Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы. Кто исправляет эту ситуацию?

Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы.

Тема женского здоровья до сих пор относится к разряду неудобных, с ней связано много мифов и табу. Но есть люди, которые помогают разобраться в самых сложных и деликатных вопросах. Это блогеры, журналисты, эксперты, авторы учебных курсов и благотворительных проектов. В апреле 2024 года в Москве впервые вручили премию «Вслух», чтобы отметить заслуги просветителей, которые не боятся говорить о женском здоровье. Их работа буквально спасает жизни, подробнее — в материале «Ленты.ру».

Премия «Вслух» стартовала осенью 2023 года. Учредитель премии — фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» — поставил перед собой задачу отметить экспертов, которые умеют грамотно и бережно говорить на самые сложные темы в области женского здоровья. Партнером проекта выступил журнал The Voice.

Получилось целое сообщество специалистов, занятых в самых разных областях. Для одних просветительство — это часть профессиональной деятельности, для других — занятие, которому они посвящают свободное время.

Всех номинантов премии «Вслух» объединяет одно — каждый из них развенчивает самые распространенные и вредные мифы о репродуктивном здоровье женщин, опираясь на достоверные факты и актуальную медицинскую информацию

С каждым годом важность такой работы растет. По словам руководителя департамента коммуникаций компании «Гедеон Рихтер» в России Анны Похитоновой, за последние три года количество фейковых сообщений в российском интернете увеличилось почти в десять раз — с 1,5 до 11 миллионов. Причем, по статистике, женщины чаще мужчин доверяют непроверенной информации в вопросах здравоохранения. Ложная информация может нанести вред здоровью и жизни.

Фото: «ООО Фэшн Пресс»

Кто получил премию

Организаторы премии «Вслух» объявили семь номинаций в зависимости от формата и характера деятельности участников.

В номинации «Блог» победила Ольга Крумкач, специалист по женскому здоровью, автор и ведущая подкаста «Раздвиньте ноги! 18+». За годы существования этот ресурс превратился в большой справочник с ответами на вопросы, которые волнуют всех без исключения. В каждом выпуске ведущая вместе с приглашенными экспертами делится своим опытом, разбирает самые разные аспекты сексуальной жизни, беременности, родов и лечения различных заболеваний.

Премию в номинации «Курс» получила Ольга Каплина, специалист по женскому здоровью и автор обучающей программы «Я здорова». Ее проект — это достоверная информация, дающая ответы на самые главные вопросы о женском здоровье.

Награда в номинации «Группа поддержки» была присуждена благотворительному фонду «Свет в руках», который поддерживает семьи, столкнувшиеся с репродуктивными потерями. Основатель и директор фонда Александра Краус создала его, когда обнаружила, что в нашей стране практически нет доступной квалифицированной психологической и информационной помощи родителям, которые потеряли ребенка во время родов.

Лучшим «Онлайн-проектом» жюри признало «Женпросвет» — всероссийскую благотворительную образовательную площадку, где профессионалы в области женского здоровья отвечают на вопросы читателей. Этот проект реализуется при поддержке Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии.

В номинации «Лекторий» премию получила специалист по женскому здоровью Ирина Быстрова, которая в течение 20 лет безвозмездно читает в вузах Твери лекции, посвященные различным аспектам женского здоровья.

Премия в номинации «Книга» отправилась в издание «Нездоровые женщины» Элинор Клегхорн. Это погружение в историю медицины и размышление о сложностях, с которыми сталкиваются женщины в современном мире.

Лучшей в номинации «Текст» была признана Алевтина Федина, автор статьи «10 вещей, которые снижают эффективность оральных контрацептивов». Публикация рассматривает все возможные риски, включая лишний вес, отдельные заболевания и даже употребление чая с мелиссой и зверобоем.

«Надеемся, что эти эксперты, сайты, книги, блоги, курсы помогут женщинам заботиться о своем здоровье с точки зрения принципов доказательной медицины. Однако напоминаем, что даже самая исчерпывающая информация, полученная в интернете, не должна заменять регулярные осмотры у специалиста по женскому здоровью», — подчеркнула Анна Похитонова.

Фото: «ООО Фэшн Пресс»

С заботой о себе

Премия «Вслух» выросла из масштабного социально-просветительского проекта «Неделя женского здоровья». В этом году «Гедеон Рихтер» проводит его уже в девятый раз, чтобы напомнить россиянкам о важности заботы о себе и ежегодном посещении специалиста по женскому здоровью.

По данным исследования ВЦИОМ «Индекс женского здоровья», только четверть россиянок репродуктивного возраста обращаются к специалисту сразу же при появлении у них первых тревожных симптомов

С профилактическими осмотрами, когда ничего не болит, дело обстоит еще хуже. И это большая беда всех, кто так относится к своему здоровью.

Плановые осмотры раз в год помогают женщине поддерживать свое здоровье в долгосрочной перспективе. Так можно выявить серьезные заболевания на ранних стадиях, когда симптомы еще не проявились. Профилактика снижает риск развития многих хронических болезней и позволяет отслеживать общее состояние организма.

Дело в том, что многое в женском теле зависит от гормонов. Во время профилактических осмотров специалист по женскому здоровью оценивает гораздо более широкий спектр симптомов, чем принято считать. С ним можно обсудить ощущения во время месячных, перепады настроения, снижение работоспособности, состояние кожи, волос и многое другое.

Фото: «ООО Фэшн Пресс»

Так что походы к косметологу, покупка новейших бьюти-средств, массаж и SPA, которые обычно ассоциируются с заботой и любовью к себе, — это лишь дополнение к медицинскому контролю за состоянием своего гормонального фона и репродуктивной системы в целом. Все должно начинаться с осознания возможностей и потребностей своего организма.

Регулярные обследования у специалиста — это закон для каждой женщины, их нужно проходить раз в год, даже если ничего не беспокоит

Все участники премии «Вслух» так или иначе стремятся донести это до своей аудитории. Состав жюри, которое оценивало победителей, также говорит о внимании к теме женского здоровья. В него вошли представители многих влиятельных объединений, включая экспертный центр «Деловой России» по демографической политике и репродуктивному здоровью, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Международную ассоциацию гинекологов, эндокринологов и терапевтов.

РЕКЛАМА:

Рекламодатель:

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва

