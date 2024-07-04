Миллионы мужчин по всему миру страдают от самой частой урологической болезни. Чем они рискуют?

В мире насчитывается почти 30 миллионов пациентов — мужчин в возрасте после 50 лет — с диагнозом аденома простаты . К сожалению, многие из них находятся под гнетом стереотипов и опасных заблуждений относительно того, как протекает болезнь, какой может быть тактика ее лечения и почему не стоит впадать в уныние. «Лента.ру» совместно с брендом Афалаза решила напомнить о мифах вокруг одного из самых распространенных урологических диагнозов у мужчин. О том, почему не стоит беспокоиться, если поставлен неприятный диагноз, и почему не стоит тянуть с ранним лечением доброкачественной гиперплазии — в нашем материале.

Аденома простаты — это доброкачественная опухоль предстательной железы у мужчин. Многие пациенты с таким диагнозом воспринимают его как приговор, полагая, что проблемы с мочеиспусканием заметно ухудшат качество жизни.

Повод для беспокойства действительно есть: симптомы аденомы простаты связаны с нарушением работы мочеполовой системы. Среди самых распространенных жалоб — дискомфорт, вызванный частыми позывами в туалет, в том числе ночью, во время сна, неспособность полностью опорожнить мочевой пузырь, слабый поток мочи, а также расстройство половой функции.

Однако современная медицина имеет в своем арсенале проверенную тактику лечения заболевания и ежедневно помогает тысячам пациентов вернуть качество жизни и минимизировать выраженность симптомов

Факторы риска

Тот факт, что аденома простаты является опухолевым заболеванием, для многих является крайне болезненным. На самом деле увеличение простаты начинается у всех мужчин после 35 лет. Это естественный процесс: разрастание предстательной железы объясняется возрастными изменениями — то есть это прогрессирующее состояние, которого мужскому организму не избежать. Среди факторов риска принято называть возраст (особенно после 50 лет), наследственность, некоторые гормональные изменения и стиль жизни.Важно помнить, что аденома простаты редко приводит к смертельным исходам.

Если вы стали замечать неприятные симптомы, это вовсе не значит, что вам не повезло и все пойдет по плохому сценарию. У болезни может быть разная клиническая картина: она может протекать незаметно, а может приводить к выраженным расстройствам. И в том, и в другом случае не стоит отмахиваться от проблем со здоровьем. Чем раньше поставлен диагноз, тем проще взять ситуацию под контроль.

Развенчиваем мифы

Проблемы с мочеиспусканием и половой функцией для большинства мужчин — как страшный сон. «У вас доброкачественная опухоль предстательной железы» — звучит пугающе. Неудивительно, что это заболевание собрало вокруг себя огромное количество мифов, что только усиливают страх и недооценку состояния со стороны пациентов. Многие оказываются перед кабинетом специалиста только тогда, когда уже с трудом могут сходить в туалет. Что пугает таких пациентов больше всего и почему эти страхи не имеют под собой реальной причины?

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Аденома — не рак

Аденома и рак простаты — это два различных заболевания. Более того, сегодня онкологи все чаще говорят о том, что большинство видов рака предстательной железы не вызывают нарушений мочеиспускания. Намного чаще симптомы, выражающиеся в частых позывах в туалет, имеют связь с простатитом и другими заболеваниями. Если вы встаете ночью в уборную два и более раз, не стоит затягивать визит к специалисту. Лечение аденомы простаты давно и успешно проводится во всем мире, а значит, бояться его не надо.

Болезнь пенсионеров

Возраст остается одним из ключевых факторов риска для развития аденомы простаты. Однако это не значит, что заболевание не встречается у молодых мужчин. Нередко пациенты, которые боролись с воспалением простаты в 40 лет, позже страдают от аденомы. Заболевание молодеет, поскольку может быть вызвано генетической предрасположенностью, гормональными изменениями и такими сопутствующими заболеваниями, как ожирение и сахарный диабет.

Само пройдет?

