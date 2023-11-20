«Пострадавший остается без денег и товара» Как защититься от мошенников во время распродаж?

«Черная пятница» — в самом разгаре, в это время традиционно активизируются мошенники. Зачастую они используют типовые уловки — создают сайты, визуально похожие на популярные маркетплейсы, рассылают фишинговые письма от лица площадок, обращаются от лица службы поддержки или продавцов в мессенджерах, используя известный бренд. О том, как Ozon обеспечивает безопасность своих покупателей и продавцов, в материале «Ленты.ру».

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По данным исследования Ozon, каждый второй россиянин становился жертвой кибермошенников при совершении онлайн-покупок, при этом большинство покупателей знают о базовых правилах цифровой безопасности. В результате махинаций злоумышленников каждый третий респондент терял более пяти тысяч рублей, а три процента опрошенных — свыше 50 тысяч рублей.

Фишинг

Самым распространенным способом обмана является фишинг. Это когда мошенники создают сайты, которые очень похожи на официальные сайты маркетплейсов: используют цветовую гамму, шрифты и дизайн, знакомые миллионам покупателей. «Клиенту предлагают купить товар из якобы закрытой распродажи: он оплачивает покупку с карты, и деньги попадают злоумышленникам. Пострадавший остается и без денег, и без купленного товара», — рассказывает руководитель проектов по борьбе с мошенничеством компании Ozon Анна Кучерова.

Фишинговые ссылки можно встретить в мессенджерах, соцсетях, в почте и даже у блогеров из телеграм-каналов. Отличить фишинг несложно — нужно обращать внимание на адрес сайта (он отличается от официального: например, вместо буквы «О» используется ноль) и не переходить по ссылкам, которые прислали незнакомцы

«Мы в Ozon в режиме 24/7 отслеживаем и анализируем проявления онлайн-мошенничества, создаем новые меры безопасности, чтобы предотвратить их. Для защиты своих пользователей мы постоянно мониторим блоги, соцсети, телеграм-каналы и блокируем фишинговые сайты, мимикрирующие под наш маркетплейс», — отмечает Анна Кучерова.

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

По ее словам, такая работа ведется командой службы информационной безопасности, которая находится в тесном взаимодействии с другими подразделениями компании и правоохранительными органами. С момента обнаружения фишинговых ресурсов до их блокировки в среднем проходит 24 часа. Это очень хороший показатель.

Только за первое полугодие 2023 года Ozon заблокировал почти 11,5 тысячи фишинговых ресурсов, что в 100 раз больше показателей за аналогичный период прошлого года. Только за две недели ноября 2023 года Ozon совместно с компанией в сфере кибербезопасности F.A.C.C.T. обнаружили и заблокировали более 5200 фишинговых и мошеннических сайтов, которые использовали бренд компании для обмана интернет-пользователей — это почти в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Дайте номер

Второй по популярности способ мошенничества — выведывание под различными предлогами персональной информации у клиентов. Целей у злоумышленников может быть несколько — отправить фишинговую ссылку или получить доступ в личный кабинет. Итог может быть один — пострадавший останется без денег.

Как правило, это происходит во время телефонного звонка или переписки в чате.

Мошенник представляется продавцом или сотрудником службы поддержки и просит уточнить детали заказа — например, номер телефона. Затем общение переходит в мессенджер, куда злоумышленник присылает фишинговую ссылку или применяет методы социальной инженерии, чтобы обмануть доверчивого покупателя

Со стороны площадки Ozon делает многое, чтобы не допустить мошенников в качестве продавцов. Например, компания ограничивает доступ к персональным данным, включая номера телефонов. В некоторых случаях продавцу все же нужно знать номер клиента — например, когда он самостоятельно доставляет товар, минуя логистику Ozon. В этом случае продавцы видят только подменный номер покупателя, который переадресует на настоящий номер. Это оберегает покупателей от потенциального мошенничества.

«У нас разработаны инструменты для борьбы с каждым типом мошенничества. Но главный — это полноценная проверка продавцов на всем этапе их работы с площадкой», — говорит Анна Кучерова. По ее словам, проверка автоматически начинается с момента, когда продавец только зарегистрировался на маркетплейсе, и осуществляется с помощью моделей машинного обучения.

«Мы накапливаем сведения о пользователе, и если сочтем его действия подозрительными, то будем больше приглядывать за ним», — рассказывает эксперт по безопасности компании. По ее словам, если компания поймет, что продавец — мошенник, то ему заблокируют доступ к площадке и скроют товары от покупателей.

Это произойдет, например, если продавец предложит покупателю перейти на сторонний ресурс или попробует прислать ссылку на фишинговый сайт. Чтобы этого не допустить, на маркетплейсе работают системы модерации в чатах по триггерным словам — например, просьбам перевести общение в мессенджеры. Если система обнаруживает их, чат автоматически блокируется.

«На сегодняшний день чаты доступны только проверенным продавцам. Но мы продолжаем следить за тем, чтобы коммуникация между продавцом и покупателем оставалась корректной и безопасной», — говорит Анна Кучерова.

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock / Fotodom

Основы цифровой грамотности

Все технологии, внедряемые Ozon, будут работать, если сами клиенты будут соблюдать хотя бы базовые правила цифровой безопасности. Во-первых, при совершении покупок стоит пользоваться официальным мобильным приложением, которое вы скачали — такие почти невозможно подделать. Но если вы все же заказываете товар с компьютера, то добавьте официальный сайт маркетплейса в закладки и проверяйте его перед тем, как осуществить покупку.

Во-вторых, не переходите по подозрительным ссылкам от незнакомых людей из писем, мессенджеров и соцсетей.

Маркетплейсы не устраивают закрытые распродажи, которые доступны только по отдельной ссылке, и не организуют закрытые розыгрыши денежных призов. Почти всегда это проходит либо в приложении, либо в официальных аккаунтах в соцсетях

В-третьих, не передавайте никому свои персональные данные. Если вам звонят и представляются продавцом или службой поддержки, просят уточнить ваш номер телефона или подробности по заказу — прекратите звонок. Скорее всего, вам звонят мошенники.

Если вы сомневаетесь, настоящая ли это акция или письмо, стоит обратиться в чат службы поддержки — он доступен в мобильном приложении или на сайте. Вам помогут разобраться, можно ли безопасно совершить покупку. Если сайт окажется мошенническим, Ozon быстро его заблокирует. Все советы по цифровой безопасности маркетплейс собрал на отдельном портале, чтобы пользователи смогли улучшить свою цифровую грамотность.

Высокий сезон

Высокий сезон для маркетплейсов уже начался. Это период больших распродаж, который стартовал в конце октября и заканчивается накануне Нового года. Например, в прошлом ноябре россияне потратили онлайн 670 миллиардов рублей — это 12 процентов годового оборота электронной коммерции за 2022 год, говорится в исследовании Тинькофф банка. Количество заказов в высокий сезон вырастает, как правило, более чем в 1,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями. Так, в августе прошлого года на Ozon было сделано 38 миллионов заказов, в ноябре 2022-го — более 50 миллионов, при этом в августе этого года — уже 78 миллионов заказов.

Чтобы справиться с пиковой нагрузкой, Ozon весь год расширял инфраструктуру, усиливал IT и укреплял ресурсы «последней мили». Компания усиливает свою безопасность на площадке, чтобы клиенты могли совершать свои покупки. Остается надеяться, что клиенты маркетплейса запомнят правила цифровой безопасности и не попадутся на уловки мошенников.

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