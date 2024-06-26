Сбер запускает новый сервис. Чем он удивит россиян?

На улицах Москвы можно будет самому создать дизайн СберКарты с помощью нейросети Kandinsky и тут же напечатать его на специальном принтере для карт. Творческой площадкой станет кардтрак Сбера — зеленый фургон, который получил свое название по аналогии с фудтраками. В фудтраках обычно продают стритфуд, а в кардтраке Сбера вам могут приготовить свежую карту с уникальным дизайном. Акция продлится три дня, с 28 по 30 июня.

Скоростной маневр

Чем сегодня может удивить банк? Клиенты в наше время избалованы вниманием — бонусы, розыгрыши, всевозможные акции для привлечения внимания. Чтобы зацепить, нужно придумать что-то необычное и по-настоящему полезное.

В Сбере придумали фишку, какой никто еще не делал, соединив две главные для потребителя ценности — оперативность и персонализацию. На протяжении трех дней можно будет самому создать авторский дизайн для СберКарты с помощью нейросети Kandinsky, и его распечатают на карте прямо на ваших глазах.

Сделать это можно будет в разных локациях столицы — в «Москва-Сити», на ВДНХ и «Хлебозаводе».

Изображение: Kandinsky

Желающих получить СберКарту с уникальным нейродизайном будут ждать в кардтраке Сбера. Это зеленый фургон, похожий на фудтрак, в котором продают уличную еду

При разработке проекта Сбер вдохновился видом специальных принтеров для карт — они напоминают кофемашины. Только в кардтраке вы получаете не стакан кофе, а свежую банковскую карту, приготовленную по вашему дизайну. Кстати, напитки в кардтраке тоже можно будет получить: всем, кто оформит себе карту с нейродизайном, будут раздавать летние коктейли на основе чая, кофе и фруктов.

28 июня кардтрак Сбера будет работать в «Москва-Сити», 29 июня — на ВДНХ, 30 июня — на территории арт-пространства «Хлебозавод»

Для получения карты надо иметь при себе паспорт. Печать карты в кардтраке займет каких-то пару минут. А дизайн можно будет прямо на месте сгенерировать в нейросети Kandinsky или же выбрать готовый из новой коллекции, разработанной специально для этого события. Создание собственного дизайна банковской карты и ее немедленный выпуск в кардтраке Сбера станет уникальной акцией в духе времени.

Сам себе дизайнер

Сегодня банковская карта с индивидуальным дизайном стала модным аксессуаром. Клиенты банков с энтузиазмом восприняли идею придать кусочку пластика с утилитарным назначением черты своей личности.

Изображение: Kandinsky

Сбер предоставляет возможность самим разработать неповторимый дизайн для карты с помощью нейросети Kandinsky

Нейросеть Kandinsky умеет не только генерировать изображения по текстовому запросу. Ресурсы нейросети позволяют создавать интересные изображения с учетом особенностей национального культурного кода. База данных Kandinsky содержит обширные сведения о русском изобразительном искусстве и фольклоре, популярных персонажах — героях картин, сказок, фильмов и мультфильмов, знаковых явлений российской и советской архитектуры, русских народных промыслов, таких как гжель, жостовская и палехская роспись.

Кардтрак Сбера позволит полностью отдаться полету фантазии, открывая максимальные возможности для самовыражения. А использование искусственного интеллекта позволит ощутить себя в авангарде современного искусства.

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ПАО Сбербанк

