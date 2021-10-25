Незримый ассистент. Как новые технологии помогут людям в решении бытовых хлопот?

В XXI веке время стало одним из самых ценных ресурсов. Сэкономить его помогают современные технологии. Ежедневно мы тратим по несколько часов на решение рутинных задач: приготовить еду, вымыть посуду, сделать уборку в квартире. Даже выбор фильма вечером может занимать слишком много времени. Часть этих задач уже можно делегировать искусственному интеллекту и умной технике, а в будущем всем бытом вероятнее всего смогут управлять виртуальные ассистенты. Как новые технологии помогают решать бытовые задачи? Ответ — в совместном проекте «Ленты.ру» и Сбера.

Искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни. Даже если вы не пользуетесь виртуальными ассистентами в своем телефоне и на компьютере, искусственный разум незаметно влияет на быт, привычки и отношение к миру. Например, прогноз погоды составляет программа, анализирующая поступающие с метеостанций данные и закономерности природных явлений. Сервисы такси поднимают или снижают цены на поездки в зависимости от алгоритма, который учитывает обстановку на дорогах и количество находящихся поблизости водителей. Рекомендательная лента в соцсети формируется на основе собранной системой информации о предпочтениях пользователя. Список предложенных фильмов в онлайн-кинотеатре создается с помощью истории просмотра миллионов зрителей. Даже реклама в интернете показывается исходя из контекста и цифрового следа каждого пользователя.

Цифровые виртуальные ассистенты, не имеющие материальной оболочки, выполняют специфические задачи. Они могут отвечать на конкретные вопросы, вроде «Какая погода за окном?», «Какова высота Эйфелевой башни?», или способны завести таймер на десять минут.

Есть и сценарии, где творческая составляющая ассистентов необходима. Например, виртуальные ассистенты Салют умеют отвечать на разные детские вопросы. Как отмечает лидер детского направления компании SberDevices Анастасия Никитина, при взаимодействии с детьми ассистенты должны быть адаптивными под специфические паттерны поведения юных пользователей, а иногда даже проявлять творческие способности.

Детские запросы особенные по форме и смыслу, у них свое произношение, поэтому мы обучаем ассистентов Салют лучше понимать детскую речь. Важная особенность ребенка — преимущественно аудиальное восприятие информации, маленькие дети не умеют читать, поэтому Салют помогает им в навигации по контенту Анастасия Никитина лидер детского направления компании SberDevices

Любой ИИ, заключенный в виртуальном ассистенте, выполняет свою работу в несколько этапов. Сначала машина получает запрос или информацию от человека, затем находит подходящий ответ, а в конце формулирует его пользователю. Обычно голосовой ассистент сперва попытается распознать речь и вычленить знакомые слова, затем сопоставить с ними имеющиеся данные, и в итоге выдаст формализованный ответ. Так, на вопрос «Какая завтра погода в Москве?» ассистент скажет «Солнечно, +25». Ассистенты Салют при этом еще и добавят в ответ эмпатии.

«Конечно, этот процесс детально выглядит немного сложнее: сперва надо распознать звук и преобразовать его в текст, потом из произвольного текста понять, к какому сценарию он относится, затем вычленить ключевые смысловые блоки. На основе этого формируется и озвучивается ответ», — отмечает Максим Балян, директор продукта виртуальных ассистентов Салют в SberDevices.

Наша цель — построить крепкую эмоциональную связь между людьми и виртуальными ассистентами. Наши персонажи — это три пересекающиеся линии: бренд, продукт, медиа — а в точке пересечения этих линий лежит характер личности. У каждого он свой. Джой — жизнерадостная и воплощает поп-культуру, обращается к пользователю на «ты», Сбер — интеллигентный гик с мягким чувством юмора, Афина — эстетка, воплощение собранности и спокойствия Анна Будзяк главный редактор ассистентов Салют

Многие специалисты склоняются к тому, что будущее искусственного интеллекта зависит от уровня машинного обучения и развития инфраструктуры. Умные ассистенты пока ограничены определенным количеством заложенных в них формул и технологией передачи данных. Если предположить, что в ближайшие годы эти оковы спадут, то машины смогут вести с людьми практически человеческий диалог, так как получат возможность оперировать всем богатством языка. С помощью 5G или 6G умное устройство проанализирует миллионы когда-либо произнесенных человеком фраз и вмиг синтезирует правильный ответ.

Благодаря новым методам анализа языка нейросеть начнет понимать вопрос из контекста.

Более 500 миллионов человек в мире используют сегодня виртуальных ассистентов, и цифра эта продолжает стремительно расти. Миллионы людей в нашей стране пользуются виртуальными ассистентами, созданными у нас в SberDevices. Эта технология прочно вошла в нашу жизнь, хотя и является очень и очень молодой Сергей Марков управляющий директор Управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices

«Виртуальные ассистенты становятся все более умными — их способности простираются сегодня уже далеко за пределы выполнения простых распоряжений человека. Например, виртуальные системы нового поколения, которые сегодня проектируются в недрах ведущих технологических компаний, способны устанавливать более глубокий эмоциональный контакт с пользователем, подстраиваться под него и даже генерировать для него уникальный индивидуализированный контент. Мировой рынок виртуальных ассистентов оценивается сегодня более чем в 1,7 миллиарда долларов», — говорит Сергей Марков, управляющий директор Управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices.

Новый уровень жизни

Необходимость в комфорте — вторая после удовлетворения физиологических потребностей в иерархической модели человека. Не стоит недооценивать влияние лени на прогресс. Например, в конце 90-х люди были готовы мириться с тем, что картинка из интернета загружается несколько минут. Теперь все иначе: согласно опросу агентства Soasta, если страница не открывается за три секунды, половина пользователей закрывает вкладку в браузере. В недалеком будущем затянувшаяся реакция виртуального ассистента может стать поводом заменить устаревшую технику.

Умные дома постепенно становятся нормой в понимании обывателя. Как показал опрос KPCB, 43 процента американцев активно используют виртуальных ассистентов дома. 52 процента домохозяев общаются с умной колонкой в гостиной, но лишь четверть опрошенных впустили виртуального ассистента в свою спальню.

Однако в будущем концепция жилища с подключенной к интернету техникой сильно изменится, а голос станет основным способом управления — вне зависимости от помещения.

По оценке аналитиков из шведской компании Berg Insight, через десять лет интернет вещей объединит все сферы жизни. Нас ждут не только управляемые голосом лампочки и камеры наблюдения, но и полностью роботизированная техника, которая практически избавит человека от домашних забот: роботы-пылесосы, электроплиты и духовые шкафы, водонагреватели, кондиционеры, очистители и увлажнители воздуха. Важнейшим отличием умного дома станет единый центр, который будет координировать действие всех гаджетов. Исчезнет необходимость в сложном подключении устройств друг к другу, так как девайсы станут создаваться по единому стандарту. Свое жилище можно будет в любой момент обновить, добавив новые элементы умного дома, причем работать все системы смогут в той или иной степени самостоятельно.

Умный дом должен со временем начать функционировать самостоятельно, но вот долю этой самостоятельности должен выбрать сам человек Павел Вершинин руководитель направления умного дома в SberDevices

«Сейчас, например, нет никаких проблем с тем, чтобы поддерживать нужную температуру в доме автоматически, но как раз температуру эту задает сам человек. Утром можно хотеть прохладнее, днем — теплее, все зависит от сезона, от помещения. Умный дом не может знать, чего человек хочет, но он может попробовать догадаться и предложить это. Например, на основании статистических данных об установленной температуре умный дом может предложить: "Обычно на ночь вы ставите температуру 21 градус, хотите ли, чтобы я каждый день выставлял в 10 вечера такую температуру?" Это и является основным вектором развития умного дома, в том числе и у нас в SberDevices», — говорит Павел Вершинин, руководитель направления умного дома в SberDevices.

Визуально интерьер смарт-квартиры не будет бросаться в глаза и отличаться от обычной наличием футуристических модулей, проводов или торчащих отовсюду камер. Для максимального комфорта в домах станет меньше экранов — люди привыкнут к голосовому управлению гаджетами.

«Вы однажды окажетесь в умном доме, хотите вы этого или нет», — считает футуролог Патрик Лукас Остин.

По его словам, идею дома будущего не нужно навязывать: человеку достаточно показать разницу между старой и новой квартирой. Уже сейчас в понимании некоторых современных застройщиков умная квартира отличается вовсе не стоимостью установленной в ней техники, а рациональным исполнением: продуманной до мелочей планировкой, энергоэффективностью и особым вниманием к безопасности.

