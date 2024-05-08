Легендарные группы восьмидесятых и девяностых сразятся за звание лучших. Чем удивит новое шоу НТВ?

12 мая 2024 в 20:20 на НТВ стартует новое оригинальное музыкальное шоу «ВИА Суперстар!». В отличие от «Суперстар!», за победу будут бороться не солисты, а целые группы и ансамбли. О том, чего стоит ждать зрителям — в материале «Ленты.ру».

Каждый выпуск «ВИА Суперстар!» будет посвящен определенной теме: «Свой хит», «Любимые хиты» и другим.

Автор идеи проекта «ВИА Суперстар!» — Вадим Такменев. Он рассказал, как зародилось это шоу: «Нам часто задавали вопрос, почему в шоу «Суперстар!» нет групп, многие выражали желание принять участие, но мы ориентировались на имена артистов, и музыкальные коллективы выбивались из общей концепции. И вот к четвертому сезону мы созрели».

По его словам, зрителям стоит ждать еще больше феерии и энергии.

Такие правила

Система оценок будет такой же, как в шоу «Суперстар!»: два балла дает огонь от жюри, один — фейерверк, пшик — ноль.

Но есть и изменения: если в двух выпусках подряд коллектив получит наименьшее количество баллов и окажется на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта.

Один раз за весь сезон члены жюри могут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. Победителем станет коллектив, который наберет наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

В финале музыкальные коллективы представят свои новые песни.

Фото: НТВ

Хорошо забытое старое

За победу будут сражаться восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые. Это группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед», золотой состав группы «Стрелки», а также вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня!» и «Белорусские песняры».

Звезды прошлых лет получили шанс громко заявить о себе и подвинуть молодых артистов на большой эстраде.

«Мы ждали возможность попасть в проект, потому что смотрели все сезоны шоу «Суперстар!», — рассказывает Светлана Смирнова из группы «Балаган Лимитед». — И всегда восхищались красотой номеров, постановками, вокалом, тем, с каких неожиданных сторон раскрываются артисты. Поэтому, когда нас пригласили, мы очень радовались, прыгали, танцевали и кричали «ура».

«Мы будем в хорошем смысле удивлять и показывать свой внутренний потенциал, о котором ранее никто не догадывался, — обещает Ольга Лаки, группа «Вирус!». — Будем выходить из рамок формата, в котором нас привыкли слышать и видеть все. Это настолько круто, что у меня внутри все танцует от эмоций!»

Фото: НТВ

В жюри — только звезды

В судейских креслах — команда жюри проекта «Суперстар!»: Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха и Наташа Королева.

«Идея сделать проект «Суперстар!» с группами очень крутая, это что-то неожиданное, новое, — комментирует Лера Кудрявцева. — Первый съемочный день уже позади. Артисты выступили со своими хитами, по сути — визитными карточками. Однако самое интересное впереди, когда коллективы начнут выходить из привычных образов. По мне, это очень любопытно».

Наташа Королева рассказала, что зрителей ждет интересное шоу, невероятные номера, прекрасные творческие работы, море позитива и хорошего настроения, как всегда.

По словам Сергея Соседова, к группам требований больше, чем к сольным артистам. ВИА должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит, а не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе.

А Стас Пьеха считает, что судить коллективы гораздо сложнее, чем солистов.

Дмитрий Филин, участник группы «Балаган Лимитед», очень доволен составом жюри: «Они давно в проекте. Считаем, что они ставят справедливые оценки, ну а большей критики ожидаем, конечно, от Сергея Соседова».

Валерий Дайнеко из группы «Белорусские песняры» тоже ожидает разноса именно от Соседова: «Мы с ним знакомы давно и даже уже однажды попадали под его раздачу. Чуть позже, когда он простил нам уход от Владимира Мулявина, стал относиться к нам помягче».

Фото: НТВ

Дуэт ведущих

Вести шоу «ВИА Суперстар!» будут Вадим Такменев и Лолита. «Не знаю, почему Вадим Такменев пригласил меня быть своей соведущей в шоу «ВИА Суперстар!». Хотя нет, кокетничаю — знаю. Потому что я старше на одиннадцать лет, потому что, по сути, я ровесница тех, кто участвует в проекте. И еще, наверное, потому, что я являюсь доказательством того, что если много пашешь, то в шоу ты попадаешь в качестве ведущего или члена жюри», — рассказала Лолита.

По ее словам, если ты что-то не доделал или просто на время прекратил заниматься шоу-бизнесом, то становишься конкурсантом. «И это тоже очень сложно, энергозатратно, бьет по психике, по самолюбию. «Суперстар!» учит справляться с этими нелегкими ударами, потому что есть еще понятие зрительской оценки, а это самое главное. «Большой рейтинг нашего шоу говорит о том, что зритель ожидает возвращения каждого пришедшего на проект. Неважно, в какую сторону двигается исполнитель или группа, главное, что они что-то делают!» — добавляет певица.

Съемки в проекте стали хорошей встряской для многих участников. Например, ансамблю «Белорусские песняры» пришлось серьезно изменить свой привычный формат, а солистка группы «Балаган Лимитед» Светлана Смирнова призналась: члены команды были так сильно увлечены процессом, что еще долго не могли заснуть, возвращаясь после репетиций.

Рекламодатель:

АО «Телекомпания НТВ»

16+