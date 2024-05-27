Россияне все чаще инвестируют в коммерческую недвижимость. Почему им это выгодно?

В век высоких технологий в мире финансов появилось много новых способов и возможностей инвестирования, но среди этого изобилия предложений все больше рядовых россиян выбирают сегодня для получения пассивного дохода столичную коммерческую недвижимость. Почему этот выбор себя оправдывает — на «Ленте.ру».

Стабильный доход, защита от инфляции и простота управления

Первые инвесторы в московскую недвижимость, получавшие деньги от сдачи в аренду квартир в доходных домах, появились в конце XVIII века, а уже в начале XX века около 40 процентов рынка жилья в Москве было арендным. Причем большинство домов принадлежало именно частным инвесторам, среди которых были не только крупные капиталисты и промышленники, но и преподаватели гимназий и разбогатевшие крестьяне.

В XXI веке градус деловой активности в Москве зашкаливает. Соответственно, растет спрос на аренду коммерческих площадок, а инвестирование в коммерческую недвижимость обещает стабильный и надежный поток дохода. Ведь много квартир не купишь, а один большой офис, который будет рентабельным, может приобрести и начинающий инвестор. Арендные платежи от бизнес-арендаторов обычно значительно выше, чем плата за аренду жилых помещений.

Поэтому владелец хорошего офисного помещения в российской столице всегда может рассчитывать на стабильный ежемесячный доход, сдавая его в аренду какой-либо компании — как правило, на длительный срок. Причем и с юридической точки зрения он более защищен: у арендодателей обязательно есть юристы, а коммуникация с арендодателем офисов всегда менее эмоциональная, чем в случае с жилой недвижимостью.

Изображение: Пресс-служба HUTTON

Как подтверждает мировой исторический опыт, коммерческая недвижимость во все времена являлась надежным средством защиты от инфляции

Ведь при росте цен владелец, например, помещения магазина, конечно же повышал и стоимость его аренды. Московские реалии сегодняшнего дня также свидетельствуют о том, что с ростом цен увеличивается и арендная плата за коммерческую недвижимость. Соответственно, доход ее владельцев будет расти, обгоняя инфляцию. Это позволит сохранить и приумножить капитал в долгосрочной перспективе.

По оценкам экспертов рынка, коммерческая недвижимость на фоне таких сложных инвестиций, как акции или облигации, становится привлекательной для инвесторов еще и потому, что управлять ею относительно просто и нет никакой необходимости напряженно следить за изменениями на бирже, переживая при этом зачастую не самые приятные в жизни моменты. Надо лишь найти хорошего арендатора, заключить с ним договор аренды и получать арендные платежи без лишней головной боли.

Надежность и доходность средств, вложенных в акции или облигации, зависят от состояния финансового рынка и могут быть непредсказуемыми. А вот инвестиции в столичную недвижимость, особенно коммерческую, позволяют получать стабильный доход и быть уверенным в своем финансовом будущем.

Доходность выше в два раза

Подводя итоги первого квартала 2024 года, аналитики NF Group с начала года отмечают рост средневзвешенных арендных ставок на московском рынке офисной недвижимости, причем значительную долю спроса на офисные помещения формировали компании производственного сектора, строительные и архитектурные компании, а также ТМТ* компании. Причина роста ставок аренды, по их мнению, — активный спрос на офисную недвижимость, вымывание более бюджетного предложения, а также рост ставок в отдельных офисных проектах и деловых районах.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости очевидна, потому что при удачном вложении инвестор может получать доход, превышающий в два раза прибыль от сдачи квартир при аналогичных инвестициях. Такие предложения сегодня на рынке хоть и не часто, но встречаются.

Например, если сейчас вложиться в бизнес-центр класса А GEOLOG2, то потом можно получать ежемесячную арендную плату, которая будет в два раза выше, чем арендная плата за жилую недвижимость. По мнению экспертов рынка, сегодня это один из лучших примеров успешного инвестирования в коммерческую недвижимость

Прежде всего стоит отметить, что бизнес-центр класса А GEOLOG2 от девелоперской компании HUTTON и инвестиционной компании MADE расположен в самом центре столичной деловой активности — между Ленинским и Севастопольским проспектами, на пересечении улиц Обручева и Профсоюзная. Так что до него можно прекрасно добраться как наземным транспортом, так и подземным из 26 районов города — пешком до станции метро Калужская семь минут, а до метро Воронцовская — десять.

