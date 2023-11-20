Набран хороший темп. Как и зачем модернизируется Восточный полигон железных дорог

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для роста российской экономики нам необходимы хорошие дороги и удобная логистика. Сейчас в стране реализуется национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры», благодаря которому активно развивается вся транспортная система, в том числе БАМ и Транссиб. О переменах на Восточном полигоне российских железных дорог, о целях этой гигантской транспортной артерии и о том, как БАМ накануне полувекового юбилея становится символом скорости и современности, — в материале «Ленты.ру».

Видеоматериалы предоставлены РЖД

Модернизация БАМа и Транссиба

В этом году на Восточном полигоне завершится модернизация более чем на 140 объектах. Причем, не только крупных, таких как тоннели и мостовые переходы, но и реконструируют станции: удлиняют пути, укладывают стрелочные переводы, монтируют контактную сеть и так далее.

В стране сейчас набран хороший темп по повышению связанности территорий, формированию бесшовных транспортных путей и развитию логистических цепочек Марат Хуснуллин заместитель председателя правительства России

«Одним из ключевых проектов здесь является модернизация Восточного полигона, направленная в первую очередь на рост провозной способности, что особенно актуально с учетом геополитической обстановки и разворота на Восток», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он считает, что увеличение объемов грузоперевозок как на территории России, так и с дружественными странами будет иметь большой экономический эффект.

Увеличатся не только объемы перевозимых грузов, но вырастет и скорость доставки, например, контейнеры из портов Дальнего Востока будут достигать западных границ нашей страны всего за неделю.

Транссиб и БАМ становятся такими усилиями тысяч строителей и благодаря серьезному технологическому прорыву и смелым современным решениям. Напомним, БАМ в следующем году будет отмечать полувековой юбилей.

Хабаровский край и Иркутская область

На перегоне Эльдиган —Тудур БАМа в Хабаровском крае на сложнейшем рельефе было построено 11 километров второго пути и четыре железнодорожных моста, причем один из них длиной более 400 метров.

В начале октября этого года в Иркутской области завершилась модернизация участка Тайшет — Тагул на Транссибе. Между станциями уложено почти 13 километров второго пути, построены два путепровода. Один мост возведен в границах станции Тайшет, над железнодорожными путями, второй — рядом, над городской автодорогой. Теперь можно кратно увеличить объемы вывоза угля из Кузбасса и Хакасии в направлении Дальнего Востока, поскольку новые инженерные сооружения позволят уйти от пересечения на одном уровне поездов, следующих из Абакана над главным ходом Транссиба. Вдоль участка железной дороги построены шумозащитные экраны протяженностью 2,8 километра, обустроены водопропускные сооружения, реконструированы технологические здания, благоустроена прилегающая территория.

Реконструкция станции Ванино

Также в этом году в Хабаровском крае по нацпроекту завершилась реконструкция станции Ванино, которая является одной из крупнейших на БАМе. Это не только крупный транспортный узел, обслуживающий тихоокеанские порты в Татарском проливе, но и ключевое логистическое звено в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью. Тут уложили 22 км новых станционных путей. Строительство велось без остановки работы станции.

С каждым годом мы набираем все больше и больше компетенций по качественному строительству на Дальнем Востоке. Строить здесь непросто, но результаты говорят сами за себя Олег Белозеров генеральный директор ОАО «РЖД»

По его словам, в прошлом году был достигнут показатель провозных способностей Восточного полигона в 158 миллионов тонн, а в этом году для достижения показателя 173 миллионов тонн необходимо выполнить на 80 процентов объемов работ больше, чем в предыдущий период. Он сообщил, что, несмотря на столь значительные цифры, работы идут с опережением графика.

Благодаря новой инфраструктуре станция Ванино сможет принимать поезда длиной 71 вагон и массой 7,1 тысячи тонн вместо 2,5 тысячи тонн, как это было ранее

А это снижает потребность в маневрировании, увеличивается скорость обработки составов, поэтому обновленная станция Ванино сможет существенно нарастить грузопоток с портами на берегу Татарского пролива, основная часть которого — уголь, нефтяные и контейнерные грузы.

Хакасия и Амурская область

В Республике Хакасия в этом году открыли двухпутное движение поездов на перегоне Биркчул — Казановская, расположенном на участке Междуреченск — Тайшет, с которой собственно и начинается Восточный полигон. По мнению начальника Красноярской железной дороги Алексея Туманина, реконструкция перегона Биркчул — Казановская важна не только для региона, поскольку это один из элементов масштабного проекта по увеличению пропускных и провозных способностей всего Восточного полигона.

Для нас это еще и первый завершенный объект, построенный в рамках второго этапа реконструкции южного хода Междуреченск — Тайшет, с которого и начинается Восточный полигон. Теперь по этому участку мы сможем пропускать в три раза больше поездов Алексей Туманин начальник Красноярской железной дороги

Поезда теперь будут без остановки разъезжаться на двухпутном отрезке. Стоит отметить, что менее чем за два года на перегоне в суровых климатических условиях Сибири железнодорожники выполнили огромный объем работ, не останавливая при этом движение поездов.

Завершены основные строительные работы в новом Керакском тоннеле на Транссибе. Он находится в Амурской области, между станциями Ковали и Ульручьи, рядом с действующим тоннелем, построенным в 1911 году. Новый двухпутный тоннель имеет длину 926 метров, в нем уложено почти 2000 метров рельсов. Для укладки пути использовалась особая технология, когда полушпалы, закрепленные в бетоне, уложены на тонкий слой полимерного материала. Эта технология снижает вибрацию и динамическое воздействие на тоннель во время его эксплуатации. В настоящее время проводятся работы по облицовке порталов, устанавливаются инженерные сети, подключается оборудование.

Открытие нового тоннеля позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке. Первые поезда здесь начнут ходить уже в конце текущего года

По национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента, строятся и модернизируются такие объекты как: автомагистраль М-12 «Восток» в составе транспортного маршрута «Россия», морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, железнодорожная инфраструктура БАМа и Транссиба, Центральный транспортный узел Москвы, региональные аэропорты. Все эти важные объекты обеспечивают связанность территорий нашей большой страны.