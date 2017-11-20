Формула улыбки

В Москве нет проблем с получением платных стоматологических услуг. Правда, существует проблема с их качеством. Запрос в интернете выдает до полутора тысяч адресов. Однако клиник, зарегистрированных в Еврорегистре Европейской организации качества (ЕОК), в столице наперечет. Одна из них — Стоматологический центр «АГАМИ». Почему эта клиника уже два десятилетия имеет репутацию одной из лучших в Москве, выясняла «Лента.ру».

Стандарты и качество

С кабинета главврача клиники Михаила Агами начинается дорога к здоровой улыбке практически всех пациентов, в зависимости от ситуации к процессу комплексного обследования подключаются стоматологи-терапевты, гигиенисты, хирурги, ортопеды, ортодонты.

Их заключения ложатся в основу индивидуальных планов лечения, которые составляет и утверждает главврач. Михаил Агами, прежде чем возглавить центр, прошел все ступени карьеры от обычного врача-стоматолога до главрача.

К слову, клиника АГАМИ открылась в Москве в 1997 году. Ставка была сделана на оказание высокотехнологичных стоматологических услуг. Визитной карточкой центра были, есть и будут профессионализм врачей, самые современные материалы и оборудование. За двадцать лет услугами клиники воспользовались более 30 тысяч человек. Одних только имплантов в клинике установлено более 75 тысяч.

Фото: Михаил Агами

Ничего кроме правды

Михаил Агами признается: «В медицине нет гарантий. Тем более пожизненных. Гарантия может быть на товар. На имплант, на материалы. Но на результаты лечения не может быть гарантий».

Действительно, в стоматологии все индивидуально и, в конечном счете, зависит от человека, который после операции должен следовать рекомендациям лечащего врача и соблюдать определенные правила, от физиологических особенностей, выявленных на первых же консультациях с главврачом.

Например, курение. Все мы знаем, что это по-настоящему вредная привычка, но у стоматологии подход к лечению любителей сигарет, вейпов отдельный.

По факту же импланты, установленные в АГАМИ, служат гораздо дольше «гарантийного» срока — 10 лет. Это доказывают своим примером пациенты, которые воспользовались услугами АГАМИ еще в конце 90-х годов.

Цена ошибки

Ежедневно в АГАМИ проводится до 15 операций различной направленности. Врачи не застрахованы от ошибок - Михаил Агами снова предельно честен. Впрочем, специалистам его клиники в основном приходится исправлять чужие ошибки. Нередко пациенты просят исправить результаты лечения в других клиниках. И они обращаются по адресу - у специалистов АГАМИ огромный опыт, полученный многими годами практики не только в России, но и за ее пределами: каждый специалист проходит обучение и стажировки в ведущих клиниках Германии, США и Израиля не менее 2-3 раз в год.

Врачи клиники работают с ювелирной точностью и способны решать задачи любой сложности. Залог этого не только мануальные навыки, но и передовое стоматологическое оборудование, которым располагает клиника. В частности, компьютерный дентальный томограф NewTom 5G, который позволяет с высокой степенью точности планировать операции. Панорамный рентгеновский снимок сейчас делают в любой клинике, поясняет Михаил Агами, но он малоинформативен. Без томографии не обойтись при имплантации, хирургических вмешательствах, наращивании кости в случае необходимости таких процедур как синуслифтинг и остеопластика и многих других операциях.

Фото: Михаил Агами

Порядок цифр

Хорошие клиники в Москве сегодня практически не работают с подрядчиками. У них все свое, в том числе и собственные зуботехнические лаборатории, как в АГАМИ. Так удобнее для врача и пациента. Есть возможность смоделировать будущие зубы, показать их пациенту, выслушать его пожелания и объяснить, что клиника в состоянии сделать.

Клиника работает только с проверенными поставщиками и использует в лечении материалы и имплантаты только ведущих мировых брендов.

По мнению Михаила Агами, не стоит доверять клинике, в которой обещают поставить имплант по цене 10-15 тысяч рублей. Сегодня стоимость импланта от ведущих мировых производителей не может быть ниже 30 тысяч рублей. Это связано в немалой степени с удешевлением рубля к доллару и евро.

Принцип работы АГАМИ – лечение «под ключ», т.е. комплексный подход к здоровью зубов. Он не только гарантирует высокое качество стоматологических услуг в клинике, но и снижает их стоимость в среднем на 25 процентов.

Важно отметить, что в отличие от других клиник, где с пациента берут дополнительные деньги за анестезию, наложение и снятие швов, снятие слепков и пр. расходные материалы и стандартные действия, которые не должны тарифицироваться дополнительно, здесь будет 1 счет за все лечение с расписанными этапами оплаты.

Без страха и сомнения

Дентофобии подвержено немало людей, которые испытывают страх при одной мысли о визите к стоматологу. И он возрастает, если предстоит серьезное лечение – например, установка 10-15 имплантов. В такой ситуации на помощь пациенту приходит седация - введение в медикаментозный сон. Это не только борьба со страхами пациентов, но и способ сократить до минимума время лечения. Несколько часов в стоматологическом кресле, да еще с открытым ртом – физическая и моральная нагрузка, а в состоянии медикаментозного сна пациент даже не заметит процесса лечения.

Особенно востребована эта услуга у клиентов АГАМИ, приезжающих из-за границы или из других регионов. Большинство из них располагают двумя неделями, в течение которых хотят успеть сделать все.

И вновь предупреждение для читателей «Ленты.ру» — важно, чтобы у клиники, в которой лечат под седацией, была соответствующая лицензия и штатный анестезиолог. Не бойтесь задавать вопросы и собирать информацию, ведь речь о вашем здоровье.

Вне зависимости от того, насколько серьезное лечение предстоит, визит к стоматологу — мероприятие всегда ответственное – от выбора клиники до оценки качества работы ее специалистов. Плохим качеством услуг репутацию испортить легко, однако «АГАМИ» уже два десятилетия удается сохранять репутацию одного из лучших стоматологических центров не только в Москве, но и за ее пределами. Пациенты доверяют специалистам этой клиники и уверены в качестве ее услуг, а врачи делают все возможное, чтобы это доверие оправдать. Что еще нужно, чтобы в момент, когда потребуется помощь, сделать правильный выбор?

