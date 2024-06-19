Россиянам начнут бесплатно раздавать гаджеты. Кто сможет получить смартфон?

Если вы давно мечтали привозить из путешествий красивые кадры и видео, но все никак не получалось, то вам явно не везло с аппаратом. Исправить ситуацию поможет правильный смартфон — такой, как CAMON 30 Pro 5G. Рассказываем и показываем, на что способна линейка CAMON 30 от TECNO, а в конце делимся небольшим сюрпризом от бренда. Спойлер: у вас есть шанс выиграть этот яркий смартфон. Подробности — в нашем материале.

Всего в линейке TECNO CAMON 30 доступно четыре модели:

• TECNO CAMON 30;

• TECNO CAMON 30 5G;

• TECNO CAMON 30 Pro 5G;

• TECNO CAMON 30 Premier 5G

Мы с вами сосредоточимся на CAMON 30 Pro 5G, второй по фотовозможностям модели в линейке.

Фото: Дима Ермузевич

# Камера

Начнем, конечно, с камеры, главной фишки аппарата. Главный модуль — 50-мегапиксельный флагманский сенсор Sony IMX890. У него крупный размер — 1/1,56 дюйма. И, как следствие, хорошие показатели при съемках в условиях плохой освещенности. Вместе с мощными алгоритмами обработки снимки получаются четкими и яркими в любых условиях. Главная особенность обновленной камеры — съемка видео в формате 4K 60 кадров в секунду на все модули, за счет чего мы получаем детализированную картинку.

Другой плюс крупного сенсора — красивое размытие заднего фона даже без включения портретного режима. Автофокус быстро цепляется за объекты съемки, а сзади — красивое боке. Оптическая стабилизация (OIS) гасит тряску рук как при съемке фото, так и при съемке видео.

Портретный режим хорошо справляется с прорисовкой волос, одежды и мелких нюансов. Также присутствуют качественные программные режимы бьютификации. При ярком освещении на помощь приходит режим ручного выставления экспозиции

Еще одной особенностью стало появление ультраширокоугольной камеры. Детализация снимков отменная за счет высокого разрешения 50 мегапикселей, а кроме того, камера великолепно справляется с затененными деталями. Возвращаясь к теме съемки в темноте, хочется отметить великолепную работу системы шумоподавления. Зернистость проявляется только уж совсем в ночных условиях.

Фронтальная камера также выдает великолепные результаты, ведь ее разрешение не меньше, чем у основной: 50 мегапикселей, автофокус по глазам, и даже съемка видео в 4к/60. Любители селфи оценят качество в полной мере. Да и самих режимов селфи TECNO приготовила с избытком

Ну и упомянем наличие ночного режима для фронтальной камеры, который дает великолепные результаты. В итоге можно долго расписывать характеристики и петь хвалебные оды, но лучше просто один раз попробовать поснимать, после чего не останется уже никаких вопросов.

Фото: Дима Ермузевич

Дизайн

А теперь давайте перейдем к другим особенностям линейки. В последнее время найти внешние различия у новых смартфонов очень сложно. У компании TECNO другой подход — модели всегда оформлены броско и ярко, сразу запоминаются и привлекают внимание. Вот и CAMON 30 сложно спутать с другими устройствами. В руке аппарат не скользит, и его комфортно держать.

Отпечатки пальцев не видны. Да и сам корпус очень износостойкий — и повредить его сложно. При этом всегда можно использовать идущий в комплекте силиконовый чехол, который еще и прекрасно защищает главную деталь этого устройства — камеру. Главное, что объединяет все модели линейки, это задняя крышка, по своей компоновке и форме она напоминает классическую фотокамеру.

Крупный круглый блок смещен к ребру, рядом с ним — характерный наплыв, при этом туда так и просится набор механических управляющих элементов с кнопкой спуска во главе.

Также стоит отметить маленький световой индикатор в виде красного кружка, расположенный в углу задней панели. Это отсылка к кнопке записи видео на традиционных камерах. Все визуальные решения реализованы крайне аккуратно и изысканно. С лицевой стороны — классика без новомодных «водопадов». Как резюме — стильно, красиво и необычно. Причем необычность не кричащая и излишне броская, а аккуратная и симпатичная.

Корпус защищен от брызг по стандарту IP53, что позволяет спокойно пользоваться смартфоном без опасений за само устройство, даже если на него попадут брызги. Ведь кадры, сделанные под дождем, всегда необычны и привлекательны. Ох... и ведь опять про камеру получилось.

