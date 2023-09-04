«У них точно есть чему научиться» В России появился уникальный сериал — он сможет ускорить карьерный рост россиян

Чтобы сделать карьеру, сегодня приходится непрерывно учиться. Повезет, если найдется хороший наставник. Но до лучших специалистов бывает сложно добраться, слишком они заняты, слишком далеко. Новый образовательный сериал «Карьерный код» открывает редкую возможность перенять опыт из первых рук.

Нужно бежать вдвое быстрее

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Эту формулу из «Алисы в стране чудес» недаром называют девизом нашего времени. Концепция непрерывного обучения заняла прочное место в общественном самосознании как обязательное условие успешной карьеры.

Добиться успеха в профессиональной или общественной деятельности считают особенно важной целью в жизни 74 процента россиян, показывает исследование ВЦИОМ. Причем это не пустые слова, а осознанный выбор: проходили профессиональную переподготовку или получали дополнительные знания и навыки для своей работы 77 процентов участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и 76 процентов — в возрасте от 25 до 34 лет.

Сериал «Карьерный код» для развития и роста в любой профессии стал новым проектом образовательной платформы Edutoria. Его название отражает основную суть: это система передачи информации от лучших специалистов своего дела в стране тем, кто хочет открыть для себя новые горизонты. «Это набор коротких историй, которыми делятся эксперты, исходя из своего карьерного и жизненного опыта с фокусом на практику, — рассказал участник проекта Данила Наумов.

В сериале участники фокусируются не только на хард-скиллах своих профессий. Мы делимся жизненным опытом, который позволил нам прийти туда, где мы сейчас находимся

Данила Наумов

Фото: ООО «СберОбразование»

Данила Наумов — руководитель офиса больших данных «М.Видео-Эльдорадо». Внедрял математические методы для решения бизнес-задач в интересах таких компаний, как «Пятерочка», «36.6», МТС Retail, Сбербанк, РЖД, Enel, КазАтомПром, Национальный банк Казахстана и Банк России

Сериал «Карьерный код» — проект образовательной платформы Edutoria, который объединил опыт более 20 топовых экспертов, возглавляющих масштабные проекты в таких флагманах российского бизнеса, как Сбер, Х5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», HeadHunter, Ozon Group, YouDo.

Для зрителей сериала они выступают в роли наставников, рассказывают, как прийти к успеху, делятся своими лайфхаками и рекомендациями. Это редкая возможность сверить свои задачи и цели с опытом признанных профессионалов в различных отраслях.

«Людей в их карьере постоянно вдохновляют другие люди, и "Карьерный код" может помочь форсировать этот процесс, потому что он содержит концентрат уникального опыта специалистов своего дела, — отметил участник проекта Денис Балюра. — У них точно есть чему научиться.

Создатели сериала сумели найти правильные вопросы для спикеров, чтобы донести до зрителя самую суть, подать информацию в интересной и доступной форме Денис Балюра

Фото: ООО «СберОбразование»

Денис Балюра — CEO и сооснователь Tomoru, венчурного IT-стартапа из России. За два года вырос в 50 раз. Вошел в топ-100 самых успешных стартапов России 2021 по версии Inc.Russia

Сериал позволяет «заглянуть за кулисы» — увидеть в экспертах не только менторов, но и живых людей: какие они, о чем думают, что считают важным, правильным и неправильным.

Слагаемые карьеры

Считается, что для карьерного успеха необходимы три составляющие: понимание и развитие востребованных навыков, карьерный опыт и эффективное мышление. По этому принципу сериал «Карьерный код» делится на три сезона.

В первом сезоне ведущие российские специалисты в сфере информационных технологий расскажут, какие цифровые навыки сегодня имеют ключевую ценность в любой сфере деятельности. Они поделятся собственным опытом, как получить и обновлять трендовые навыки.

Второй сезон объединяет 20 карьерных кейсов. Эксперты разбирают, почему череда правильных решений может закончиться провалом, а ошибка — привести к успеху. «"Карьерный код" не даст вам готовую инструкцию по достижению успеха, скорее пищу для ума через знакомство с практическим опытом экспертов из разных отраслей, — отметила директор Центра индустрии Наталья Журавлева. — Именно поэтому спикеры делятся примерами своих взлетов и падений без прикрас, на конкретных жизненных ситуациях. Сериал — про ежедневное развитие и удовольствие от этого процесса, про вдохновение опытом, расширение кругозора, обмен идеями, способствующими успехами в работе.

