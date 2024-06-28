В Москве резко вырос спрос на премиальное жилье. Почему россияне скупают роскошные квартиры?

Количество сделок в люксовом сегменте московской недвижимости выросло в два раза по сравнению с показателями 2022 года. На фоне экономической нестабильности покупка шикарной квартиры все чаще рассматривается как способ сохранить капитал. Девелоперы оперативно отреагировали на увеличение спроса, и на рынке появились совершенно новые форматы эксклюзивного жилья. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Столичный рынок дорогой недвижимости переживает ренессанс. Если в 2022 году застройщики предлагали всего четыре проекта в сегменте люкс, то за 2023 год появилось сразу 16 новых строек. В результате емкость этого сегмента выросла почти на 100 миллиардов рублей, причем доля люксовых квартир в общих продажах по Москве выросла с 9 до 12 процентов. В 2024 году стартует не менее 15 новых проектов, только за первый квартал было запущено сразу четыре.

Спрос на роскошное жилье постоянно растет. Решение о покупке теперь принимается быстро и решительно, несмотря на повышение цен, вызванное девальвацией. Если в 2022 году покупателям в среднем требовалось девять месяцев, чтобы дозреть до приобретения эксклюзивной квартиры, то к середине 2024 года этот срок сократился вдвое, вернувшись к показателям 2021 года, отмечается в исследовании аналитиков компании «Донстрой» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Сохранить здесь и сейчас

Основная часть покупателей — 67 процентов — приобретает квартиры класса люкс, чтобы в них жить. Это вклад в улучшение жилищных условий, расширение жизненного пространства, комфорт, а также очень часто — способ позаботиться о подрастающих детях или родителях. На инвестиционные покупки приходится 18 процентов сделок. Причем аналитики отмечают, что в текущей ситуации приобретение дорогой квартиры с целью приумножения капитала уходит на второй план. Недвижимость покупается для того, чтобы сохранить накопления.

«Согласно нашему исследованию, сегодня у инвесторов накопились средства, которые они не тратили в 2022 году из-за нестабильности на рынке. Сегодня их нужно куда-то вкладывать, а люксовое жилье традиционно считается хорошим активом. Также многие занимаются возвратом капитала из-за рубежа — продают недвижимость за границей и покупают в России», — отмечает Анна Коробкова, руководитель департамента продаж компании «Донстрой».

Еще одной важной тенденцией, которую выявило исследование, является увеличение доли региональных покупателей. По мнению аналитиков, в ближайшие годы этот тренд будет сохраняться.

Новый облик люкса

Выход на рынок все новых проектов класса люкс обостряет конкуренцию между застройщиками и заставляет их экспериментировать. В результате на первый план выходят уникальные особенности конкретного объекта, и на рынке появляются совершенно новые форматы дорогого жилья.

Показательный пример — «Остров», проект из десяти кварталов бизнес- и премиум-класса, который может похвастаться уникальным расположением и беспрецедентными решениями.

Визуализация проекта Остров Изображение: Пресс-служба «Донстрой»

«Остров» строится в Мневниковской пойме, он окружен Москвой-рекой и природными парками «Филевский», «Суворовский» и «Крылатские холмы». Дизайн-код разработан известным архитектурным бюро LDA Design

В основе проекта — совершенно новая модель городской жизни. Вокруг комплекса и природоохранной территории будут проложены километры дорожек для скандинавской ходьбы, бега и неспешных прогулок. А главная фишка в том, что близость к природе сочетается с идеальной транспортной доступностью. На территории «Острова» уже открылась станция метро «Терехово». В 10 минутах езды расположен деловой центр «Москва-Сити», в 15 минутах — Садовое кольцо.

Эта модель обеспечила проекту победу в целом ряде номинаций значимых федеральных и международных премий в сфере девелопмента — в частности, «Проект будущего» в Green Property Awards в 2023 году, «Самый инвестиционно-привлекательный проект» и «Город будущего» в Urban Awards, «Лучшая новостройка России» в категории «дома повышенной этажности» в ТОП ЖК 2024 и многие другие.

«Остров» разделен на десять отдельных кварталов, каждый из которых имеет свой стиль, концепцию и позиционирование. Благодаря этому проект может предложить самые разные варианты жилья: от уютных семейных резиденций до роскошных вилл.

Остров искушенных

Одним из первых экспериментов с новыми форматами люксового жилья стал третий квартал «Острова». Он занимает одно из лучших мест — на границе заповедника с видами на парки, реку и нетронутые луга. По сути, это классическая городская усадьба в современном исполнении.