Стильное 18-этажное здание бизнес-центра было спроектировано архитектурным бюро Blank Architects, площадь офисов в нем — от 78 до 1327,8 квадратных метров, высота потолков — 3,44–5,6 метра, отделка shell and core, санузлы в офисах, некоторые офисы имеют собственную террасу. На первом этаже бизнес-центра расположены ресторан, магазины, лобби с бизнес-гостиной, на втором — фитнес-студия. В здании витражное остекление с системой проветривания, центральная приточно-вытяжная система, централизованное кондиционирование системы чиллер-фанкойл, круглосуточная охрана, система контроля доступа, видеонаблюдение. Ключи от выкупленных коммерческих помещений владельцы смогут получить в третьем квартале 2026 года.

Изображение: Пресс-служба HUTTON

Важно отметить, что все граничащие участки имеют подтвержденный план развития, поэтому бизнес-центр точно не будет оторван от города, и многие его работники смогут найти для себя квартиру (для покупки или аренды) рядом с офисом и пользоваться полезной инфраструктурой. Но при этом GEOLOG2 имеет все преимущества офиса вне городского центра, что позволяет оптимизировать затраты на покупку или аренду площадей и улучшить качество рабочего пространства без изменения стоимости аренды. Кроме того, это, конечно, зеленые зоны для отдыха персонала и возможность расположить офис ближе к производству.

Еще один несомненный плюс этого бизнес-центра: здесь разделяют потоки на пассажирский и сервисный, поэтому персонал и технические службы не пересекаются. Существует также и отдельный сервисный маршрут с зоной разгрузки. Для персонала здесь создано большое количество парковочных мест — за счет четырех подземных этажей удается обеспечить парковочный коэффициент на уровне одно машино-место на 120 квадратных метров. Таким образом, для потенциальных арендаторов офисных пространств создаются практически идеальные условия для комфортной и эффективной работы, что, вне всякого сомнения, серьезно повышает привлекательность GEOLOG2 и для инвесторов.

Идеальное соотношение цены и качества и безопасность сделки

Но, безусловно, на выбор инвестора влияет и финансовая сторона сделки по приобретению коммерческой недвижимости. GEOLOG2 привлекает и идеальным соотношением цены и качества — здесь один из самых низких показателей по цене за квадратный метр, и оформлением по договору долевого участия (ДДУ), а это означает безопасность сделки и то, что все физлица могут приобрести офисы в собственность по ДДУ.

Сделка в этом случае регистрируется в Росреестре, прописывается срок передачи ключей, а средства дольщиков находятся на специализированных счетах эскроу, доступ к кторым застройщик получает только достроив и введя бизнес-центр в эксплуатацию.

Прямо сейчас действуют специальные условия: на 7 офисов фиксированная скидка 7 процентов.

Офисы, участвующие в акции — от 78,7 до 1 193,2 квадратных метров.

Цена за квадратный метр составит от 285 000 до 330 000 рублей.

При такой схеме исключены вывод денег застройщиками и повторная продажа объектов недвижимости. Инвесторов привлекает также беспроцентная рассрочка на 18 месяцев, первый взнос от 10 процентов и квартальное погашение

Таким образом, инвестиции в камерный бизнес-центр класса А с идеальной транспортной доступностью, минимальной ценой за квадратный метр, с рассрочкой и оформлением по ДДУ являются хорошим примером успешного инвестирования в коммерческую недвижимость. У GEOLOG2 имеется высокий уровень арендной востребованности благодаря удобному стратегическому расположению и современной инфраструктуре, поэтому инвестиции в подобные объекты обещают не только стабильный доход, но и перспективы существенного роста их стоимости в будущем.

Известный американский предприниматель, инвестор и автор популярных книг по инвестированию Роберт Кийосаки уверен, что «инвестиции в недвижимость, даже в очень небольших масштабах, остаются проверенным и верным средством увеличения денежного потока и богатства человека». Грамотные инвестиции в московскую коммерческую недвижимость — яркое тому подтверждение.

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АО Хаттон Девелопмент