У россиян появилась возможность сэкономить тысячи рублей. Что дает подписка Газпром Бонус?

Обновленная подписка Газпром Бонус стала еще удобнее, чем раньше. Теперь ее можно настраивать под свои предпочтения, чтобы подключать только нужные предложения партнеров и не платить за услуги пакетом. Упрощает эту задачу добавление каталога, умной системы поиска и появление опции прогнозной выгоды по каждому предложению партнера. Как все это работает, разбиралась «Лента.ру».

erid: 2RanykJEmZS

Ничего лишнего

В феврале 2024 года произошло обновление формата мультибрендовой подписки: изменилась персонализация настроек под индивидуальные потребности пользователя. Трансформация подписки в более гибкий инструмент выгодных покупок стала очередным шагом навстречу пользователям. Возможность самостоятельно управлять наполнением подписки является одним из актуальных запросов целевой аудитории к подписочным сервисам, как показали результаты исследований, проведенных оператором подписки — компанией «Сеть партнерств».

Теперь можно по своему выбору подключать к основной подписке отдельные предложения партнеров на скидки, бонусы и кешбэк вместо тематических пакетов с готовым набором предложений, как было раньше

Базовая подписка Газпром Бонус не изменилась, ее цена тоже осталась прежней: всего 199 рублей в месяц. В основную часть подписки входят бесплатная курьерская доставка в Ozon, скидки на покупки в магазинах торговой сети «Лента», кешбэк в «Пятерочке» и «Перекрестке» от сервиса «Пакет», повышенные бонусы на АЗС «Газпромнефть» и полный доступ к онлайн-кинотеатру Premier.

Персональный выбор

По принципу конструктора можно дополнять собственную подписку, добавляя только нужные вам предложения партнеров, ориентируясь на любимые бренды или компании, которые вы особенно цените. Для ежедневных покупок самый предпочтительный вариант — платить только за то, чем действительно пользуешься.

Также можно самостоятельно определять период использования для каждого отдельного партнерского предложения: минимальный срок — один месяц. Стоимость одной опции составляет от 7 до 49 рублей в месяц, единственное исключение — это «VK Музыка», которая обойдется в 169 рублей в месяц.

При этом выгода может составить до 42 900 рублей*.

Партнерские предложения Газпром Бонус объединяют 18 товарных категорий, охватывающих все основные потребности нашей жизни, такие как доставка еды, красота и здоровье, одежда и обувь, развлечения, обучение, такси, авто, путешествия и многие другие

Количество партнерских предложений с момента запуска подписки в 2021 году выросло более чем в десять раз.

Сейчас в перечне партнеров мультибрендовой подписки Газпром Бонус более 60 предложений, и их количество быстро растет. В числе ключевых партнеров — гипермаркет Metro, строительные гипермаркеты OBI, Hoff, а также «VK Музыка», сеть медицинских компаний «Инвитро», магазины косметики «Рив Гош», страховая компания «Согаз», сервис такси «Ситимобил».

Найти и оценить выгоду

Удобный поиск и каталог предложений стали еще двумя новациями подписки Газпром Бонус. В каталоге предложений имеется разметка по категориям, по которой легко ориентироваться в обилии скидок и предложений и находить нужные. Чтобы выбирать было проще, наиболее популярные предложения помечаются как «Хит», есть отдельные пометки и у новинок каталога.

Кроме того, найти нужные скидки, кешбэк, бонусы и партнеров можно при помощи строки поиска по ключевым словам: например, косметику можно найти по фильтру «красота» или по названию магазина.

Еще одним очень полезным нововведением обновленной подписки Газпром Бонус стало указание прогнозной выгоды, которую можно получить за месяц использования, если активировать то или иное предложение

Размер выгоды указан на карточке каждого предложения. Если собрать в корзине несколько предложений, выгода суммируется автоматически.

При этом для предварительной оценки возможной выгоды от подписки не нужны ни регистрация, ни авторизация.

Таким образом, Газпром Бонус стал маркетплейсом выгодных предложений от проверенных партнеров, что, несомненно, стало новым решением среди сервисов подписок. Таким образом продолжается работа по сохранению лидерских позиций этого сервиса на рынке, учитывая, что подписка Газпром Бонус уже дважды за последние годы возглавляла рейтинг выгодности подписок по версии аналитической компании Frank RG** и продолжает совершенствоваться в этом направлении.

Подключить подписку Газпром Бонус, чтобы испытать все ее преимущества, можно тут.

РЕКЛАМА

Рекламодатель:

ООО «Сеть Партнерств»

18+