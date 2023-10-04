Не только проценты. Как поощряют состоятельных клиентов в Росбанке?

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Деньги должны работать, это всем известно. Если речь идет о деньгах в банке, в первую очередь, конечно, имеется в виду процентный доход по вкладу. Но если вы премиальный клиент банка, то можно и заработать больше обычного, и получить дополнительную выгоду. В Росбанке премиальное обслуживание включает набор услуг, которые добавят и комфорта, и дохода состоятельным клиентам. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Путешествие по первому разряду

Неоспоримое преимущество высокого достатка — это свобода путешествовать, в любой момент отправиться куда захочешь, если решил отдохнуть, развлечься или набраться ярких впечатлений.

С премиальным обслуживанием в Росбанке можно не беспокоиться о комфорте в поездках. Все продумано за вас

Одна из самых приятных привилегий — это безлимитный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру при сохранении определенного лимита средств на счету. В придачу банк обеспечивает премиальным клиентам бесплатный трансфер бизнес-классом до аэропортов и железнодорожных вокзалов 24 раза в год.

Приятным бонусом и возможностью сэкономить будет и бесплатное страхование путешественников на сумму до 100 тысяч евро на каждого члена семьи.

Консьерж-сервис от Росбанк Премиум возьмет на себя все неизбежные хлопоты, связанные с путешествием, такие как бронирование отелей, транспортных средств, выбор оптимальных маршрутов, организация развлечений.

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Сейчас, в бархатный сезон, все эти возможности приобретают повышенную актуальность.

Специальное предложение Росбанка для премиальных клиентов рассчитано на поклонников самого популярного российского курорта — «Роза Хутор» в Сочи. Оно включает пять процентов кешбэка на отели, ски-пассы, рестораны и другие услуги курорта.

Прибавочная ценность

Существенная составляющая премиального обслуживания Росбанка приходится на финансовые бонусы. Дополнительную выгоду клиенты могут получить при обмене валюты, размещении средств во вклады, посещении дорогих ресторанов.

В рамках премиального обслуживания наличные можно бесплатно снимать в банкоматах любых банков по всей стране. А в кассах банка можно обменивать доллары и евро по специальному выгодному курсу.

Двойную выгоду премиальный клиент Росбанка может получить за счет операций с юанем

Китайскую валюту с премиальным обслуживанием можно купить по специальному курсу и открыть вклад «Премиум. Надежный» с повышенной ставкой. По вкладам от 100 до 500 тысяч юаней ставка составит 2,75 процента, свыше 500 тысяч юаней — три процента годовых.

Кроме того, для новых клиентов Росбанка действует специальное предложение по накопительному счету #Акционный в рублях. До 31 октября 2023 года действует ставка 11,5 процента годовых. При этом можно снимать средства со счета и пополнять его без потери процентов.

Премиальные клиенты Росбанка получают повышенный кешбэк 3 процента на пять выбранных категорий по карте Mir Supreme. На выбор предоставляется 20 категорий, которые можно менять каждый месяц в зависимости от предстоящих трат.

Завсегдатаи культовых ресторанов оценят возможность получать повышенный кешбэк в размере 10 процентов в легендарных ресторанах, таких как Novikov Group, Pinsky&Co, White Rabbit Family, Рестораны Раппопорта, а также ресторанах под знаком качества Ginza Project.

И, конечно, с решением финансовых задач премиальному клиенту всегда поможет персональный менеджер.

Фото: Dejan Dundjerski / Shutterstock / Fotodom

Премиальный ресурс

Для состоятельных клиентов премиальное обслуживание может быть бесплатным.

Для этого достаточно выполнять хотя бы одно из условий:

• остаток на счетах от трех миллионов рублей;

• ежемесячно на счет поступает заработная плата от 250 тысяч рублей;

• остаток на счетах от 1,5 миллиона рублей и сумма покупок по картам от 75 тысяч рублей;

• сумма покупок по картам от 150 тысяч рублей;

• совокупная сумма платежей по кредитам банка составляет не меньше 120 тысяч рублей.

Если ни одно из условий не выполнено, то стоимость обслуживания пакета услуг «Премиальный» составит пять тысяч рублей в месяц.

