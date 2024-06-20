Джеймс Бонд среди смартфонов. В России начались продажи уникального гаджета

GT возвращается! Компания realme, известная в первую очередь своим новаторским подходом к технологиям, 20 июня презентовала новейшую серию смартфонов realme GT 6. В этот же день смартфоны поступили в продажу в России. О том, чего стоит ждать покупателям от этих устройств, — в нашем материале.

Внешний вид

Первое, что бросается в глаза, когда достаешь realme GT 6 из коробки — это дизайн. Если предыдущие модели этой линейки скорее демонстрировали агрессивность и спортивность, то realme GT 6 это в первую очередь лаконичность и стиль. Как будто человек, конечно, приехал на породистом спортивном автомобиле, но приехал он на официальное мероприятие и поэтому одет в дорогой костюм. Похожие ощущения были в свое время от внешности GT Master Edition.

Держать в руках приятно и удобно, и даже идущий в комплекте чехол не выглядит лишней деталью. Сочетание зеркальной поверхности блока камер великолепно сочетается с серым матовым силиконом, но стоит его снять тут и становится видно, что это был лишь хороший плащ, а под ним смокинг, в котором можно и на прием к королю появиться.

Так что с первых моментов знакомства ты уже понимаешь, что у тебя в руках этакий Джеймс Бонд, который может с легкостью уничтожить любого конкурента.

Экран со скошенными гранями в ныне модном стиле «водопад» приятен и удобен. Кнопки управления, расположенные с правой стороны, сделаны очень качественно, и пользоваться ими удобно.

Блок камер немного необычен для последних моделей realme. Большой зеркальный прямоугольник с тремя кругами объективов опять же демонстрирует окружающим, что перед ними истинный денди. На верхней грани нашлось место для ИК-порта, который пригодится, чтобы управлять бытовой техникой

Слот для симок расположен внизу, в него можно вставить одновременно две SIM. Карты памяти не поддерживаются, однако объем накопителя составляет солидные 512 гигабайт, так что проблем с хранением фото и видео нет. На нижней грани также расположены порт зарядки, микрофон и динамик.

Назвать аппарат легким сложно, но благодаря грамотной развесовке даже в небольшой ладони лежит уверенно. Дактилоскопический сенсор находится под экраном, у него крупная площадка, высокая скорость и точность распознавания отпечатков даже через защитную пленку и четкий щелчок, подтверждающий разблокировку.

Работа сенсорного отклика O-Haptics заслуживает похвалы: вибрация очень приятная, к тому же присутствует возможность персональной настройки под личные предпочтения владельца.

Железо

realme GT 6 работает на флагманском процессоре Snapdragon 8s Gen 3, который был представлен весной 2024 года и построен по 4-нанометровой технологии. Он имеет одно ядро Cortex-X4 (3 гигагерца), четыре Cortex-A720 (2,8 гигагерца) и три Cortex-A520 (2 гигагерца). Этот чипсет находится лишь на одну ступеньку ниже флагмана Snapdragon 8 Gen 3 в иерархии Qualcomm. CPU поддерживает генеративный ИИ с языковыми моделями и генератором изображений с числом параметров до 10 миллиардов. Оперативной памяти — 16 гигабайт, накопитель — 512 гигабайт. realme никогда не скупилась на память, здесь хватит на долгие годы.

В тесте AnTuTu смартфон показал впечатляющие 1,55 миллиона баллов, так что с производительностью проблем нет. Ее хватит с запасом под любые цели. Приложения запускаются молниеносно, камера всегда к вашим услугам. Да и сама работа realme UI 5.0 вызывает уважение и ощущение очень хорошей проработки. Игры и тяжелые приложения запускаются быстро и работают без лагов, выдавая высокий FPS. И это все подтверждает заявление realme о том, что realme GT 6 — это действительно «убийца флагманов».

Экран

Дисплей у realme GT 6 королевский. Вот краткий список с пояснениями:

● 8T OLED LTPO — высокая детализация, отличные цвета и, что самое важное, низкое энергопотребление;

● динамическая частота до 120 герц — опять же и смотреть комфортно, и заряд расходуется с умом;

● ШИМ-затемнение 2160 герц — глаза не устают.

