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13:01, 18 июня 2024ЭкономикаРеклама
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Россиянам назвали простой способ разбогатеть. Куда вложить свои деньги?

Фото: пресс-служба Л1 Строительная Компания № 1

Прибыльное дело — инвестиции в коммерческую недвижимость — офисные и торговые помещения. Главное тут — четко понимать, что надо учесть инвестору при выборе объекта для вложений. «Лента.ру» составила шпаргалку слагаемых успеха с наглядным примером на рынке Санкт-Петербурга. Подробнее — в нашем материале.

Находка для инвестора

На рынке коммерческой недвижимости Петербурга ликвидные офисные и торговые помещения пользуются большим спросом, а выбор не так уж и велик. Поэтому удачным вариантом может стать приобретение помещения в элитном комплексе недвижимости «Граф Орлов. Московский. Первая линия» на Московском проспекте, 185. Жилые корпуса уже сданы и заселены.

Дом построен в дворцовом стиле, благодаря чему ассоциируется с фешенебельностью и успехом. Неоспорим престиж месторасположения: на первой линии Московского проспекта, одной из главных магистралей Петербурга

С транспортной доступностью полный порядок. До центра города 10 километров, и всего 2 километра до выезда на КАД и ЗСД. Поблизости станция метро «Московская», до нее всего 300 метров, это 3 минуты пешком. Удобно, что можно быстро доехать до аэропорта Пулково, дорога займет 15-20 минут. Недалеко и выезд на скоростную трассу М-11 «Нева» до Москвы, до него 18 километров.

Комплекс включает коммерческие помещения разного назначения с отдельными входами, дизайнерской отделкой холлов, витражными окнами.

Это редкое сочетание привлекательных отличий обещает сделать приобретение коммерческих помещений в комплексе «Граф Орлов. Московский. Первая линия» выгодным вложением средств.

Фото: пресс-служба Л1 Строительная Компания № 1

Витрина возможностей

Коммерческие помещения комплекса «Граф Орлов. Московский. Первая линия» подходят для разного назначения.

Наличие у коммерческих помещений комплекса собственных входов на первом этаже расширяет возможности их использования практически под любой бизнес: магазины, аптеки, салоны красоты. Обратите внимание, высота первого этажа — 4,7 метра, цоколя — 2,82 метра. Площадь лотов — от 170 до 278,4 квадратного метра. Стоимость квадратного метра от 186 500 рублей.

Пул коммерческих помещений ЖК дополняется также офисами на третьем, четвертом и пятом этажах бизнес-центра, входящего в состав комплекса. Инвесторам предлагаются помещения площадью от 300 до 878 квадратных метров. Высота потолков в коммерческих помещениях — 3,3 метра.

Большая площадь остекления в сочетании с высокими потолками обеспечивает максимальное естественное освещение. Объекты продаются с предчистовой отделкой

Собственники смогут сделать перепланировку, так как здание построено по современной кирпично-монолитной технологии с применением несущих конструкций в виде колонн и пилонов. Панорамные окна офисов выходят на Московский проспект или элегантный променад ЖК «Граф Орлов».

В каждом крыле бизнес-центра установлены бесшумные скоростные лифты. К услугам собственников помещений отапливаемый паркинг. Так что инфраструктура здания отвечает самым высоким требованиям деловой среды в мегаполисе.

Профессиональное управление зданием включает в себя контроль доступа, услуги охраны, консьерж-сервис и клининг общих зон.

Фото: пресс-служба Л1 Строительная Компания № 1

Правила успеха

Первое правило инвестиций в торговые и офисные помещения сформулировал американский магнат Гарри Чендлер, создавший империю недвижимости в тридцатые годы прошлого столетия: «Локация, локация и еще раз локация». Удачное расположение здания для служит залогом популярности вашего предприятия. Тут все просто: район должен быть престижным и удобным в плане транспортной доступности для покупателей и клиентов.

Правило второе — максимально обезопасить от риска свои вложения. Тут наиболее очевидный способ состоит в том, чтобы выбрать уже построенное и введенное в эксплуатацию здание. Конечно, инвестиции на этапе строительства могут быть существенно ниже, но возникает риск, что ваши деньги окажутся замороженными, если у девелопера возникнут проблемы и стройка затянется или остановится.

До минимума сокращается промежуток между вложением средств и сроком их возврата. Приобретая помещение в готовом здании, можно сразу начать его использовать и получать доход

Правило третье. Покупайте коммерческую недвижимость напрямую от застройщика. Это выгоднее сразу по нескольким причинам. И наиболее безопасный вариант в правовом плане, и на комиссии агента экономия. Немаловажный момент — у застройщика вы всегда покупаете новое здание, соответственно, его ликвидность максимальна.

Правило четвертое — выбирайте качество. Убедитесь в долговечности и экологической безопасности строительных и отделочных материалов. Проверьте соответствие инженерных сетей современным требованиям. Это все слагаемые ликвидности, а каждый инвестор должен всегда стремиться вкладывать средства в такой объект, который будет расти в цене, чтобы иметь возможность при необходимости продать его с выгодой.

Правило пятое — выбирайте здание, соответствующее современным требованиям к инфраструктуре и управлению. Ключевыми элементами выступают парковка, системы безопасности, вентиляции и кондиционирования, а также система остекления, от которой зависит термоизоляция и освещенность.

*Акция, организатор — ООО «Л1 Строительная Компания №1». Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443. ОГРН: 1027804853559. КПП: 781001001. Сроки проведения акций: с 1.06 по 30.06 2024 года. Акция распространяется на продажу помещений от 274,87-278,4 кв. м. Количество помещений ограничено. Больше об организаторе акции, правилах ее проведения, размерах скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: 8 (812) 305 33 55.

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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
ООО «Л1 Строительная Компания №1»
ИНН: 7810269443
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