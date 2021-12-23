Продуктивное управление. Как национальная программа переобучения руководителей влияет на производительность труда

За последние несколько лет в России спрос на программы дополнительного образования для руководителей заметно увеличился. Так, согласно последним исследованиям, более 40 процентов владельцев и топ-менеджеров сектора малого и среднего бизнеса намерены совершенствоваться, то есть развивать компетенции в сфере управления, а 76 процентов крупных компаний планировали закончить обучение управленцев уже в этом году. Задача национального проекта «Производительность труда» — формирование в стране новой производственной культуры. В нее входит и технологическая оснащенность предприятия, и профессионализм персонала. Формирует такую культуру в первую очередь руководство. Благодаря нацпроекту специально для топ-менеджеров в России запустили программу подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Ее цель — обучение руководителей компаний новым компетенциям и навыкам управления. О подробностях программы — в материале «Ленты.ру».

Пандемия как триггер роста спроса на переобучение руководителей

Триггером спроса на дополнительное образование, безусловно, стала пандемия, когда топ-менеджеры многих предприятий вынуждены были в авральном режиме перестраивать производственные и бизнес-процессы, пытаясь при этом минимизировать издержки и сохранить лояльность сотрудников.

В результате вскрылось много системных проблем, например, уже первые сложности со сбытом показали, что многие предприятия не умеют работать с продуктовым портфелем и владеют очень ограниченным набором инструментов маркетинга. А большая часть принимаемых компаниями антикризисных мер касалась сокращения фонда оплаты труда и персонала, такие решения принимали порядка 40 процентов предприятий. Это говорит о незнании процессных подходов и непонимании сути оптимизации.

Серьезным испытанием на прочность для управленцев стал и переход на гибридные форматы работы и быстрая настройка процессов цифровизации. Учитывая, что больше трети руководителей в России не обучались со студенческих лет, стало очевидно, что управленческие команды нуждаются в новых знаниях и навыках. Таким образом, не только пандемия, но и актуальные требования времени значительно ускорили рост спроса на цифровизацию, трансформацию бизнеса и переобучение руководителей компаний.

«Лидеры производительности»

Понимание, что эффективность отечественных компаний напрямую связана с компетенциями менеджмента, есть и на уровне государства. Поэтому в рамках национального проекта «Производительность труда» сегодня уделяется особое внимание обучению собственников и руководителей бизнеса. С 2019 года при поддержке Минэкономразвития России в стране реализуется образовательная программа «Лидеры производительности», к которой уже присоединились более 1100 предприятий из разных регионов.

По этой программе собственники, генеральные директора и руководители ключевых подразделений российских компаний учатся комплексно оценивать предприятие с точки зрения его эффективности и находить новые источники роста прибыли. Для этого участники прокачивают навыки стратегического менеджмента, маркетинга и продаж, управления производством и персоналом и сразу применяют их на практике в живых проектах, заказчиками которых выступают сами предприятия.

Практически каждая компания приходит на программу со своими «болями», поэтому проектное решение становится долгожданным «лекарством»: кто-то в стадии перехода на гражданскую продукцию, кто-то систематически срывает сроки заказов, у кого-то падают продажи или большая текучка со всеми вытекающими последствиями, а часто бывает и все в комплексе. По программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» обучение завершили 6 025 человек.

Фото: АО «Елецгидроагрегат»

«Для нас это был прорыв»

Имеющий шестнадцатилетний опыт управленческой работы директор компании грузоперевозок «БТК» из Новосибирской области Алексей Шпикельман отмечает, что полученные когда-то знания приобрели отчетливые очертания благодаря профессионализму сотрудников, проводивших образовательную программу. «И если до этого «картинка была разорванная, то теперь, приобретя новые навыки, я понял, как можно предприятием управлять комплексно», — рассказал Алексей «Ленте.ру».

В рамках этого проекта прошли обучение многие управленцы «БТК», и, по словам директора, «для нас это прорыв был, потому что некоторые сотрудники из управленческого состава думали, что они самые умные». А в итоге руководители компании не только узнали много новейших технологий, но и некоторые процессы успешно внедрили после обучения.

Алексею Шпикельману понравилось, что обучение велось на основе проектной работы, которая проводилась руководителями других предприятий. Поэтому особенно ценным ему кажется и чужой профессиональный опыт, и свежий взгляд, и расширение контактной базы. Помогли, по его мнению, и обсуждения с коллегами путей преодоления проблем, созданных пандемией.

Директор «БТК» высоко оценил и то, что федеральный центр компетенций предоставил предприятию специалиста по бережливому производству, который внедрял вместе с командой топ-менеджеров новые процессы. По его словам, поскольку у сотрудников глаз замылен был уже на многое, он помог им по-новому посмотреть на преодоление возможных сложностей. Алексей искренне благодарен команде федерального центра компетенций и особенно куратору Александру Бычкову.

