«Третье иное измерение» На НТВ стартует новый сезон «Шоу Аватар». Чем он удивит зрителей?

Совсем скоро в эфире телеканала НТВ снова покажут «Шоу Аватар». Во втором сезоне появятся другие современные цифровые герои, а новый состав жюри будет судить по новым правилам.

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5 ноября на телеканале НТВ стартует второй сезон «Шоу Аватар». Это высокотехнологичный проект, в котором благодаря Motion Capture — технологиям захвата движения — любимые с детства герои обретут современный цифровой облик. Он будет созвучен с внутренним миром их физических «хозяев», кем станут популярные артисты телевидения, музыки и кино. В этом сезоне на сцене шоу выступят 12 цифровых героев: Аленушка, Садко, Золушка, Артемон, Змей Горыныч, Железный Дровосек, Трубадур, Соловей-разбойник, Огненная Ворожея, Василиса Прекрасная, Лиса и Муха-Цокотуха. От реальных участников шоу, с которыми свяжут героев, им достанутся движения, голос и даже мимика, по которым жюри будет угадывать, кто из артистов в режиме реального времени в специальной студии.

Невероятное шоу! Просто разрыв шаблона. Когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера «Браво!» организаторам шоу за потрясающую идею и ее реализацию! Такого никогда еще не было на российском телевидении. Я в восторге Сергей Лазарев

Помимо Лазарева, в роли звездных членов жюри выступят Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман, а также Ирина Понаровская.

Фото: Пресс – служба «НТВ»

Во втором сезоне также немного изменятся правила шоу. Так, в каждом выпуске аватары будут разделены на три группы, и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя — по одному из каждой группы. Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующий этап шоу.

«Поначалу казалось, что отгадать, кто скрывается за цифровыми образами, будет просто невозможно, но практика показала обратное. В первом же выпуске первого сезона "Шоу Аватар" я узнал своего друга Гарика Харламова, которому, к сожалению, было суждено очень недолго выступать в образе Емели. Но некоторым участникам все же удалось меня порядочно запутать. Это всегда очень увлекательный и азартный процесс — вычисление героев, а также очень ответственный: от нашего решения зависит продолжительность пребывания участников в шоу. От нового сезона жду новых любимых сказочных героев и не только, неожиданных разоблачений и, конечно, позитивных эмоций», — отметил Тимур Батрутдинов.

Фото: Пресс – служба «НТВ»

Если же звездные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим: таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше. При этом, как и в первом сезоне, будет сохраняться правило полной конфиденциальности — участники не будут знать имена друг друга. Они также не будут пересекаться во время репетиций и съемок — сопровождать их от дома до съемочной площадки будут охранники.

«Мне нравится в этом проекте его технологичность и разнообразие: тут и любимые песни, и лучшие артисты, и мультяшные персонажи — настоящее шоу для всей семьи. А для нас, судей шоу, это еще отличная тренировка навыков сыщика. Чтобы отгадать героев, я стараюсь приглядываться к пластике и прислушиваться к тембру голоса. Ну и подслушиваю версии коллег! "Шоу Аватар" — это небанальный проект, рассчитанный абсолютно на любую аудиторию», — поделилась эмоциями Ида Галич.

Марк Тишман, в свою очередь, рассказал, что пытается угадать героев по манере движений и другим неочевидным нюансам: «У меня, как я думаю, и у остальных членов жюри уже появились какие-то свои фишки, зацепки, которые помогают нам идти по следу, чтобы отгадать участников. Например, это манера движений, то, как они дышат, потому что все уже научились очень умело менять тембр голоса, но есть какая-то специфика артикуляции, логопедическая специфика, произношение определенных согласных. И вот на это очень обращаешь внимание. Безусловно, есть тембры, которые очень сложно скрыть, поэтому это всегда первое, что бросается в глаза», — рассказал артист.

Фото: Пресс – служба «НТВ»

Он также признался, что получает колоссальное удовольствие от номеров участников, от того, как сливаются на глазах эти два мира — реальный и цифровой и как получается какое-то «третье иное измерение».

Это правда абсолютное волшебство, которое происходит на наших глазах. Я очень азартный человек, поэтому обожаю эту детективную игру, в которую погружаюсь на все время съемок. То, как команда шоу "Аватара" и "Маски" создают номера и версии песен — это всегда отдельный вид удовольствия Марк Тишман

В этом году изменился и состав жюри. К четверке судей присоединилась Ирина Понаровская, которая занимала судейское кресло в одном из эпизодов первого сезона. Перед стартом сезона заслуженная артистка России поделилась своими впечатлениями от проекта. «"Шоу Аватар" — это какая-то сказка и невероятное путешествие для меня. Аватары в этом году выглядят еще более натурально и технологично. Это удивительный проект, потому что то, что делают со своими голосами наши загадочные герои, мы — профессионалы в этой сфере — с большим трудом отгадываем. Я сама участвовала в "Маске" и понимаю, насколько сложно и в то же время интересно исполнителю петь не своим голосом. Я желаю аватарам побольше сил, выдумки и возможностей, чтобы нас больше путать».

Фото: Пресс – служба «НТВ»

Также певица призналась, что ее опыт участия в третьем сезоне «Маски» будет ей помогать разгадывать аватаров: «Я могу предполагать, как и в какую сторону могут меняться у исполнителей голоса. Конечно, они нас где-то обманывают и отвечают на вопросы с юмором, а иногда и абсолютно серьезно. Вот так нам предстоит целых девять программ отгадывать загадки».

Ведущим проекта вновь стал шоумен Вячеслав Макаров. Официальный тизер «Шоу Аватар», где цифровой облик ведущего представлен в разных образах и костюмах, можно посмотреть в сети.

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Рекламодатель: Акционерное общество «Телекомпания НТВ»

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