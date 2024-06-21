В России начались продажи уникального гаджета. Чем удивляет новый продукт от Huawei?

Обновленный планшет для творческих людей HAWEI MatePad 11,5”S с 25 июня станет доступен для предзаказа в России. О том, какие возможности и нововведения можно ждать от этого устройства, — в материале «Ленты.ру».

Серия планшетов MatePad — это мощный инструмент для повышения продуктивности в работе и обучении с помощью цифровых технологий. В прошлом году на рынок вышла модель HUAWEI MatePad 11 в версии PaperMatte. Это был первый планшет, который использовал технологию PaperMatte.

Особенностью технологии стали высокие антибликовые свойства и функция защиты зрения пользователя. А также улучшенный способ письма, который по ощущениям можно сравнить с письмом на настоящей бумаге

В 2024 году технология PaperMatte была усовершенствована, что дает еще большее сходство с письмом на физическом носителе. И именно MatePad 11,5”S стал первым устройством с этой обновленной технологией.

Экран

Начнем с одной из главных фишек планшета — экрана. Диагональ панели планшета составляет 11,5 дюйма при разрешении 2800x1480 пикселей, переменной частоте обновления от 30 до 144 герц и максимальной яркости до 500 нит. Экран PaperMatte снижает показатель коэффициента отражения менее чем до 2 процентов, устраняя 99 процентов световых помех.

Такие результаты достигаются благодаря антибликовому покрытию, которое наносится методом нанотравления стекла. Защита зрения пользователя от усталости подтверждена следующими сертификатами: сертификат SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня версии 2.0, сертификат TÜV Rheinland защиты от бликов, сертификат TÜV Rheinland защиты от синего света и сертификат TÜV Rheinland защиты от мерцания. Пользоваться MatePad 11,5”S на редкость комфортно даже длительное время.

Фото: Huawei

А если добавить возможность переключения на режим имитации бумажных страниц, то мы получаем на редкость гуманный к зрению владельца инструмент. Так что даже ребенку или студенту будет удобно и комфортно пользоваться устройством во время учебы.

Если же вспомнить про технологию имитации эффекта письма или рисования на бумаге, то тут в восторге в первую очередь будут представители творческих профессий, например, дизайнеры или художники. Ощущения сначала немного удивляют, ибо совершенно не ожидаешь, что стилус и экран дают такое ощущение реальной бумаги. При этом цветопередача очень четкая.

Цифровой охват составляет 100 процентов DCI-P3. Так что творить и создавать новые шедевры станет еще комфортнее. Также стоит отметить функцию калибровки, которая позволяет настроить MatePad 11,5”S под себя и свой стиль рисования.

Вывод по экрану следующий — MatePad 11,5”S идеально подойдет как для учебы, так и для работы, в первую очередь творческих людей. Да и остальные профессии получат удобный и комфортный инструмент.

Фото: Huawei

Автономность и внешний вид

Еще одной важной особенностью MatePad 11,5”S стала встроенная батарея на 8800 миллиампер-часов с поддержкой зарядного устройство мощностью 22,5 ватта.

При таких серьезных параметрах, обеспечивающих высокую автономность, инженеры HUAWEI добились совершенно потрясающих массогабаритных показателей. При толщине всего 6,2 миллиметра MatePad 11,5”S весит 510 граммов

Это действительно совсем немного и планшетом удобно пользоваться не только на рабочем месте, но и в дороге. Такие результаты в том числе были достигнуты за счет использования в качестве материала корпуса анодированного металла.

Помимо того что это облегчает охлаждение устройства, это еще и очень стильно выглядит. MatePad 11,5”S представлен в трех цветах — сиреневый, мерцающий серебристый и космический серый.

Так что подобрать под свой вкус и стиль нужный цвет не является проблемой. Основная камера на 13 мегапикселей также органично вписывается в общий дизайн устройства.

Устройства ввода

Помимо привычного всем тактильного экрана который очень четко откликается на прикосновения MatePad 11,5”S может комплектоваться клавиатурой-чехлом и стилусом. И давайте рассмотрим их поподробнее.

Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) — первое устройство с технологией NearLink. Стилус усовершенствован во многих аспектах. Это и аппаратное обеспечение, и алгоритмы работы, и само перо. По словам компании, каждый стилус проходит калибровку перед отправкой.

