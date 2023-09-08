Траектория трансформации. В Москве проходит Форум социальных инноваций. Какие тренды в фокусе внимания столицы?

На 5 Форуме социальных инноваций регионов в Гостином Дворе прошло пленарное заседание «Новые возможности в социальной сфере в период технологических трансформаций». Его участники обсудили клиентоцентричный подход и его влияние на экономический рост страны. О том, что за преобразования в социальной сфере произошли в последнее время и какие принципы и инструменты взаимодействия с гражданами становятся важными, — в материале «Ленты.ру».

Частный бизнес, понимая дефицит на рынке труда, не сидит на месте. Многие компании развивают свои корпоративные университеты, готовят себе кадры, готовы активно конкурировать, повышать производительность труда. Но без концентрации на этом фокусе государственной политики нам тоже не обойтись. Это один из шести приоритетов, которые обозначены президентом Максим Решетников министр экономического развития России на пленарном заседании «Новые возможности в социальной сфере в период технологических трансформаций»

По словам министра, в ближайшие годы конкуренция государств и бизнеса будет только нарастать, как за рабочие руки, так и за квалифицированные кадры. И политика, связанная с преодолением дефицита кадров, сконцентрирована по двум направлениям: эффективное использование труда в экономике и сбережение народа в самом широком понимании — рост продолжительности активной жизни, сохранение здоровья и возможности предлагать себя на рынок труда.

«Многие регионы экспериментируют с инструментами в социальной сфере, и это тоже дает большой вклад. Здесь Москва является лидером, и это надо тиражировать», — отметил Максим Решетников, отметив важность системной политики по привлечению мигрантов в экономику и удержанию в стране лучших специалистов из сопредельных стран.

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

IT в помощь

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как правительство столицы выбирает траекторию социального развития, какие инновации в фокусе внимания, подчеркнула важность социальных инноваций в столице и в стране в целом. По ее словам, базовым условием является развитие инфраструктуры. И без опережающих долгосрочных вложений в создание хорошей материально-технической базы на уровне 20-30 процентов от всего объема финансирования отрасли невозможно совершить прорыв.

«За последние 4 года мы вышли на уровень инвестиций в развитие инфраструктуры социальной отрасли в 30 процентов. И в ближайшие 6 лет постараемся сохранить эту тенденцию. В Москве реализуются беспрецедентные программы строительства и капитального ремонта социальных объектов, чьи объемы измеряются миллионами квадратных метров. Тотальное обновление инфраструктуры в короткие сроки стало возможным благодаря, в том числе, сформированному на тот момент доверию и жителей, и самих врачей», — отметила заместитель мэра. Она добавила, что улучшения в социальной сфере легче реализовывать в эпоху IT-технологий. Уже сегодня искусственный интеллект помогает сконцентрироваться на главном и позволяет больше общаться, что особенно важно для социальной сферы.

Современные цифровые сервисы высвобождают время врачей, страхуют от ошибки и повышают качество медицинской помощи.

Сейчас в Москве создано 88 сервисов искусственного интеллекта, 52 работают в промышленной эксплуатации. Уровень зрелости цифровых сервисов позволяет им по простым скрининговым изображениям флюорографии, рентгенографии, маммографии в 50 процентах случаев с точностью в 100 процентов описать снимки без участия врача

Искусственный интеллект последние два года сопровождает прием каждого врача в поликлинике при постановке предварительного диагноза.

«Сейчас мы переходим на следующий этап. ИИ будет анализировать не только текущие жалобы и новые результаты исследований, но и все медицинские данные за последние два года, и поможет ставить окончательный диагноз по 95 нозологиям, которые часто являются причиной преждевременной смертности. Этот сервис начнет работать во всех московских поликлиниках до конца сентября. В течение ближайших лет мы внедрим искусственный интеллект, который сам будет анализировать медицинские данные пациента, в инициативном порядке. Он сможет подозревать риск развития того или иного заболевания. Это позволит проактивно связываться с пациентом в случае угрозы здоровью и сделать диспансеризацию уже действительно персональной и проактивной», — добавила Анастасия Ракова.

