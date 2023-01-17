Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней

В холодное время года есть высокий риск заболеть сезонными вирусными инфекциями или простудиться. ОРВИ, вирусы, грипп — все эти заболевания могут спровоцировать осложнения, в частности на сосудистую систему. Профессор и завкафедрой неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Элла Соловьева рассказывает о том, как предотвратить развитие осложнений.

В декабре управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о росте уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в столице. При этом сезонные вирусы остаются факторами риска развития сосудистых нарушений.

Дело в том, что инфекции и вирусы могут нарушить эндотелиальный слой сосудов — слой уплощенных клеток, отвечающий за процесс обмена между кровью и тканями. Вследствие таких нарушений сосуды воспаляются. Исследованиями доказано, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний — это результат дисфункции эндотелия.

«В 2022 году увеличилось количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По состоянию на этот год у 15,6 миллиона человек был установлен диагноз гипертония, варикоз — у 6,8 миллиона человек, тромбоз и варикоз — более чем у миллиона человек. Видимые проблемы с венами и сосудами могут указывать на более серьезные заболевания, которые пациент пока не замечает. Тромбоз может появится вследствие варикоза, а атеросклероз — при наличии гипертонии», — предупреждает Элла Соловьева.

Именно поэтому в сезон, когда мы наиболее подвержены простудам и вирусам, особенно важно задуматься о защите своих сосудов. Для этого необходимо принимать ангиопротекторы в составе комплексной терапии, советует профессор.

«Могу порекомендовать "Ангионорм" — лекарственный препарат с запатентованным составом из растительных компонентов. Он оказывает комплексное действие на работу сосудистой системы — укрепляет стенки сосудов, помогает снижать воспаление, снижает риск развития тромбозов и улучшает микроциркуляцию. Препарат применяется курсами, достаточно трех недель регулярного приема по одной таблетке три раза в день», — рассказывает Соловьева.

Эффективность «Ангионорма» обусловлена уникальной комбинацией лекарственных компонентов, которые помогают укрепить стенки сосудов, снять воспаление, снизить риск образования тромбов и улучшить микроциркуляцию, отмечает эксперт.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Грипп не исчез

В декабре заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла в моменте на 35 процентов. Несмотря на то что к концу месяца количество болеющих снизилось, в городах страны продолжают жаловаться на повышенное число простудных заболеваний. В Республике Алтай за первую неделю года с признаками ОРВИ и гриппа обратились в больницы 577 человек — эпидпорог превышен на 51 процент.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация непростая .

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается напряженной Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52 процента. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек. Однако, как отметила Анна Попова, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства по итогам селекторного совещания главы Роспотребнадзора с руководителями территориальных органов и учреждений.

Также в ведомстве добавили, что среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладают вирусы гриппа — на их долю пришлось 83 процента от всех случаев заболевания. Одними из тех, кто тяжелее всего переносит заболевание гриппом, являются больные сердечно-сосудистыми заболеваниями. К таким людям в течение болезни могут присоединяться симптомы миокардита и острой сердечно-сосудистой недостаточности. При переходе гриппа в вирусную или бактериальную пневмонию, что является одним из самых частых и опасных осложнений, могут развиться серьезные поражения сердечно-сосудистой системы. К примеру, повышение проницаемости сосудистой стенки может привести к возникновению геморрагического синдрома, кровоизлияниям в головной мозг и альвеолы.

«Для этих целей можно также применять "Ангионорм", он хорошо подходит для комплексной терапии, так как совместим с другими препаратами», — отмечает Элла Соловьева.

Кроме того, с начала января в регионах России фиксируются аномальные холода. Аномальная температура негативно влияет на здоровье человека. По словам заместителя министра здравоохранения Узбекистана Эльмиры Баситхановой, от холода в организме происходит резкое сужение и спазм сосудов. Это особенно негативно сказывается на людях, которые страдают такими заболеваниями, как атеросклероз сосудов головного мозга, гипертония, стенокардия, а также тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Именно поэтому в такое время важно поддерживать сердечно-сосудистую систему.

Таким образом, сезонные вирусы и инфекции могут быть опаснее для организма, чем кажется. Именно поэтому сердечно-сосудистую систему важно поддерживать в сезон простуд, дабы не усугубить имеющиеся проблемы и минимизировать риск появления новых. Так, помощь сердечно-сосудистой системе снизит риск тяжелого течения болезней и развития опасных последствий для здоровья.