Стилус обладает высокоточным модулем дискретизации касаний, обеспечивающим более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям. А технология NearLink обеспечивает в шесть раз более высокую частоту сбора и отправки данных о нажатии, в отличие от классической Bluetooth-технологии. Именно это позволяет сократить задержку и добиться более совершенных линий в процессе рисования.

У клавиш длинный ход 1,5 миллиметра и большой размер 15 миллиметров, это позволяет с комфортом набирать даже большие объемы текста

Фото: Huawei

Клавиатура прикрепляется к планшету с помощью магнитов и автоматически сопрягается по протоколу NearLink , а также может заряжаться беспроводным способом.

Во время работы клавиатура необязательно должна быть закреплена на планшете. Можно поставить его на подставку, а самому устроится в кресле и с комфортом читать, смотреть фильмы или делать записи.

Творчество

Здесь стоит рассказать подробнее. В планшете одной из главных особенностей для художников и дизайнеров является собственное приложение GoPaint.

Возможности выбора типов холста или кистей были оценены ведущими российскими художниками. Такими как народный художник России Евгений Викторович Ромашко и декан, старший преподаватель факультета графики МГАХИ Евгения Александровна Воронова.

Они высоко оценили возможности самого устройства и приложения GoPaint для нужд как художников-натуралистов, так и художников-графиков. Евгения Воронова даже выделила список своих любимых 15 кистей из 150 представленных в приложении которые, по ее мнению, лучше всего подходят как для учебы, так и для творчества.

Помимо этого, среди студентов факультета графики МГАХИ им. В. И. Сурикова прошел творческий конкурс, на котором были представлены работы, созданные с помощью HUAWEI MatePad 11,5‘’S, стилуса HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) и приложения GoPaint. Студенты также высоко оценили возможности устройства. А оценка лучшими — это всегда козырь. Ну и стоит напомнить, что само приложение GoPaint является бесплатным.

Звук

Этот момент также хочется отметить отдельно. Планшет оборудован динамиком с несколькими динамическими головками, который работает в сочетании с улучшенным аудиоалгоритмом Histen 9.0. И несмотря на минималистичные размеры, радует и мощными басами, и чистыми высоким диапазоном. MatePad 11,5”S умеет автоматически менять звуковые эффекты в соответствии с четырьмя наиболее распространенными сценариями использования.

Это: Музыка (чистота звучания инструментов), Фильм (выделение голоса), Обучение (устраняются посторонние шумы, и речь спикера становится четче) и Игры (Улучшение и усиление звуковых эффектов).

В легком и стильном корпусе фактически спрятался полноценный музыкальный центр, который поможет в учебе или сделает комфортным отдых

Программное обеспечение

Когда речь заходит о продукции HUAWEI, в первую очередь в голову приходит их экосистема, позволяющая с удобством переносить файлы между устройствами, управлять трансляциями или с комфортом пользоваться системой многооконности. Вот и MatePad 11,5”S получил все эти возможности.

Рассказывать про каждую функцию долго, а главное, из текста сложно оценить все их преимущества. Лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать. А отказываться от этих возможностей потом уже не захочется.

Итог

MatePad 11,5”S в первую очередь подойдет тем, кто молод душой и стремиться познавать мир и творить. Представить себе лучшего помощника сложно. Да, наверное, и не нужно, так как этот планшет совместил на данным момент все лучшее, полезное и удобное.

А вот и примеры цен на нашего сегодняшнего героя в зависимости от конфигурации и комплекта поставки:

• MatePad 11,5”S Версия PaperMatte 256GB Космический серый — 35999 рублей;

• MatePad 11,5”S Версия PaperMatte 256GB Космический серый + умная магнитная клавиатура HUAWEI — 44999 рублей;

• MatePad 11,5”S Версия PaperMatte 256GB Сиреневый + умная магнитная клавиатура HUAWEI — 44999 рублей.

Но где и как можно стать обладателем такого замечательного помощника?

Предложение на HUAWEI MatePad 11,5"S эксклюзивно в интернет-магазине HUAWEI. С 25 июня до 4 июля, при покупке планшета, стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) — за 1 рубль и смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3 — за 1 рубль. Также всем покупателям HUAWEI MatePad 11.5”S доступно предложение общей стоимостью 3000 рублей, которое можно активировать в приложении My HUAWEI. Туда входят двухмесячная подписка на Литрес и «Книжная полка» от бренда. А также 3 месяца бесплатной подписки на онлайн-кинотеатр START по цене 1 месяца.

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