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Рекламодатель:

ПАО РОСБАНК

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Накопительный счет #Акционный со ставкой 11,5% может быть открыт физи­ческому лицу в рамках ПБУ «Премиальный», который стал клиентом банка в течение последних 60 дней на дату обращения за открытием накопительного счета, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по накопительному счету #Акционный 11,5% действует в период с 19.08.2023 до 31.10.2023 (включительно).

В рамках опции «#ДляСвоих» в период с 22.08.2023 до отмены банком (программа бессрочная) к основной ставке по Накопительному счету на остаток до 5 млн рублей, открытому в пакете банковских услуг (ПБУ) «Премиальный», «Премиальный ТОР» (премиальные ПБУ) начисляется надбавка таким образом, чтобы суммарная процентная ставка составила 10,5% годовых. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на Накопительном счете – без ограничений, на счете #Акционный до 10 млн. рублей. Если у клиента открыто больше одного Накопительного счета/счета #Акционный, то надбавка будет начислена на остаток, не превышающий 5 млн рублей, по счету, к которому подключена опция #ДляСвоих. Надбавка начисляется ежемесячно при совершении транзакций по любой дебетовой и кредитной карте Росбанка на общую сумму не менее 75 000 ₽ для карт, открытых в премиальных ПБУ. При невыполнении указанного условия надбавка не будет начислена за месяц, в котором условие не было выполнено. В течение срока действия опции начисление и выплата процентов на остаток по Накопительному счету/счету #Акционный происходит по действующей процентной ставке. Проценты, начисленные в рамках надбавки к основной процентной ставке, будут рассчитаны и выплачены на Накопительный счет/счет #Акционный в виде кешбэка раз в месяц не позднее последней даты расчетного периода. Условия действительны на 22.08.2023.

Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией за любые покупки — 1% (за исключением операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям 3%. Кешбэк — возврат денежных средств. Размер travel-бонусов по выбранной карте с подключенной опцией за каждые 100 ₽ зависит от суммы покупок: в промежутке 0 — 40 000 ₽ — 1 бонус, в промежутке 40 000 — 100 000 ₽ — 2 бонуса, в промежутке 100 000 — 300 000 ₽. — 5 бонусов, при сумме от 300 000 ₽ — 1 бонус. За 1 месяц может быть начислено не более 5000 рублей/travel-бонусов по одной карте и не менее 100 ₽ по одной карте (при достижении необходимой суммы покупок).

Кешбэк 10% формируется из 3% – повышенный кешбэк за покупки по карте Mir Supreme в категории «Кафе и рестораны» по программе #МожноВСЁ + 7% – кешбэк от платежной системы «Мир». Максимальный кешбэк от Росбанка по программе #МожноВСЁ – 10 000 ₽ по одной карте, максимальный кешбэк от платежной системы «Мир» – 5000 ₽ в месяц. Кешбэк по акции от платежной системы «Мир» начисляется на общую сумму оплаты в ресторанах, которая не превышает 30% от оборота по карте в месяц. Общий срок проведения акции: 01.07.2023-31.12.2024.

Курсы валют обновляются несколько раз в день. Самые выгодные часы – с 09:00 до 18:30 в будни (мск). Актуальные значения также доступны в РОСБАНК Онлайн и в наших отделениях. Возможность купить или продать наличные зависит от валюты и офиса. Узнайте о доступности услуги для интересующей валюты в наших офисах или в Контакт-центре. Не публичная оферта

2 бесплатных трансфера в месяц доступны, если среднемесячные остатки на счетах в предыдущем календарном месяце — от 6 млн ₽. 4500 ₽ — максимальная сумма поездки. Сервис доступен в рамках пакета услуг «Премиальный». Бесплатные проходы в бизнес-залы в месяц: 2 прохода — при среднемесячных остатках 1,5–3 млн ₽ или поступлении заработной платы от 250 000 ₽; 4 прохода — при среднемесячных остатках 3–6 млн ₽; 8 проходов — при поступлении заработной платы от 500 000 ₽; безлимитные бизнес-залы — при среднемесячных остатках от 6 млн ₽ включительно.

Страхование осуществляется ООО «РБ Страхование», www.rosbankinsurance.ru, лицензии на осуществление страхования СИ № 1580 и СЛ № 1580 выданы Банком России бессрочно.

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