Экономическая целесообразность такой системы в долгосрочной перспективе изменит рынок недвижимости. Станет очевидным, что дешевле регулировать температуру зимой с помощью термостата, чем держать нараспашку окна и переплачивать за лишние киловатты. Спасшая жилище от огня и воды система безопасности сэкономит миллионы рублей. Автоматическая кухонная станция на базе пищевого 3D-принтера позволит не тратить время на готовку, а деньги — на заказ еды из ресторанов.

В этом случае дом превратится в комфортное пространство, из которого не захочется уходить, что, в свою очередь, сильно разгрузит городские транспортные системы. При этом уже сегодня можно видеть, что такое будущее не за горами.

С этим тезисом согласен и Павел Вершинин из SberDevices: «Уже сейчас есть много решений, которые готовят за вас заранее, по таймеру, но подготовка продуктов — все равно задача человека, и здесь пока очень мало автоматизации, так что до того момента, когда умный дом сможет готовить для вас еду из сырых ингредиентов, пройдет еще много времени. Зато умные устройства очень помогут с нудными частями готовки — например, варить бульон, замешивать тесто. Поддерживающую уборку уже прекрасно делает техника, робот-пылесос прекрасно с этим справляется. Умные устройства вполне могут вымыть окна, освежить воздух, а правильная система приточной вентиляции воздуха лишит необходимости часто вытирать пыль».

Впоследствии идеи умного дома распространятся на целые мегаполисы. И тогда ассистенты смогут улучшить жизнь не только отдельного владельца, а сразу тысяч и миллионов людей.

Отличительной особенностью будущего станет эффективное использование ресурсов. Коммунальные службы начнут появляться только в тех местах, где возникает мусор или повреждается городская собственность. А расходуемая на жизнедеятельность мегаполиса энергия — электричество, вода и тепло — будет распределяться строго по потребностям.

Вырастет и уровень безопасности, за которую начнет отвечать единая система видеонаблюдения. Уличные преступления если и не удастся предотвратить, то они будут расследоваться за считаные часы.

Аналитики консалтинговой компании McKinsey предсказывают, что в умных городах упадет смертность. Например, на 8-15 процентов снизится показатель DALY (годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности), то есть горожане с ограниченными возможностями будут жить дольше. «Системы дистанционного наблюдения за пациентами могут снизить нагрузку на здоровье в городах с высоким уровнем доходов более чем на четыре процента», — говорится в отчете. Развитие смертельных заболеваний можно будет предупреждать заранее и лечить удаленно.

Развитие умных городов связано с растущим потреблением различного рода гаджетов, из-за чего может вырасти показатель выбросов парниковых газов в атмосферу. Это решаемо посредством контроля за оборотом ресурсов и мусора. Если источники загрязнения контролировать с помощью специальных датчиков, можно сэкономить до 80 литров воды на каждого жителя ежедневно и до 130 килограммов твердых бытовых отходов ежегодно. «В зависимости от текущего уровня загрязнения снижение негативного воздействия на здоровье составит от 8 до 15 процентов», — говорится в отчете McKinsey.

Вопрос доверия

Максимальная автоматизация системы станет главной особенностью умного дома 2.0. Если в квартире закончились продукты или сломался кран, искусственный интеллект сам закажет еду и вызовет сантехника.

Проблема в том, что концепция умного жилища во многом завязана на доверии. Пользователь должен делегировать часть своих обязанностей машине и положиться на технику в вопросах безопасности, трат на продукты и сервисные услуги. Однако через несколько лет после появления настоящих умных домов все это станет обыденным, считает футуролог Джейми Кобб: «Мы даже представить себе не могли, что кто-то может заказать еду или включить свет, просто поговорив с объектом, и это быстро станет частью нашего бэкграунда».

Сейчас на рынке существует большое количество брендов умной техники и различные виды протоколов, через которые общаются гаджеты. Если рассматривать цифрового двойника как помощника по дому, он должен стать единым хабом для всех этих устройств. Человек будущего не должен уметь разбираться в технике: от него будет зависеть лишь количество окружающих его предметов интернета вещей.

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Человечество неизбежно движется к будущему, которое описывали фантасты начала XX века. Готовы ли мы открыться новым технологиям, сможет ли наше сознание перестроиться и привыкнуть к новому укладу жизни? По словам аналитика Bespoke Futures Криса Аркенберга, путь человеческого прогресса определяется поиском лучших решений, а затем устранением их непредвиденных последствий. В конце XIX века люди опасались воздухоплавания и первых вакцин, однако история показала, что пугающий побочный эффект развития технологий обернулся легким головокружением.