Дисплей

CAMON 30 Pro 5G получил огромный 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 герца и разрешением 1080×2436 точек. Матрица 10-битная, отображает до 10,7 миллиарда цветов и покрывает 100 процентов цветового пространства DCI-P3. Яркость достигает 1300 нит — содержимое отлично видно даже под прямыми лучами солнца.

Смартфон поддерживает режим высокой яркости, который включается автоматически при ярком внешнем освещении. В настройках можно изменить режим отображения цветов и цветовую температуру

Также можно менять частоту обновления экрана от 60 до 144 герц, причем как вручную, так и автоматически. Можно изменять скорость пролистывания и анимации без сложных манипуляций при этом. Ну и под экраном спрятан сканер отпечатка пальца, который отрабатывает максимально корректно и быстро.

Фото: Олеся Редькина

Железо и софт

В TECNO CAMON 30 Pro 5G установлен чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. В его основе одно ядро Cortex-A78 на 3100 мегагерц, три Cortex-A78 на 3000 мегагерц и четыре Cortex-A55 на 2000 мегагерц. Оперативной памяти — 12 гигабайт типа UFS 3.1. Объем встроенного хранилища LPDDR5x составляет 256 или 512 гигабайт. Вопросов к процессору нет, программы запускаются мгновенно, интерфейс работает плавно, фоновые задачи принудительно не закрываются.

В качестве операционной системы установлен Android 14 с интерфейсом HiOS 14. Оболочка красивая и удобная, а меню не перегружено лишними параметрами. При этом все необходимые функции присутствуют — есть и плавающие окна, и смарт-панель, и клонирование приложений.

Напомним также, что компания активно развивает свою экосистему.

Фото: Даша Волосевич

Владельцы ноутбука и смартфона TECNO могут дублировать экран смартфона на дисплее ноутбука, управлять смартфоном с компьютера и мгновенно передавать файлы с одного устройства на другое благодаря технологии TECNO One Leap

Емкость аккумулятора составляет стандартные 5000 миллиампер-часов, а в комплекте идет блок питания с мощностью 70 ватт. В итоге и автономность получилась хорошая, да и зарядить быстро не проблема, полная зарядка с нуля занимает около 50 минут. В настройках батареи можно выбрать один из трех режимов зарядки: сверхбыстрый, умный и низкотемпературный. Первый позволяет наполнять батарею с наибольшей скоростью.

Режим пониженного нагрева заряжает АКБ вдвое медленнее, зато позволяет максимально продлить срок службы батареи. Умный режим автоматически регулирует время зарядки, чтобы и аккумулятор защитить, и смартфон поменьше времени провел возле розетки. К примеру, если подзаряжать его днем, то мощность будет максимальной, чтобы владелец не ждал долго, а ночью, когда смартфон не используется, скорость зарядки снижается для уменьшения износа батареи.

Для любителей поиграть предусмотрен отдельный режим. Да, он начинает намного быстрее «съедать» батарею, но зато мы получаем максимальный фреймрейт. Да еще в таком режиме поддерживается обходная зарядка — телефон работает напрямую от сети, в обход аккумулятора, чтобы тот не изнашивался от нагрева и нагрузки.

Фото: TECNO MOBILE LIMITED

Итог и сюрприз

Резюмируем все вышесказанное: серия TECNO CAMON 30 устанавливает новую планку в сегменте доступных смартфонов с шикарными возможностями в области съемки. Стоимость смартфонов серии CAMON 30 начинается от 21 990 рублей. Переходите по ссылке и выбирайте свой идеальный камерофон.

А теперь настало время для обещанного сюрприза. Бренд смартфонов и умных устройств TECNO анонсирует фотоконкурс «Camon, я так вижу». Проект нацелен на то, чтобы показать: мир вокруг прекрасен и разнообразен, все, что нужно, — это свежий, нестандартный взгляд на привычные вещи и места, которые окружают нас каждый день.

Фото: TECNO MOBILE LIMITED

Конкурс будет проходить с 7 июня по 31 июля в официальной группе TECNO во «ВКонтакте». Каждые две недели бренд будет публиковать креативную тему для съемки фото и видео на смартфон, которой должны следовать участники

Результат нужно выложить на своей странице во «ВКонтакте» с хэштегом #CamonЯтаквижу и рассказом, почему для съемки был выбран именно такой сюжет. Все желающие получат шанс выиграть не только смартфон TECNO CAMON 30 Pro 5G, но и наушники TECNO TRUE 1 и другие призы. Подробнее можно прочитать в официальной группе «ВКонтакте» TECNO Россия.

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TECNO MOBILE LIMITED