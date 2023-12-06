День Первых. Движение Первых отметило свой день праздником на ВДНХ. Чем он запомнился участникам?

Движению Первых за один, первый год работы удалось открыть отделения во всех 89 регионах России, а количество его участников в настоящее время превышает четыре миллиона. Первый календарный день каждого месяца в организации объявили Днем Первых. О том, как прошел этот праздник в декабре в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, — на «Ленте.ру».

Движение по основным направлениям

По словам председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение Первых Григория Гурова, организация помогает школьникам и студентам колледжей развивать свои таланты и навыки в 12 направлениях: от культуры и искусства, волонтерства и туризма до профессии и своего дела. В рамках этих направлений, рассказал он, в павильонах ВДНХ проходит множество активностей для юных посетителей выставки.

Фото: «Движение первых»

В День Первых количество активностей было значительно увеличено, мероприятия проводились в нескольких павильонах выставки-форума «Россия». Все они были посвящены основным направлениям деятельности движения — экологии, здоровому образу жизни, спорту, науке и технологиям, культуре и искусству. Так, мастер-класс по созданию эко-игрушек прошел в павильоне Минприроды России, по робототехнике — в павильоне Минпромторга России, по изготовлению и росписи шлемов из картона — в павильоне Минспорта России. Здесь также посетители с удовольствием поиграли в мини-гольф и настольный футбол. А в павильоне «Слово» с успехом прошел музыкальный квартирник с резидентами платформы «Таврида. АРТ», также организованный Движением Первых. Праздничную атмосферу Дня первых с утра до вечера создавал передвигающийся по ВДНХ театр в масках и на ходулях в сопровождении задорного духового оркестра с символикой Движения первых.

Фото: «Движение первых»

Непосредственно сама экспозиция Движения Первых о российских стремлениях и достижениях сделана совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей»" и называется «Первые в России — стране возможностей». Состоит она из восьми залов с различными тематическими зонами, где интерактивные шоу и современные технологии являются неотъемлемой частью экспозиции.

За время работы выставки-форума экспозицию «Движения первых» посетили уже более 102 тысяч человек, в том числе в составе организованных групп более 16,5 тысячи детей из 64 регионов страны

Деды Морозы и гирлянды огней

Декабрьский День Первых, словно по мановению волшебной палочки, сопровождался красочной новогодней иллюминацией, а гирлянды протянулись на целых 36 километров. В этот день на главной аллее ВДНХ 18 Дедов-морозов из различных регионов страны сообщили о начале зимы и одновременно после трехкратного «елочка зажгись» зажгли 360 тысяч огней на 89 елках, по одной от каждого региона России. Открыл церемонию дух зимы из якутского эпоса Чысхаан, который специально приехал из холодного Оймякона, чтобы передать магический кристалл холода Деду Морозу из Великого Устюга. Он и объявил российский старт зимы и новогодних праздников.

Фото: «Движение первых»

Участники Движения Первых, посетившие павильон в этот день, посмотрели не только развлекательную программу от российских Дедов-Морозов, но и стали участниками интереснейшей экскурсии по всем елкам ВДНХ. Зимние волшебники рассказали им о каждой, украшенной в традициях своего региона. Над убранством пушистых красавиц изрядно потрудились народные мастера со всей страны, поэтому каждое хвойное дерево здесь — без преувеличений произведение искусства.

Так, например, ель Владимирской области украшена произведениями мастеров из Гусь-Хрустального района и тематическими изразцами от Дымов-керамики, башкирская — золотыми оленями сарматов и бочонками башкирского меда, бурятская — уникальными игрушками ручной работы, чукотская — изделиями из китового уса, а на адыгейской висят большие бархатные золотошвейные шары с народными орнаментами. После Нового года деревья пересадят из кадушек в грунт — и на выставке появится аллея регионов.

Фото: «Движение первых»

Деды Морозы напомнили также о «Елке желаний», организованной Движением Первых в преддверии новогодних праздников всероссийской акции, которая проводится в России с 2018 года для поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Елка желаний» объединяет семьи, готовые подарить радость другим семьям

На данный момент организаторы акции уже получили свыше 25 тысяч заявок на участие. По окончании экскурсии-встречи российские Деды Морозы пожелали удачи участникам Движения, подчеркнув, что они делают хорошие дела.

Фото: «Движение первых»

«На сцене были только лучшие»

Красочным финальным аккордом Дня Первых стало грандиозное шоу «Сказки Евгения Плющенко» на катке ВДНХ в исполнении прославленных фигуристов Евгения Плющенко, Юлии Липницкой, Алены Косторной, Георгия Куницы, Елизаветы Нугуманова, Александра Плющенко и многих других. Для создания настоящей праздичной предновогодней атмосферы шоу объединило несколько сказок — «Золушку», «Лебединое озеро», «Щелкунчика», «Шахерезаду», «Дюймовочку» и «Красную шапочку».

Фото: «Движение первых»

Так, в роли Золушки выступила олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая, а ее напарником-принцем впервые стал Валерий Ангелополо. А чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная станцевала на льду Красную шапочку вместе с Георгием Куницей в роли Волка, а потом пара еще каталась под «Лебединое озеро» Чайковского. Сам Евгений Плющенко в роли Дроссельмейера также неоднократно выходил на лед, не отставал и его сын Александр, исполнивший роль Щелкунчика.

И все это по-настоящему сказочное ледовое шоу проходило под музыку великих русских композиторов-классиков, сочетая в себе сложнейшие элементы фигурного катания и балетные партии. Поэтому завороженные счастливчики, пришедшие на каток ВДНХ, несмотря на обильный снегопад, с восхищением следили за выступлениями звезд российского фигурного катания и горячо аплодировали.

Фото: «Движение первых»

По словам организатора праздников и фестивалей из Мурманска Виктории Куклиной, которая пришла на каток без коньков, как зритель, шоу было абсолютно волшебным. «Мягкий снег, великая музыка, высочайшее мастерство и артистизм в обрамлении заснеженной архитектуры ВДНХ, очень теплая атмосфера на катке — все это, конечно, по-настоящему завораживало», — поделилась она своими впечатлениями с корреспондентом «Ленты.ру», отметив высокий уровень организации мероприятия.

Мы все здесь «номер один», мы все хотим быть первыми. Для нас очень символично, что мы выступаем в первый день зимы в День первых на главном катке страны. Сегодня на сцене были только лучшие и только первые. А тем, кто хочет стать первым в любом деле, я желаю добиваться цели и идти к своей мечте, быть активным и энергичным Евгений Плющенко заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион

Непрерывно падающий на поверхность открытого катка ВДНХ снег, конечно, мешал фигуристам, но все справились, а Евгений Плющенко даже великолепно исполнил двойной тулуп. «Конечно, сложно кататься, когда снег и ветер, но для нас это большой праздник, мы все довольны», — рассказал руководитель шоу. А объединила всех, по его мнению, цифра 1 -— первый день зимы, 1 декабря и День Первых.