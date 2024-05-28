Уникальный гаджет появился в продаже в России. Чем поражает новинка от Huawei?

Стильный внешний вид, легкий корпус и мощное железо — это классическое сочетание для ноутбука премиум-класса. Такие устройства выпускают для корпоративных пользователей, например, для топ-менеджеров, профессионалов, чувствительных как к дизайну, так и к начинке устройств. Именно такими ноутбуками являются представители линейки HUAWEI MateBook X Pro. Подробнее о новых моделях — в материале «Ленты.ру».

Что нового?

В предыдущие годы изменения в линейке X Pro были относительно незначительными и наблюдалось скорее эволюционное развитие, ну и немного менялись материалы. Модель 2024 года кардинально отличается как от предшественников, так и от большей части ноутбуков на рынке, это действительно премиальное устройство, под завязку напичканное технологиями. Модель внешне напоминает своего прошлогоднего предшественника, но по сути является радикально, даже можно сказать революционно, переработанным устройством. Главные изменения коснулись следующих элементов:

• Процессор — Ultra 9

• Экран — OLED-экран с улучшенной яркостью и цветопередачей

• Батарея — увеличенный объем и время автономности

• Вес — 980 граммов

Также среди обновлений — новая камера и переработанная система охлаждения. Можно с уверенностью утверждать, что устройство получилось на редкость удобным в повседневной жизни.

Внешний вид

Новый HUAWEI MateBook X Pro представлен в трех цветах — светло-голубом, белом и черном. Все три варианта выглядят стильно и красиво. При выборе цвета стоит учитывать, что будет отличаться цветовое сочетание корпуса и клавиатуры. У белого корпуса клавиатура будет в контраст сделана в черном цвете, у черной модели будут заметны отличия между текстурами, а в светло-голубом исполнении, наоборот, различия минимальны.

Покрытие корпуса бархатистое, корпус многослойный. Основа корпуса — это магниевый сплав, который является одной из причин малого веса устройства. При изготовлении корпус подвергается электрохимической обработке, на поверхности образуется пленка из оксида металла (процесс называется micro-arc oxidation — MAO и активно используется в авиастроении). Эта пленка образует дополнительный твердый слой, который не проводит электричество и так же защищает корпус от деформаций и ударов. Уже после на этот слой наносится полимер, который «запекается», это не просто покраска или наклеенная пленка.

Ноутбук можно открыть одной рукой, он не отрывается от стола. Впереди присутствует удобная выемка, которая облегчает открытие. На левой боковой стороне два разъема Thunderbolt 4, отмеченных соответствующими иконками, и индикатор зарядки. На правой боковой стороне один USB Type C и физическая клавиша отключения камеры. В комплекте поставки, помимо самого ноутбука и зарядного устройства, идут переходник USB Type C — USB Type A и проводные наушники.

Вес — это одна из самых заметных характеристик новинки — всего 980 граммов. Например, прошлогодний X Pro весил 1,26 килограмма. Отличие существенное. Притом что внешне модели очень похожи, в руках они воспринимаются принципиально по-разному.

Автономность и зарядка

Встроенная Li-Pol батарея имеет емкость 70 ватт-часов, что на десятку больше прошлогодней версии. В комплекте идет зарядное устройство на 90 ватт. Поддерживаются такие стандарты и технологии как Power Delivery, UFCS и SCP.

В самом устройстве реализован режим SuperCharge Turbo, который позволяет за 10 минут зарядить ноутбук для использования в течение пары часов для офисной работы, этакий турборежим для экстренных ситуаций. В принципе заряжать ноутбук можно и сторонними устройствами, но в таком случае в Huawei ограничивают скорость зарядки, и они становятся заметно медленнее, чем родной адаптер.

Время работы зависит от того, какие именно задачи вы решаете. Производитель указывает среднее время до 7 часов работы в офисных приложениях от одной зарядки. А проигрывание видео (1080p) до 11 часов работы. Результаты не то чтобы невероятные, но на высоком уровне.

Экран

И вновь принципиальная новинка. Впервые в X Pro используется OLED-экран, что позволило добиться еще лучшей цветопередачи, в том числе для тех, кто пользуется профессиональными пакетами приложений. Давайте для начала приведем характеристики:

• 14.2 дюйма, гибкий OLED-дисплей, геометрия 3:2, 3120х2080 точек, 264 ppi, максимальная яркость 600 нит (пиковая до 1000 нит), 1500:1, угол обзора 178 градусов

• До десяти одновременных прикосновений

• Частота 60/120 герц

• Время отклика 1 миллисекунда

• Антибликовое покрытие, до 70 процентов отражений компенсируется

• Цветовой охват — Adobe RGB, sRGB, P3

Яркость в 600 нит (а пиковая в 1000 нит) позволяет комфортно пользоваться ноутбуком в ясный солнечный день. Отражений и бликов практически незаметно, а при работе в офисе прекрасно работает дополнительный слой экрана, отвечающий за нивелирование сторонних источников света.

