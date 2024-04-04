Уникальный гаджет поступил в продажу в России. Чем поражает новый realme?

Компания realme начинает продажи смартфонов 12-й серии. Что нового и необычного в этих устройствах — разбиралась «Лента.ру».

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В России, да и по всему миру компания realme показывает впечатляющие объемы продаж, растущие с каждым годом. Причин на то много, но одна из важнейших — доступность топовых технологий за адекватную цену. Вот и в этот раз им удалось приятно удивить пользователей.

Камера

12 Pro+ стал единственным в ценовой категории смартфоном, оснащенным перископическим телеобъективом с сенсором OmniVision OV64B 1/2", а также флагманской основной камерой Sony IMX890 OIS и сверхширокоугольным модулем.

Но давайте сделаем сначала маленький ликбез чтобы термин перископическая линза не звучал как неведомое заклинание и не выглядел рекламным трюком. Самые большие ограничения в фотографии всегда были физическими, а не технологическими. Есть законы оптики, которые просто нельзя реализовать.

Вот почему объективы для зеркальных фотокамер такие большие и тяжелые. Чтобы обеспечить большое фокусное расстояние и широкую диафрагму, сами линзы должны быть определенного размера. Камеры смартфонов имеют те же ограничения, но в гораздо меньшем масштабе. Поскольку у них меньшие сенсоры, они получают большее увеличение за счет меньшего фокусного расстояния.

Фото: Юлия Воробьева

Однако с этим соглашением связано множество компромиссов. Маленькие сенсоры намного хуже работают при слабом освещении, и им труднее работать с более высоким разрешением. Перископическая линза работает так же, как перископ на подводной лодке. Свет попадает на передний элемент и затем отражается под углом 90 градусов зеркалом. Он проходит через другие элементы объектива, прежде чем попасть на датчик камеры, а затем записывается как фотография.

Изменяя направление, в котором движется свет, более длинные линзы не обязательно должны быть такими же глубокими, потому что они могут быть широкими. Для производителей смартфонов это серьезное преимущество.

Гораздо практичнее найти необходимое пространство для более длинного телеобъектива по горизонтали, чем уменьшить матрицу или сделать аппарат толще. Соответственно качество фотографии существенно лучше, а размер и толщина смартфона не увеличиваются.

«Все современные флагманские устройства оснащаются перископическими телеобъективами, которые позволяют делать снимки превосходного качества даже при многократном приближении. Однако эти смартфоны обычно стоят более 100 тысяч рублей и недоступны для большинства покупателей. Следуя нашим принципам, «Make it real», realme продолжает делать передовые технологии доступными для широкого круга потребителей», — отмечает Дмитрий Гостев, вице-президент realme Россия.

Новая серия realme 12 Pro впервые представляет технологию перископического телеобъектива в сегменте до 50 тысяч рублей. Это позволит нашим пользователям получить по-настоящему флагманский опыт фотосъемки Дмитрий Гостев, вице-президент realme Россия

Если просто использовать цифры, то главная изюминка модуля камер — портретный перископ OmniVision OV64B на 64 мегапикселя (f/2.6). Сенсор поддерживает OIS и 3-кратный оптический зум. Как было сказано выше подобные сенсоры обычно устанавливают на топовые флагманы ценой выше 100 тысяч рублей.

Разрешение сенсора фронтальной камеры составляет 32 мегапикселя с диафрагмой f/2.45 — хорошее решение для селфи и видеозвонков. Основная камера оснащена сенсором Sony IMX890 с разрешением 50 мегапикселей, размер диафрагмы f/1.8. Пользователи смогут попробовать функцию 120-кратного цифрового зума. Помимо этого, доступна функция стабилизации изображения.

В прикладном аспекте этот набор обеспечивает великолепное качество съемки как портретов, так и общих и панорамных фотографий. Съемка в условиях слабой освещенности или ночью также на высоте. Нет «зерна» и при этом цветопередача не уходит в желтизну.

Также стоит отметить работу программного обеспечения, специально разработанную для этой модели. Предустановки, фильтры и возможность ручных настроек позволяют создавать ровно то, на что хватит вашего таланта.

Отдельно отметим три фильтра, созданные совместно с лауреатом премии «Оскар», американским оператором Клаудио Мирандой. Фильтры под названием «Путешествие», «Память» и «Маверик» были вдохновлены культовыми картинами Миранды — «Жизнь Пи», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Топ Ган: Мэверик».

В этих фильтрах используется революционный алгоритм «Кинематографическое боке» для портретной съемки. Эта функция оживляет портретные снимки, предлагая несколько вариантов эффекта размытия фона, что делает человека более динамичным и выделяет его в кадре. При этом возможность предпросмотра настройки диафрагмы в реальном времени позволяет управлять глубиной резкости. Также впервые реализован кинематографический размер кадра 2.39 к 1.

Фото: Юлия Воробьева

Железо

Для того чтобы обеспечивать полноценную работу камеры и ПО нужна приличная мощность. С этим у 12 Pro+ проблем нет никаких. Он получил продвинутый Snapdragon 7s Gen 2 с графикой Adreno 710. В целом Snapdragon 7s Gen 2 представляет собой слегка улучшенную версию Snapdragon 6 Gen 1. Чип 12 Pro+ неплохо показывает себя в играх: он выдает 60 кадров в секунду в PUBG: Mobile и Call of Duty: Mobile, до 52 fps в производительной Genshin Impact. Cистема охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера 3D VC Cooling System, обеспечивает оптимальную температуру при работе.

Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 гигабайт, а постоянной — 256 и 512 гигабайт соответственно. Так что отсутствие возможности установки дополнительной карты памяти не станет проблемой. В итоге мы получаем быстрый смартфон, который готов выполнить все ваши запросы.

Автономность также на уровне

Стандартная батарея на 5000 миллиампер-часов в купе с 67-ватным зарядным устройством и оптимизированной системой энергопотребления позволяют не задумываться в течение дня о проблемах с энергией, и даже если день был потрачен на игры или просмотр видео, то зарядка происходит быстро

При умеренном использовании устройств — для звонков, сообщений и серфинга в сети — батарея способна продержаться при полном заряде около двух дней. При более активном — с играми и просмотром видео — полной зарядки должно хватить на сутки. При 5 процентах зарядки смартфоны способны проработать еще около 15−20 минут. Однако подобные показатели уже давно стали отличительной чертой смартфонов от компании realme.

Внешний вид и дисплей

Как всегда, компании realme удалось выпустить не только мощный, но и стильный аппарат. Внешний вид был разработан в сотрудничестве с дизайнером роскошных часов Оливье Савео, поэтому здесь явно проведены параллели с соответствующими наручными часами. Оливье Савео работал с Rolex, а также с Roger Dubuis, Piaget, Breitling и Quinting. Савео был удостоен звания «Лучший мастер Франции» в категории «Ювелирные изделия — драгоценные металлы» в 2000 году.

В 2014 году он создал свой бренд. Он использовал техники и материалы из различных областей: традиционное ювелирное дело, часовое производство, авиация, автомобильное производство, архитектура. «Это философия, вопрос эмоций. Конечно, техника также важна, но она прежде всего должна служить красоте», — отмечает дизайнер.

В итоге в дизайне 12-го семейства использовались такие элементы как: полированный «циферблат с солнечными лучами» для блока камер, золотой рифленый безель, отсылающий к часовым шестерням и дорогим хронометрам, а также вертикальная полоска с ромбовидными узорами от блока камер до нижней грани аппарата в стиле Jubilee bracelet — это браслет, который был впервые представлен Rolex в 1945 году, чтобы отметить 40-летний юбилей компании.

А задняя сторона выполнена из экокожи. В итоге стильно, красиво, необычно и удобно. Убирать смартфон в идущий в комплекте силиконовый чехол не хочется.

На задней крышке не остается отпечатков, а бархатистая поверхность ощущается теплой и приятной.

Фото: Юлия Воробьева

В России смартфон будет представлен пока в двух цветах — «Синее море» и «Бежевый песок», но впоследствии, возможно, появятся красный и прозрачный варианты

Еще одной приятной особенностью стала защита от воды и пыли по стандарту IP65. Это не позволит нырять с ним в бассейн, но разлитый кофе или сильный ливень теперь не представляют проблем. Габариты realme 12 Pro+ составляют 161х74х8.7 миллиметров, а вес — 196 граммов.

Такие размеры — это очень хороший показатель для смартфона с таким большим экраном. Он не ощущается тяжелым, но при этом и более чем заметен, в отличие от многих пластиковых аналогов. Удобно держать и пользоваться одной рукой, он отлично ложится даже в женскую руку, а экокожа препятствует выскальзыванию.

Экран у обеих моделей выполнен, как и в предыдущей одиннадцатой модели, с о сглаженными гранями или, как модно говорить, — «водопадом». В итоге мы получили 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ (2400×1080 пикселей) и частотой обновления от 60 до 120 герц — последняя меняется в зависимости от сценария использования, который можно настроить под себя.

Например, если на экране статичная картинка, частота падает до минимальной, а в играх поднимается до максимума. Благодаря этому возрастает энергоэффективность, при этом картинка плавная, когда это действительно нужно. Яркость дисплея составляет 950 нит, а показатель ШИМ — 2160 герц. Глаза не устают даже за время длительного использования. На ярком солнце дисплей не бликует, и картинка воспринимается максимально комфортно.

Фото: Юлия Воробьева

Подводя итоги

Что старшая, что младшая модели серии подойдут в первую очередь тем, кто хочет за разумные деньги получить смартфон с высокой производительностью, стильным дизайном и удобством эксплуатации. Если любите фотографировать, то, конечно, 12 Pro+, но если для вас не так важна возможность создания уникальных фотографий, а приоритеты скорее направлены в сторону производительности, эффективности и дизайна, то 12 Pro — вам в самый раз.

Цены более чем приятные:

realme 12 Pro+ в конфигурации 8+256 гигабайт доступен по цене от 41 999 рублей

realme 12 Pro+ в конфигурации 12+512 гигабайт доступен по цене от 46 999 рублей

realme 12 Pro в конфигурации 8+256 гигабайт доступен по цене от 34 999 рублей

realme 12 Pro в конфигурации 12+512 гигабайт доступен по цене от 39 999 рублей

Кроме того, пользователи, которые приобретут новинки и активируют предложение в приложении «Иви» до 17 июня 2024 года, получат бесплатную подписку «Изи Иви» (12+) на три года.

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ООО «РМ Коммьюникешйн»



Продавец:

ООО «ДНС Ритейл»

ОГРН 1102540008230

Приморский край, город Владивосток