Большинство пациентов с аденомой простаты нуждаются в медикаментозной терапии. Однако многие мужчины считают, что изменения, происходящие в организме, не требуют внимания, и тянут с посещением специалиста. Если же не лечить заболевание, оно начинает прогрессировать и приводит к серьезным осложнениям, таким как мочевая обструкция, инфекции мочевыводящих путей и даже почечная недостаточность. Поэтому важно не забывать о своевременной диспансеризации, визитах к профильному специалисту и ответственном прохождении курсов назначенной терапии. Важно держать под контролем прием лекарств. В организме должна накопиться необходимая концентрация препаратов, поэтому забывать о таблетках нельзя.

Специалист в помощь?

Многие пациенты не хотят идти со своими проблемами к специалисту, поскольку при упоминании об аденоме простаты представляют операционный стол. На самом деле в ряде случаев операционное вмешательство действительно может быть рекомендовано, однако такими пациентами чаще всего как раз становятся те, кто откладывал визит к специалисту. При лечении аденомы простаты широко применяется медикаментозная терапия и другие минимально инвазивные процедуры. Существуют и безрецептурные препараты, которые помогают сдерживать рост и развитие новообразования простаты и улучшают качество жизни пациентов.

Фото: Cliplab / Shutterstock / Fotodom

Выхода нет?

Существуют различные мнения относительно того, как предотвратить развитие заболевания. Его природа такова, что полностью победить неприятные возрастные изменения не представляется возможным. Но минимизировать развитие аденомы простаты по силам каждому. Для этого достаточно прислушаться к рекомендациям специалистов и задуматься о своем здоровье как можно раньше: перейти на здоровое питание, уделять внимание физической активности и регулярным медицинским осмотрам. При этом важно помнить, что народные средства лечения аденомы простаты неэффективны.

Жизнь без страха

Аденома простаты относится к заболеваниям, которые не принято обсуждать. Неловкость, которую испытывает мужчина, вынужденный справляться с навязчивыми симптомами, усиливается за счет страхов. Изменение стереотипного мышления требует усилий, особенно в отношении табуированных в обществе тем.

Какими бы ни были симптомы заболевания, важно помнить, что своевременное лечение и выполнение рекомендаций специалистов — единственный путь восстановления качества жизни.

В случае аденомы простаты современная медицина предлагает действенное лечение и располагает арсеналом действующих препаратов, доступных каждому и продающихся в обычной аптеке.

Исследования подтверждают, что медикаментозное лечение влияет на функциональные и метаболические процессы в ткани предстательной железы, что способствует восстановлению мужского здоровья. Назначают такие препараты длительным курсом. Важно, чтобы при улучшении состояния пациента лечение не прерывалось, потому что прием лекарств имеет накопительный эффект.

Современным безрецептурным лекарственным препаратом для раннего лечения аденомы простаты и укрепления мужского здоровья является Афалаза. Это уникальная разработка российских ученых.

Препарат успешно прошел многоцентровое клиническое исследование, результаты которого были представлены на Европейском и Американском урологических конгрессах

Афалаза рассчитана на курсовое применение и имеет благоприятный профиль безопасности.

Фото: ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

Ее прием способствует уменьшению объема предстательной железы, улучшению показателей уродинамики, значимому снижению выраженности расстройств мочеиспускания. При этом Афалаза не оказывает влияния на уровень ПСА и не имеет противопоказаний для тех, кто управляет транспортными средствами. Верно подобранное медикаментозное лечение в случае аденомы простаты заметно улучшает качество жизни пациентов и, что особенно важно, снижает риск прогрессирования заболевания.

Таким образом, своевременная диагностика и лечение аденомы предстательной железы позволяют избежать тяжелых для здоровья последствий, а игнорирование мифов, не имеющих под собой научного обоснования, сохранит психологический настрой и уверенность в своем будущем. Правильное лечение, ответственный прием назначенных препаратов и регулярные визиты к специалисту — слагаемые полноценной жизни.

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