Экран имеет максимальное число технологических новшеств. Одним из них можно считать многослойную структуру экрана, у него пять слоев, каждый из которых отвечает за определенные свойства, в том числе за отсутствие бликов. Стекло, прикрывающее экран, имеет твердость 9H, что делает его устойчивым к царапинам и повреждениям.

При этом радует количество возможных настроек. Это выставление частоты обновления в динамическом режиме и использование готовых профилей. Также удобно реализована настройка или подборка цветовых профилей, например, режим электронной книги для комфортного чтения текстов, который сильно помогает при работе с большими объемами текста.

В играх и при просмотре фильма высокая скорость отклика позволяет наслаждаться картинкой, ибо трассировка практически не проявляется

Железо и охлаждение

Тут, пожалуй, начнем с охлаждения и компоновки. Как правило, платы для ноутбука выполняются по двух- или однокомпонентной схеме — это упрощает производство.

Huawei в новом X Pro использовал трехкомпонентную схему. Уменьшение компонентов и разбивка их на три части позволило вынести в центр процессор, по бокам аудиосистему, а также контроллер зарядки и разъемов. При этом все компоненты надежно защищены армированным алюминием, так что за них можно не беспокоится.

Освобождение места привело к переработке фирменной системы охлаждения Shark Fin. Huawei использовали компьютерное моделирование, чтобы решить одновременно две задачи — снижение уровня шума при работе вентиляторов, а также улучшение охлаждения.

Теперь Shark Fin — это интеллектуальная система, завязанная на другие компоненты компьютера, она является адаптивной. В первые сто часов использования компьютера она проходит первичное обучение, запоминает паттерны использования компьютера со стороны пользователя.

Главным является предсказание изменения нагрузки, чтобы снизить частоту работы вентиляторов. Другой немаловажный момент — это комфорт пользователя. В новом ноутбуке нагрев сосредоточен на центральной части клавиатуры, при этом контакта пальцами с точками нагрева нет.

Фото: Huawei

Также для двух вентиляторов Shark Fin изменены конструкция лопастей и их размещение, в том числе изменена форма заборников воздуха. Все вместе сделало вентиляторы очень тихими. При этом даже при высоких нагрузках корпус греется не слишком сильно, в среднем температура составляет 38-42 градуса Цельсия.

В модель 2024 года устанавливается процессор Core Ultra первого поколения, с высокой производительностью и сбалансированным энергопотреблением.

HUAWEI MateBook X Pro (2024) выпускается в двух вариантах памяти, на 16 и 32 гигабайт (LPDDR5x), в России будут представлены оба варианта. Объем встроенной памяти можно выбрать от 1 до 2 терабайт. Соответственно, это позволит подобрать версию под конкретные задачи. За вывод видео отвечает видеопроцессор — Arc Graphics.

Ноутбук прекрасно справляется и с офисной работой, и с обсчетом графики, и с развлечениями в виде просмотра кино и даже играми

Устройства ввода и вывода

Клавиатура очень удобная и приятная. Ход клавиш составляет 1.5 миллиметра, при этом они хорошо фиксируются, что крайне удобно для слепого набора текста. Присутствует приятная двухуровневая подсветка клавиш, которая вполне помогает в условиях плохой освещенности, но при этом не режет глаз.

Тачпад очень большой и приятен на ощупь. Стоит отметить большое количество дополнительных действий. Это и регулировки яркости и громкости или создание скриншота экрана. При этом обучение проходит быстро и отказываться от таких возможностей уже не хочется.

Также вспомним и то, что экран у нас тактильный и поддерживает до 10 одновременных касаний. Поначалу немного непривычно, но после пары дней работы вдруг понимаешь, что функция крайне удобная. Единственным минусом такой технологии становиться то, что достаточно быстро на экране появляются отпечатки пальцев, но и убираются они очень быстро, а про то, что поцарапать дисплей сложно, мы уже говорили выше.

Четыре микрофона расположены на передней кромке со стороны тачпада. Звук записывают четко, без шумов. Во время конференцсвязи собеседники слышат вас хорошо и уверенно. Камера по сравнению с прошлым годом изменилась и была увеличена до 1080p. Также добавлен инструментарий для улучшения тона лица или замены фонового изображения.

Звук представлен шестью динамиками, расположенными по всему периметру корпуса. И звучат они великолепно, вызывая изумление тем, как инженерам удалось вместить в такие крошечные размеры, настолько сильный и чистый звук.

При просмотре фильмов, прослушивании музыки возникает полное ощущение звукового погружения

Также стоит упомянуть про фирменный софт от Huawei, который позволяет увеличить комфорт эксплуатации устройств от производителя. Интеграция с смартфонами или планшетами компании заметно упрощает жизнь. Это сильная сторона синергии устройств HUAWEI.

Что в итоге

Элегантный, стильный, мощный, легкий, удобный, функциональный — так можно вкратце охарактеризовать новый ноутбук премиум-класса. Это полноценный помощник в работе, поездках и отдыхе. То, как Huawei развивает линейку X Pro и не боится ее принципиально модернизировать, оставляя при этом все самое лучшее и беря самое современное, вызывает огромное уважение. Это вселяет уверенность, что модели следующего года будут не менее впечатляющими.

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Рекламодатель:

Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй»

