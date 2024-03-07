«Основано на реальных событиях» На НТВ сняли сериал про Крымскую весну. Какой получилась драма про возвращение Крыма?

Многосерийный фильм НТВ «10 дней до весны», первую серию которого телезрители смогут посмотреть 11 марта, построен на основе реальных событий 2014 года, которые и определили будущее Крыма и крымчан в составе России. В эпицентре — история одной семьи. О том, как создавался сериал и почему жизнь пишет лучшие сценарии, — в материале «Ленты.ру».

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«Работали на пределе»

По словам сценариста многосерийной детективной драмы Романа Ковалева, работа над сценарием длилась около года, во время которого творческая группа изучила множество архивных материалов, хроник, телерепортажей тех лет, встречалась и общалась с людьми, которые непосредственно участвовали в событиях 2014 года. И именно эти встречи, считает он, дали возможность получить из первых рук информацию, которую не сможет придумать ни один автор.

Фото: пресс-служба НТВ

Жизнь сама пишет лучшие сценарии. Я прожил в Крыму больше месяца, чтобы максимально погрузиться в атмосферу полуострова. Это был очень важный опыт, который дал мне возможность побывать на местах реальных событий, ставших частью нашего фильма Роман Ковалев сценарист

Основной трудностью в работе над сценарием этого проекта, по его признанию, было погружение героев картины в реальные исторические события весны 2014 года. «Нужно было аккуратно вплести придуманный нами сюжет в канву реальных событий и дать героям возможность ощутить то, что чувствовали люди в то время, и сообразно своим характерам сделать выбор, который тогда стоял перед каждым», — поделился сценарист.

«Конечно, я волновался, потому что всегда очень сложно рассказывать историю, основанную на реальных событиях, а еще сложнее, когда эти события затрагивают ситуацию мирового масштаба», — признается режиссер проекта Ким Дружинин. По его словам, пока он не съездил в Крым и не пообщался с разными жителями, начиная от управленцев и заканчивая таксистами, не был уверен, что такой проект удастся реализовать. Он рассказал, что только после этого общения понял, как совместить придуманный сюжет с реальными событиями.

Фото: пресс-служба НТВ

«Мы в меньшей степени хотели затрагивать проблему геополитического противостояния и в большей степени рассказать историю простых людей, которые, как это часто бывает при такого рода тектонических изменениях, попадают в круговорот событий, и эти события накладывают отпечаток на их жизнь, взаимоотношения в семье, с друзьями, коллегами, противниками», — рассказал режиссер картины.

По его словам, все работали на пределе человеческих возможностей, но он уверен, что все с честью выполнили поставленную задачу и попытались рассказать действительно интересную человеческую историю.

«В первую очередь про людей»

По мнению Александра Голубева, исполнителя одной из главных ролей в сериале, «10 дней до весны» — история совсем не о политике, а о людях, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах на фоне определенных политических решений. «Например, сын моего персонажа сначала жаждал свободы от родителей, а потом понял, что его истинная свобода, наоборот, быть рядом с семьей», — говорит актер.

Фото: пресс-служба НТВ

По его словам, это история о семейных ценностях, переосмыслении, новом взгляде на жизнь и на любящих людей, которые окружают героев.

Мы постарались все сделать честно, вкусно и по делу, с той самой идеей, которая заложена в сюжете Александр Голубев актер

«Наш проект — это в первую очередь история про семью, которая оказалась перед сложным выбором. К сожалению, среди родных бывает так, что сильные эмоции и противоположные мнения рушат отношения. Семья Жилиных оказалась по разные стороны баррикад, и это самое страшное», — считает актриса Карина Андоленко, исполнительница роли Натальи. Но, по ее словам, когда дело коснулось семьи Натальи, ее героиня стала не просто хранительницей домашнего очага, а женщиной, которая не боится рисковать собой, готова бороться за правду и за близких.

Мне с самого начала понравилась эта история, ведь она в первую очередь про людей, и вся команда старалась все сделать честно Петр Рыков актер

По мнению Петра Рыкова, исполнителя роли Андрея Жилина, внешние политические обстоятельства влияют на жизнь простого человека, и каждому поколению достаются свои испытания, но жизнь при этом продолжается. «Важно оставаться самим собой и стараться слышать себя», — считает актер.

Александра Голубева во время съемок очень впечатлило то, как тепло к ним относились люди, которые узнавали, о чем будет сериал. «У каждого русского человека генетически заложено чувство единства. Вся команда, в том числе актеры массовых сцен, делала свое дело с горящими глазами, — рассказал он. — Было видно, что эта история людям знакома, ведь это произошло совсем недавно, всего 10 лет назад. И многие из них переживали и видели все своими глазами», — отметил артист.

Проект реализован кинокомпанией ООО «Гамма-продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «Военкино». Премьера детективной драмы «10 дней до весны» — 11 марта в 20:00 на НТВ.

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