Но самым впечатляющем является рекордная яркость — ее максимальный показатель яркость — 6000 нит! Конечно, это пиковые значения, и в целом вряд ли это так необходимо, но что есть, то есть. В солнечную погоду все видно прекрасно и четко. Естественно, в обычном режиме эксплуатации показатели будут ниже. Однако при просмотре фото и видео в HDR включается режим Pro-XDR, в котором и получается яркость до 1600 нит.

И совершенно неважно, редактируете ли вы фотографии, играете в игры на максимальных настройках или смотрите кино — экран выглядит действительно здорово.

Камера

Самый большой сенсор в истории realme. Да, именно так заявляет компания. И это не просто громкие слова. Вот список трех модулей, размещенных в основном блоке:

● основной модуль Sony LYT-808 (50 мегапикселей, 1/1,4 дюйма), размер пикселя 1,2 микрометра, оптическая стабилизация SuperOIS;

● двукратный оптический зум Samsung JN5 (50 мегапикселей ½, 8 дюйма), пиксель 0,64 микрометра. Без оптической стабилизации;

● ультраширик Sony IMX355 (8 мегапикселей, ¼ дюйма). Без автофокуса.

И, что самое приятное — ничего лишнего в лице разных макрокамер, сенсоров глубины и прочих редко используемых примочек. Только полезные модули и сенсоры от Sony и Samsung.

Фото: Станислав Трифонов

Основной модуль — с самым крупным сенсором среди смартфонов realme. По итогу фотографии получаются четкими, яркими и глубокими. И неважно, в каких условиях освещенности вы снимаете

Хоть в солнечный полдень, хоть глухую полночь, когда освещение минимально. Да и видео получается с отличной детализацией и без смазываний и рывков. И самое главное — это то, что в независимости от того, какой из сенсоров используется, баланс белого всегда будет одинаковым. В итоге еще один выстрел на поражение конкурентов.

Функционал

realme GT 6 позиционируется как «AI-phone», то есть смартфон с искусственным интеллектом. Фишек действительно очень много. Не факт, что вы будете ими всеми пользоваться каждый день. Да и писать про каждую в отдельности было бы странно. Но давайте посмотрим на наиболее интересные.

● Экран с ИИ — смартфон видит вашу усталость и делает картинку «теплее»;

● Умный цикл — выделяете фото или текст, и смартфон сам предложит программы, в которые вы хотите их перенести;

● Распознавание с ИИ — смартфон распознает текст на экране и другие функции.

В итоге, помимо уже привычной и удобной операционной среды, владелец получает еще много полезных и удобных функций, которые у других производителей можно встретить нечасто. Так что realme GT 6 — это высокий комфорт эксплуатации. Ну, как если бы у вас был собственный дворецкий, который решает за вас разные небольшие проблемы, позволяя вам сосредоточиться на действительно важном.

Автономность

Несмотря на тонкий корпус, инженерам удалось обеспечить потрясающую автономность. В смартфоне установлена батарея на 5500 миллиампер-часов. По сравнению с конкурентами этот объем на 10-15 процентов больше. Ну и, как следствие, время жизни в автономном режиме увеличивается на столько же. Высадить за день даже при интенсивной эксплуатации realme GT 6 почти нереально.

А даже если вы забыли на ночь поставить его на зарядку, то ничего страшного. С 0 до 50 процентов аппарат заряжается за 12 минут. Как раз хватит времени спокойно выпить чашечку утреннего кофе. Причина такой скорости зарядки — фирменный блок SUPERVOOC на 120 ватт, который идет в комплекте. В общем, опять — браво.

Резюме

realme GT 6 — это действительно Джеймс Бонд среди смартфонов. Элегантный, умный, мощный и крайне опасный для конкурентов. Похоже, realme удалось создать еще одного агента с лицензией на убийство.

Новые смартфоны серии realme GT 6 уже доступны в продаже в цветах Зеленый туман и Зеркальный серебряный.

● realme GT 6 в конфигурации 16+512 ГБ доступен по цене от 79 999 рублей.

● realme GT 6 в конфигурации 12+256 ГБ доступен по цене от 69 999 рублей

А при покупке realme GT 6 в любых цветах и конфигурациях пользователи получают в подарок наушники realme Buds Air6 Pro.

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Рекламодатель:

Общество с ограниченной ответственностью «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН».