял под стражу Мугабе.

Фото: Tsvangirayi Mukwazhi / AP Эммерсон Мнангагва

Сами военные заявляют, что их действия — не госпереворот. Чивенгра потребовал от Мугабе прекратить чистки в правящей партии, отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии, убрать «контрреволюционные элементы в руководстве страны», а также предоставить всем членам правящей партии равные возможности для участия во внеочередном съезде.

В армии подчеркивают, что речь идет о «бескровной коррекции». Генерал-майор Мойо заявил, что военные хотят разобраться с «преступниками вокруг Мугабе, которые творят злодеяния, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». По его словам, военные намерены «привлечь их к ответственности». При этом он гарантирует безопасность самого Мугабе и его семьи. Мойо пообещал, что «как только военные выполнят свою миссию, ситуация в стране вернется в нормальное русло».

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Что бы он ни говорил, признаки путча налицо: на улицах столицы стоят танки и бронетранспортеры, президент под домашним арестом. Грейс Мугабе, по словам членов парламента, уже сбежала в Намибию.

По сути, Чивенгра сделал то, что и обещал: не позволил G40 взять власть и расчистил путь для «Крокодила» Мнангагвы. В отличие от многих других переворотов, этот пока протекает относительно мирно, хотя еще неизвестно, не начнет ли Крокодил кровавые расправы после въезда в президентский дворец — если, конечно, доживет до инаугурации. К тому же не исключено, что у Чивенгры могут быть свои планы, в которые передача власти Мнангагве не входит.