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

Изменения в социальной инфраструктуре затрагивают не только здравоохранение, но и другие сферы — образование и соцзащиту. Заместитель мэра подчеркнула, что созданные в Москве цифровые экосистемы способствуют формированию открытости между всеми участниками и делают получение социальных услуг легче. Например, перевод услуг социальной защиты в электронный вид избавил москвичей от четырех миллионов лишних походов в соцучреждения ежегодно.

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

Столичный опыт

Новый проект по развитию городских рекреационных маршрутов презентовал на пленарном заседании главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он рассказал, какую роль занимают инфраструктурные преобразования и какие новые возможности предоставляет современная городская архитектура, подчеркнув необходимость перехода на другую ступень развития городских территорий.

Это проект инвестиций не в бетон, а именно в человека — вовлечение его в здоровый образ жизни, занятия спортом, активным отдыхом, мотивация его вообще выйти на улицу и как минимум просто ходить пешком, а как максимум — способствовать формированию городского сообщества Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы

По словам декана экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александра Аузана, человеческий капитал — это то, за что сегодня ведут конкуренцию ведущие страны мира. Эксперт обратил внимание, что россиянам необходимо развивать такие качества, как доверие и договороспособность, приведя в пример исследование французских экономистов: «Если бы в России уровень доверия людей друг к другу [положительный ответ на вопрос «Можно ли доверять ближнему?»] был такой, как в Швеции, то в России валовый продукт на душу населения был бы на 69 процентов больше».

Опыт Москвы в развитии социальной сферы заметен не только в стране, но и на мировом уровне. Яркие практики, реализованные в столице и подтвердившие свою эффективность, уже транслируются в регионы, адаптируясь под региональную специфику и законодательную базу

«С вызовами, которые стоят сегодня перед социальной сферой, мы работаем вместе с правительствами субъектов Российской Федерации. И огромную поддержку в этой работе нам оказывает Москва. Сергей Семенович, то, что мы начали делать два года назад, вы делали уже почти 10 лет. Московская команда реализует свои сервисы в самых разных направлениях. И очень много делает для того, чтобы сформировать стандарты в образовании, социальной поддержке, здравоохранении. И сегодня эти практики активно тиражируются», — обратилась в своем выступлении на пленарном заседании генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева к мэру Москвы Сергею Собянину.

По словам губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сегодня благодаря инновациям в социальной сфере и накопленным в стране лучшим практикам в каждом субъекте России, даже в отдаленных северных регионах, есть грамотные ответы на современные вызовы. В частности, Дмитрий Артюхов привел в пример алгоритм анализа лучевых исследований и использование в этом процессе искусственного интеллекта.

Фото: пресс-центр Московского урбанистического форума в Гостином Дворе

«Я хочу здесь поблагодарить систему здравоохранения Москвы. Мы очень хорошо сотрудничаем. Три мнения: наш врач, коллеги, которые в Москве смотрят, мы дополнительно отправляем туда снимки, и теперь еще искусственный интеллект. Три мнения, которые сходятся в одной точке. Конечно, процент выявления значительно вырос. И за счет искусственного интеллекта мы получаем неожиданный эффект, когда анализируем снимок на классическую пневмонию и находим первые признаки онкологии. Уже пять случаев за последнее время. И скорее всего, у людей будет все в порядке, потому что выявили очень рано», — рассказал Дмитрий Артюхов.

В рамках 5 Форума социальных инноваций регионов проходят более 50 мероприятий, с участием более 300 федеральных и региональных экспертов в области медицины, карьеры, семьи, долголетия, психологического благополучия, высоких технологий и социальной поддержки. Площадкой проведения стал Московский урбанистический форум в Гостином Дворе.