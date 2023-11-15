«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?

В 2023 году россияне продолжают активно путешествовать за рубеж, но при этом все меньше туристов рискуют отправляться в поездку без страховки. «Лента.ру» выяснила, куда сейчас ездят россияне, для чего оформляют страховые полисы и какие дополнительные риски можно в них включить.

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По данным «Яндекс Путешествий», почти треть россиян, запланировавших поездку в ноябре 2023 года, отправляются за границу. Самым большим спросом среди зарубежных направлений пользуются Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Затем идут Узбекистан, Азербайджан, Армения, Индия, Сербия и Китай. Примечательно, что в ноябре россияне стали чаще выбирать для поездок азиатские страны. В лидерах спроса, помимо вышеперечисленных стран, — Япония, Малайзия, Индонезия и Сингапур.

Не остаться без помощи в чужой стране

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Таиланд, Турция и ОАЭ — те страны, куда туристы чаще всего оформляли страховки для выезжающих за рубеж в 2023 году. Также начинают расти продажи туристических полисов в Китай.

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Спрос на страховки растет с каждым сезоном, поэтому путешественникам важно, чтобы на рынке были доступные и качественные страховые продукты с большой суммой покрытия и широким спектром услуг

Так, у «Ингосстраха» есть страховка для путешественников, которую можно за несколько минут оформить онлайн даже со смартфона. А при наступлении страхового случая подать заявление на компенсацию можно будет также онлайн, в мобильном приложении или на сайте компании. В полис входят амбулаторное и стационарное лечение, экстренная стоматологическая помощь, обследования и другие назначенные врачом медицинские услуги, а также необходимые медикаменты и перевязочные материалы.

При этом страховка покрывает проезд до медицинского учреждения и трансфер до дома, если из-за болезни путешественник пропустит свой рейс домой. Если туриста госпитализируют более чем на 10 дней, полис «Ингосстраха» оплатит визит родственника к пациенту.

В страховку также при необходимости можно включить дополнительные риски — например, вероятность наступления несчастного случая. Так турист получит не только бесплатное лечение, но и дополнительную компенсацию в случае травмы. А будущие мамы могут воспользоваться дополнительной опцией на случай осложнения беременности, которая предполагает специальную медицинскую помощь.

Путешествовать без потерь

В полис можно включить риски, не связанные со здоровьем — например, защитить свои личные вещи. В случае кражи или повреждения по неосторожности «Ингосстрах» компенсирует их стоимость. Также можно застраховать квартиру на время путешествия — в это дополнение будут входить отделка, инженерное оборудование, имущество и даже ответственность перед соседями.

Фото: kitzcorner / Shutterstock / Fotodom

У «Ингосстраха» есть опция на случай изменений в поездке — если путешествие не состоится или поменяются сроки пребывания за границей, компания возместит убытки

Клиенты «Ингосстраха» сталкиваются с самыми разными страховыми случаями, начиная от обычных простуд и отравлений и заканчивая травмами, полученными во время похода, катания на горных лыжах и даже спокойного отдыха на пляже. Но всех их объединяет то, что страховая компания оперативно организовала всю необходимую помощь и помогла в сложной ситуации. Отзывы клиентов говорят сами за себя.

Когда наступил страховой случай

«В путешествии у меня сильно заболело горло, поднялась температура, и мне потребовалась медицинская помощь.

Благодаря туристической страховке от «Ингосстраха» мне оказали первую медицинскую помощь, страховка покрыла осмотр у врача и расходы на лекарства, которые прописал доктор

Большое спасибо "Ингосстраху" за оперативную помощь и поддержку», — рассказала Кристина из Москвы.

«Всегда придерживался мнения, что предосторожность лучше, чем недостаточная осторожность. Поэтому наличие аптечки и страховки во время путешествий является неотъемлемой частью, даже если мое путешествие будет по России.

Последние три года я всегда оформляю страховку в «Ингосстрахе». До прошлого года мне не приходилось обращаться за помощью, но в сентябре 2022-го, во время пребывания в Геленджике, я заразился ротавирусом

Я немедленно обратился на горячую линию страховой компании, они вызвали скорую помощь, и через сорок минут меня уже везли в больницу. Я провел три дня в стационаре, восстановился и смог продолжить отдых. Ни разу не пожалел о том, что приобрел туристическую страховку от "Ингосстраха", потому что именно благодаря ей я смог выздороветь и закончить свой отпуск хорошо», — поделился своей историей Евгений из Воронежа.

«Мы с мужем приобрели страхование путешествий в "Ингосстрахе" через мобильное приложение, и это оказалось очень быстро и удобно, ведь теперь страховка всегда под рукой в приложении. Во время нашей поездки в Грузию нам как раз и пришлось воспользоваться страховкой, потому что у мужа случилось обострение панкреатита. Мы обратились в страховую компанию, и они сразу же отреагировали на нашу проблему. Меньше чем за час нам согласовали посещение врача в ближайшей клинике, даже несмотря на то, что это было поздно вечером. Врач рекомендовал мужу остаться в больнице на три-четыре дня, и все последующие согласования проводились уже без нашего участия. Мы приятно удивились, когда узнали, что платить за медицинские услуги не нужно — все было полностью оплачено страховой компанией. Также нам не понадобилось заполнять сложные заявления и предоставлять большое количество документов. Это было особенно удобно, учитывая, что муж получал полное обследование и лечение, включая анализы, КТ и МРТ. После выписки нам назначили препараты для последующего лечения.

Страховая компания вернула нам полную сумму затраченных денег на препараты, нужно было просто предоставить чеки из аптеки

Мы искренне благодарим "Ингосстрах" за скорость, комфорт, удобство и безопасность, которые они предоставили нам. Наш опыт с этой страховой компанией оказался на самом высоком уровне», — рассказала о своем случае Екатерина из Санкт-Петербурга.

Клиентам «Ингосстраха» также доступна программа лояльности. Оплачивая полис для путешественника и многие другие покупки банковской картой «Ингосстраха», можно получить повышенный кешбэк Ингорублями до 10 процентов. Ими можно оплатить до 100 процентов стоимости брони номера в отеле, авиа- или железнодорожных билетов, а также приобрести сертификат на покупку товаров у партнеров экосистемы. За регистрацию в программе пользователь получает 300 Ингорублей на счет.

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