Строгие и солидные фасады здания облицованы натуральным камнем. В проекте использованы витражи и безрамное остекление лоджий, которое создает ощущение простора и света. На каждом этаже расположено от двух до пяти просторных фамильных резиденций с потолками от 3,25 метра, окнами в пол и собственными террасами.

Клубный дом Остров 3 Изображение: Пресс-служба «Донстрой»

На первом этаже есть фитнес-клуб, детский игровой зал, место для деловых встреч и приватная лаунж-зона. Также предусмотрены мягкие зоны ожидания, комнаты для хранения детских колясок и мытья лап домашних питомцев

Особое внимание уделено безопасности и приватности жителей: закрытый двор превращен в тихий и уютный пейзажный парк с зелеными лужайками, полянками и сосновыми тропами. Детская и спортивная площадки расположены так, чтобы не нарушать покой обитателей дома. Клубный дом создан для тех, кому нужны комфорт, приватность и безукоризненный стиль в архитектуре и дизайне.

Остров Х

Десятый квартал «Острова» — совсем другая история. Это эксклюзивность, выкрученная на максимум, зримое воплощение статуса владельца. Здесь покупателям предлагают островные виллы, расположенные на территории старой исторической Москвы, у природного парка всего в нескольких шагах от реки.

«Остров Х» сочетает в себе все лучшее, что сегодня может предложить столичный рынок премиальной недвижимости. Он позиционируется как жилье будущего, где соединились современные технологии, новейшие архитектурные решения и высококачественные материалы.

Десятый квартал включает в себя две малоэтажные виллы, внутри которых всего 21 квартира. Каждая резиденция имеет персональный вход из панорамного лифта. Их площади варьируются от 127 до 540 квадратных метров, а высота потолков достигает 5,3 метра.

Визуализация проекта Остров X Изображение: Пресс-служба «Донстрой»

В каждой квартире предусмотрены дровяные камины и просторные террасы. Окна в пол имеют ширину до пяти метров и позволяют наслаждаться великолепными видами на реку и парки

Интерьеры и общественные зоны десятого квартала выполнены по индивидуальным дизайнерским проектам. Виллы оборудованы фитнес-залами, помещениями для деловых встреч и другой полезной инфраструктурой. На территории закрытого ландшафтного двора есть декоративный пруд, сенсорный сад и «зеленые кабинеты», где можно побыть наедине с природой.

Как выбирают дорогое жилье

Проект «Остров» разработала и реализует компания «Донстрой», которая отмечает в этом году 30-летие. Это один из крупнейших и опытнейших девелоперов Москвы, на счету которого более 50 знаковых объектов бизнес-, премиум- и люкс-сегментов. Параллельно с «Островом» компания строит еще несколько интересных объектов.

Например, к 2026 году в Хамовниках будет достроен клубный дом «ДомXXII», который позиционируется как совершенно новое поколение премиальной жилой недвижимости. Он рассчитан на тех, для кого жизнь в центре — это производственная необходимость и «плюс 100 процентов» к продуктивности. Проект состоит из двух 12-этажных зданий на 109 квартир. Дома располагаются на живописном участке тихого жилого квартала, в 200 метрах от известного пруда и ансамбля Новодевичьего монастыря.

Еще два крупных проекта — это «Символ» в Лефортово и квартал «Событие» в Раменках, где «Донстрой» возводит первый в столице проект, в котором общественные пространства разместятся в «небесном» парке на крыше (в 170 метрах от земли) и на соединяющих корпуса «парящих» мостах (на высоте 60 метров).

Все это имеет значение при выборе недвижимости, ведь, как показал опрос покупателей, одним из главных критериев для них является надежность застройщика. Люди обращают внимание на то, как компания выполняет свои обещания касательно внешнего вида проекта, наличия заявленных опций и сроков ввода объекта. Многие приобретают квартиры на этапе котлована и хотят увидеть в реальности то, что когда-то видели на картинке в буклете. Что касается сроков, то «Донстрой» не только соблюдает декларируемую продолжительность строительства, но зачастую передает объекты собственникам существенно раньше. В среднем более 92 процентов квартир покупатели принимают с первого раза.

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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:

ООО «Специализированный застройщик «ТПУ «Терехово 12»



ЗАСТРОЙЩИК:

ООО «Специализированный застройщик «ТПУ «Терехово 28»

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