Людей всегда вдохновляли другие люди, их визионерские идеи и подходы Наталья Журавлева

Фото: ООО «СберОбразование»

Наталья Журавлева — директор Центра индустрии образования Сбербанка. Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. До прихода в Сбербанк в 2012 году возглавляла направления обучения, развития и управления талантами в компаниях «Гарант», «ВымпелКом» и PwC. Была проректором по учебной работе в Корпоративном университете Сбербанка

В третьем сезоне сериала рассматриваются эффективные способы мышления. Эксперты на своем примере разъясняют, как уйти от шаблонов, почему креативные решения кроются за пределами зоны комфорта и как освоить инструменты для формирования мышления успеха. «Я всегда хочу докопаться до первопричины: почему так стало нормой, какую задачу при этом хотели решить, загоняя людей в эти рамки? — подчеркивает Балюра. — Понимание этой причины дает конкурентное преимущество и мне, и нашей команде, которая обучилась у меня этому критическому подходу, стремлению подвергать сомнению общепринятые нормы, прошлый опыт других и свой тоже. Кому этот подход окажется близок — тот сможет его перенять, начать действовать по-другому, расти быстрее, обеспечив себе конкурентное преимущество».

Первую серию «Карьерного кода» можно посмотреть на платформе Edutoria бесплатно. Полностью сериал доступен по подписке ED+ в привычном формате онлайн-кинотеатра.

Универсальный подход

По теории управления персоналом, карьера — это результат осознанной позиции и целенаправленных усилий, позволяющих добиться должностного или профессионального роста. Однако лишь у 14 процентов россиян есть четкий план карьерного роста — такие результаты показал совместный опрос рекрутингового сервиса HeadHunter и платформы «Россия — страна возможностей». В числе навыков, необходимых для ускорения карьерного роста, участники опроса назвали гибкость, стрессоустойчивость и саморазвитие, а также коммуникативную грамотность и ориентацию на результат.

«Сериал "Карьерный код" состоит из прикладных блоков по каждой ключевой профессиональной задаче, которые можно просто послушать, взять и сделать, сразу получив рост эффективности — своей личной или компании в целом, — пояснил Денис Балюра. — Отдельные задачи можно решать теми же инструментами и подходами, что и для построения компании, стартапа». По мнению Балюры, сериал будет интересен не только предпринимателям, которые строят свой стартап и хотят вырасти, но и ребятам, которые работают по найму и хотят выйти на новый уровень. Допустим, вырасти с базовой линейной позиции до руководителя, а на позиции руководителя подняться на качественно новый уровень как управленец.

«Истории "Карьерного кода" позволяют понять, какие результаты можно получить, применяя те или иные инструменты, каким экспертом ты сам можешь стать, какая у тебя может быть карьера, — пояснил участник проекта Сергей Колосков. — Такой удар образом, практикой, на мой взгляд, значительно повышает степень усвоения материала.

Мне кажется, у нас получился сериал, который захочется пересмотреть, еще раз усвоить заложенные в нем уроки Сергей Колосков

Фото: ООО «СберОбразование»

Сергей Колосков — предприниматель и продакт-менеджер с десятилетним стажем. Руководил проектами по развитию продуктов в компаниях Ozon, IBS и Литрес, Яндекс.Практикум, Ингосстрах

Истории экспертов «Карьерного кода» помогут взглянуть по-новому на свои цели и задачи, оценить выбранные методы и пути достижения результатов в свете рассказов о прорывах и провалах. «Важно поддерживать свою любознательность, желание и умение задавать вопросы во взрослом возрасте и не терять удовольствия от новых открытий, в том числе и в профессиональной деятельности», — подчеркнула Наталья Журавлева.

По мнению Колоскова, большая проблема самообразования состоит в том, что люди не до конца понимают цели той деятельности, в которую они входят. В результате огромная пропасть пролегает между «знать чек-лист» и «получить нужный результат на практике». «Люди научились находить информацию самостоятельно, вопрос в том, что им нужен толчок, сигнал: что у них должно получаться на выходе, действительно ли им нужен тот результат, который они получают здесь и сейчас», — отмечает эксперт.

«Карьерный код» поможет расширить профессиональный кругозор, проверить актуальность своих навыков в свете новых трендов. Кому-то сериал может дать пищу для размышлений о том, как с максимальной отдачей использовать свои сильные стороны. Других заставит выйти из зоны комфорта и решить двигаться дальше.

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