Руководимое Алексеем Шпикельманом предприятие занимается грузоперевозками, у него есть небольшая производственная площадка и склады по России, где грузы перерабатываются. И если раньше, по словам директора, были очереди на сдачу грузов, то сейчас после внедрения процессов бережливого производства и изменения внутреннего регламента их практически нет.

«Мы одного клиента обрабатывали раньше, например, две минуты, теперь — минуту. То есть на 50 процентов уменьшилось время обработки клиента — и клиенту приятно, и диспетчерской, — рассказал «Ленте.ру» Алексей Шпикельман. — Или, например, грузчики-приемщики до сих пор принимали по одной технологии, сейчас немного изменили методику, дополнительные функции у них появились, ну а по времени стало быстрее».

По словам Алексея, если раньше он подбирал и сравнивал коммерческих консультантов по оптимизации бизнес-процессов на предприятии, то сейчас за счет национального проекта государство абсолютно бесплатно обеспечило их профессиональными кадрами, которые уже помогли улучшить многие производственные процессы в компании и повысить производительность труда.

«Мы научились пошире смотреть»

Еще одна из тех, кто обучился по программе по профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», — генеральный директор завода «Елецгидроагрегат» из Липецкой области Светлана Ефимова. Она прошла онлайн-обучение вместе с командой топ-менеджеров своего предприятия.

Светлана Ефимова отмечает, что проект был очень интересным, и все участники получили достаточно широкие базовые навыки практически во всех сферах управления предприятием. А в процессе прослушивания лекций и общения с коллегами прорабатывались проекты для их предприятия, которые они сразу же начали воплощать в жизнь.

Кроме того, по ее словам, «мы научились пошире смотреть, оторвались от своих направлений, перестали лоббировать интересы каждого экономиста, производственника с его «дайте мне больше людей». А ей как генеральному директору стало легче объяснять сотрудникам, почему она принимает те или иные решения, — «они начали смотреть не совсем из своей норки».

В рамках этого обучения команда предприятия также поучаствовала во втором всероссийском чемпионате по производительности труда, который является частью программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». «В рамках обучения мы поигрались, нам реально стало интересно, потому что там хорошая модель предприятия с производством, с продажей, с планированием, бюджетированием, и тут же прямо узнаем, что проводится второй чемпионат производительности», — вспомнила генеральный директор завода «Елецгидроагрегат».

В итоге команда Светланы вошла в список 12 финалистов и поучаствовала в очном финале, проходившем в Москве. Самое главное, по ее мнению, «мы поняли, кто у нас — команда, а кто — люди, которые никогда не будут в команде, потому что реально саботируют процессы». Она высоко оценила то, что все члены команды были топ-менеджерами, то есть находились на одном уровне, поэтому у каждого была собственная точка зрения, которая отстаивалась. По ее словам, это было бесценно, поскольку они поняли, что могут нормально сработать как против внешних, так и против внутренних угроз.

Обучение управленцы «Елецгидроагрегата» закончили совсем недавно, в ноябре, поэтому говорить о каких-то результатах в цифрах пока преждевременно. Часть процессов на предприятии модернизировали в процессе обучения, и уже, конечно, есть результаты. Хотя, по словам Ефимовой, «в этом году ничего не ожидали, не предполагали и не планировали».

В следующем году проектные решения, которые были предложены группами в процессе обучения, собираются корректировать и внедрять. Так, для более оптимального использования оборотных средств запланировано значительное снижение складских запасов, примерно на 30 процентов, и оптимизация закупок. В планах предприятия и подбор новых контрагентов для доставки грузов в другие регионы, потому что пока компания теряет на логистике своей продукции много денег.

А увеличить производительность труда, то есть реализовать самый главный посыл обучения по программе, здесь собираются за счет выстраивания системы вытягивания производства. Кроме того, в планах — хотя бы в два раза сократить количество брака, возвращаемого от поставщиков. Хотя процент брака на предприятии небольшой, около 0,7 процента, но намечено за три года снизить его до сотых долей процента.

По мнению Светланы Ефимовой, программа «Лидеры производительности» хороша также и обратной связью — сбором информации от прошедших обучение для того, чтобы эту программу еще улучшить. Большим достоинством программы Ефимова считает то, что «в нее можно еще войти неоднократно, у нее много разных разветвлений, например, цифровизация производства, и она не заканчивается в момент получения документа об окончании обучения».

Нацпроект в цифрах

Сейчас в национальном проекте «Производительность труда» участвует уже более трех тысяч предприятий.

Фонд оплаты труда на этих предприятиях увеличился на 11 процентов — в общей сумме на 47 миллиардов рублей. Если обычные компании показывают рост производительности на 7 процентов, то участники национального проекта — на 12.