В два клика. Как современные технологии меняют рынок страхования?

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Расхожим названием для договора страхования стало короткое слово «полис». Оно пришло из итальянского языка, где с давних пор так называли расписки. И только сравнительно недавно мы перестали воспринимать страховой полис как лист бумаги. Теперь это электронный файл, и оформить полис можно самостоятельно, не теряя времени на поход в офис. Какой путь проделало страхование от начала времен, изучила «Лента.ру».

Почин до нашей эры

Одним из известных историкам первопроходцев страхового дела был римский полководец Гай Марий. В 100 году до нашей эры он создал страховую кассу для солдат, получившую название похоронного клуба. В случае неожиданной смерти одного из участников «клуба» его похороны оплачивали за счет остальных участников. Идея прижилась, потому что римляне верили: если человека не похоронить достойно, он может стать призраком и будет преследовать живых.

Фото: Verityjohnson / Shutterstock / Fotodom

Классический принцип страхования жизни основан на данных об уровне смертности населения в зависимости от возраста. Впервые он получил практическое применение в 1762 году в Великобритании. Эдвард Мур создал страховую компанию «Общество справедливого страхования жизни», которая формировала страховые тарифы на основе таблиц математика Джеймса Додсона. Схожие таблицы до сих пор используются в страховании жизни для прогнозов наступления страховых случаев.

В России первая страховая компания открылась в 1765 году, это было «Рижское общество взаимного страхования от пожаров». До появления в стране страхования жизни оставалось еще целых 70 лет.

Первое в России общество по страхованию жизни под названием «Жизнь» было создано в 1835 году.

Первым клиентам предлагали пенсионное страхование и страхование на случай смерти. Интересно, что устав общества утвердил сам император Николай I, и компания получила монополию на 20 лет.

1875 год ознаменовался появлением в США «страхования для бедных». И как почти две тысячи лет назад, оно было предназначено для оплаты похоронных расходов. Поэтому компания получила говорящее название «Общество помощи вдовам и сиротам».

Время летать

Скорость стала сущностью нашего мира, мы ценим ее во всем, поэтому все больше привычных действий перемещается в цифровую среду, где мы можем с минимальными усилиями сами решать многие насущные вопросы. Сейчас уже никого не удивишь возможностью заключить тот или иной договор, не сдвинувшись с места. Идет гонка технологий, чтобы процесс оформления полиса через интернет становился все проще, быстрее и комфортнее.

Как это реализуется на практике, наглядно демонстрирует мобильное приложение IngoMobile компании «Ингосстрах». По своему функционалу его вполне можно назвать полноценным офисом, который всегда под рукой у клиента.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

С помощью него можно оформить и продлить страховой полис, заявить о происшествии, отследить статус по нему, выбрать клинику по полису ДМС и записаться к врачу, получить направление на ремонт по каско, заказать гарантийное письмо и даже лекарства. Кроме того, мобильное приложение обеспечивает подключение к программе лояльности, где за счет бонусов можно сэкономить на покупке полисов до половины их стоимости.

Недавнее обновление мобильного приложения стало частью масштабной работы компании по улучшению своих цифровых сервисов. Сначала в марте этого года полностью преобразился сайт компании, как визуально, так и функционально.

Дизайн и содержательная часть стали более удобными для восприятия, а интерфейс стал понятнее.

Теперь всю необходимую информацию можно найти за два клика с помощью подсказок

Благодаря обновлению полностью оформить на сайте большинство полисов можно быстрее, чем раньше, на 60-70 процентов, а каско — в целых четыре раза.

Чтобы обновить IngoMobile с максимальной пользой для клиентов, специалисты компании длительное время исследовали предпочтения и потребности пользователей. Причем для полноты картины провели сравнительный и конкурентный анализ не только своей сферы, но еще и банковской сферы с электронной коммерцией.

Параллельно разбирали текущую аналитику, рассмотрели сотни обращений клиентов в контактный центр. Кроме того, был проведен опрос пользователей для изучения целей и частоты использования различного функционала в мобильном приложении.

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

Новые возможности IngoMobile

Обновленное мобильное приложение «Ингосстраха» визуально оформлено в одном стиле с сайтом компании. Большое внимание уделили персонализации — теперь главный экран сам подстраивается под потребности пользователя.

Актуальные для клиента моменты отражает блок приоритетных действий, например, там появляются уведомления о необходимости оплатить счет или продлить срок действия полиса, а оформить продление полиса теперь можно через IngoMobile. При включенной геолокации в блоке быстрых сообщений отдельным блоком (кнопкой) будут отображены ближайшие офисы с картой расположения.

В приложении появились новые экраны. «Центр помощи» служит единым окошком поддержки пользователей при возникновении нештатных ситуаций. Здесь можно заявить о наступлении страхового случая, найти инструкции, как действовать в той или иной обстановке, и связаться с «Ингосстрахом» или экстренными службами. Отдельный экран обращений предоставляет возможность отправлять запросы по ДМС и урегулированию убытков.

Онлайн урегулирование страховых случаев стало новой функцией IngoMobile

Она распространяется на каско, страхование имущества физических лиц, комплексное ипотечное страхование, а также на полисы для выезжающих за рубеж и страховки от несчастного случая. Для удобства клиентов на всех этапах урегулирования убытка пользователю приложения будут помогать подсказки (поп-апы).

Также в IngoMobile стала доступна исчерпывающая информация об условиях страхования, можно посмотреть детальное описание продуктов, минимальную цену, размер скидки. Появилась возможность за несколько минут рассчитать на калькуляторе стоимость страхования выезжающих за рубеж.

В приложении появилась возможность авторизации через Госуслуги / Face id. А перечень функций IngoMobile пополнила возможность записаться к врачу, вызвать его на дом онлайн в приложении и заказать лекарства.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Также клиенты могут сами выбирать, как оплатить полис, ведь теперь за страховку можно рассчитаться через СБП, SberPay или Yandex Pay.

Поддержка через приложение осуществляется 24 часа семь дней в неделю. Для связи можно использовать мессенджеры, звонки по интерфейсу и бесплатные по всей России звонки по телефону. Удобство IngoMobile оценили больше миллиона человек, использовавших приложение в первом полугодии 2023 года, причем количество уникальных клиентов по сравнению с 2022 годом выросло на 48 процентов.

Цифровые технологии открывают все больше возможностей перейти на онлайн-взаимодействие со страховой компанией и дистанционно решать вопросы, которые раньше отнимали немало времени.

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Рекламодатель:

СПАО «Ингосстрах» ОГРН 1027739362474

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