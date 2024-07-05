Уникальный гаджет выходит на российский рынок. Чем удивляет новинка realme?

На российский рынок пришла младшая модель двенадцатой серии от компании realme — realme 12. Новинка стала единственным смартфоном с 512 гигабайтами памяти в ценовом сегменте до 26 тысяч рублей. О том, какие особенности и возможности скрыты в этом смартфоне, — в материале «Ленты.ру».

Внешний вид

Нынешняя номерная модель realme изначально получила яркий и узнаваемый дизайн задней панели с круглым подиумом и двойной вертикальной полосой. realme 12 внешне — классический представитель бренда по своему внешнему виду, не уступающий старшим братьям. Узнаваемый круглый блок камер все также напоминает часы.

Сама панель плоская, пластиковая, по структуре поверхности напоминает софт-тач покрытия. Отпечатков пальцев не остается, так что смартфон вполне можно носить без чехла, который уже по стандарту идет в комплекте. Но по личным ощущениям с чехлом пользоваться устройством все же комфортнее. Кнопка включения и клавиши регулировки громкости находятся на правой грани.

Нажатия кнопок четкие и при этом мягкие. Сверху — разъем для проводных наушников и дополнительный микрофон, снизу — гибридный лоток для двух SIM-карт или для SIM-карты и карты памяти. Аппарат представлен в двух цветах — «зеленый малахит» и «голубой рассвет». Смартфон тонкий, легкий — всего 187 граммов — и удобно лежит в руке. Так что пользоваться будет удобно представителям обоих полов.

Фото: Станислав Трифонов

Дисплей

В своей ценовой категории realme 12 обладает уникальным дисплеем. Большой AMOLED экран размером 6,67 дюйма, с разрешением FHD+ (2400×1080) и яркостью в 2000 нит станет несомненным плюсом как для любителей посмотреть видео в высоком качестве, так и для поклонников игр. Картинка очень сочная и четкая. Даже в яркую солнечную погоду изображение прекрасно видно.

Частота обновления регулируется в диапазоне от 60 до 120 герц.

Дисплей можно перевести на ночной режим, в таком случае после заката и до рассвета температура экрана автоматически переключается на более теплую цветовую гамму

Также присутствуют «Защита глаз» и возможность планировать расписание цветовой температуры.

Еще одним плюсом является наличие технологии распознавания воды на экране что позволяет избежать ложных срабатываний даже при прикосновениях мокрыми пальцами или во время дождя. Если обнаружена вода, то с помощью алгоритмов фантомные нажатия игнорируются.

Если обнаружены касания мокрыми пальцами или капли воды, то влияние влаги также уменьшается с помощью алгоритмов, что повышает точность ввода.

С учетом того, что смартфон имеет защиту по стандарту IP54, эксплуатация во влажной или пыльной среде не является чем-то проблемным. Также под экраном расположен сканер отпечатка пальца, который срабатывает быстро и четко.

Автономность

Об энергоэффективности смартфонов realme знают уже, наверное, все. В cлучае realme 12 за автономность отвечает емкий аккумулятор на 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 67 ватт. В итоге на то, чтобы зарядить смартфон с нуля до 100 процентов, уходит меньше 50 минут, а на то, чтобы восполнить 50 процентов энергии батареи, потребуется всего 19 минут.

Достигаются такие показатели благодаря технологиям интеллектуальной зарядки. Она может интеллектуально определить сценарий ночного отдыха и снизить скорость зарядки, когда заряд батареи достигает более 80 процентов, чтобы продлить срок службы батареи.

Также используются технологии защиты батареи при зарядке на такой высокой мощности. Это позволяет не беспокоиться о перегревах и излишних нагрузках на аккумулятор. Идущий в комплекте блок зарядки также защищен от перегрузок.

Процессор и память

Начнем с памяти. Дело в том, что в ценовом сегменте до 26 тысяч рублей, объемом ПЗУ в 512 гигабайт не может похвастать ни один другой смартфон. Данного объема с лихвой хватит на все. И чтобы хранить фотографии, фильмы или другие материалы, и чтобы устанавливать приложения и игры, не беспокоясь о свободном месте на смартфоне и без докупки карт памяти.

По заверению производителя такого объема хватит на следующий багаж: 1000 видео, 1000 песен, 10 000 фото, 100 приложений на каждый день и 5 популярных многопользовательских игр. Так что среди «одноклассников» от других производителей у realme 12 конкурентов просто нет.

Фото: Станислав Трифонов

Оперативная память составляет также внушительные по современным меркам 8 гигабайт Объем оперативной памяти можно удвоить за счет встроенной с помощью технологии динамического расширения DRE, не факт правда, что вам это потребуется, но все равно приятно.

Несмотря на то что в realme 12 используется достаточно немолодой чипсет Snapdragon 685, его мощности хватает на то, чтобы без проблем играть даже в Call Of Duty: Mobile и прочие ресурсотребовательные игры. На повседневные задачи его тем более хватает с избытком.

Чипсет не самый мощный, но чрезвычайно стабильный и «холодный», за что его и ценят многие пользователи. А еще более стабильным его делает продвинутая система охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 4 392 квадратных миллиметра и 12 436 квадратных миллиметров высокоэффективного графитового слоя.

Фото: Станислав Трифонов

Камера

На задней стороне смартфона располагается блок камер, состоящий из двух модулей. Основной на 50 мегапикселей — датчик от компании Sony — LYT-600 с оптической стабилизацией. И еще один — черно-белый портретный модуль на 2 мегапикселя.

Фронтальная камера здесь на 16 мегапикселей. Sony LYT-600 относится к субфлагманскому сегменту и используется в гораздо более дорогих смартфонах: например, том же realme GT 6T. Важный момент — камера realme 12 получила оптическую стабилизацию изображения.

Редкая опция в настолько доступных телефонах.

Оптический стабилизатор будет полезен и при использовании зума, и при съемках видео без штатива. Картинка получается четкой и плавной

Также стоит отметить и уникальные фильтры от известного кинооператора Клаудио Миранда, как у Pro-моделей этой же серии. И, конечно, порадуются любители делать групповые снимки, так как камера умеет распознавать одновременно до 10 лиц, так что на групповых фотографиях все участники будут в фокусе.

Итог

У realme получилось создать очередного сегментного лидера. При том что realme 12 является младшей моделью серии, это не означает, что она стала «бедным родственником».

Фото: Станислав Трифонов

Смартфон сочетает в себе высокое качество и возможности за вполне бюджетную цену

И если вы не гонитесь за виртуальными «попугаями», а ищете надежное и комфортное устройство, то realme 12 — это ваш выбор. Несмотря на невысокую стоимость, realme 12 сохранил в себе все главные фишки старшей Pro серии.

Еще раз стоит упомянуть экран, камеру, автономность и объем памяти. Эти четыре фактора позволят нашему герою стать лидером сегмента. Он подойдет как для работы, так и для учебы. Справится с документами и другими рутинными задачами, а также позволит делать замечательные фотографии. А проработанный и стильный внешний вид добавляет приятных эмоций.

Если же говорить о цене, то realme 12 в конфигурации 8+256 гигабайт доступен по цене от 21 999 рублей, а в конфигурации 8+512 гигабайт доступен по цене от 25 999 рублей.

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Общество с ограниченной ответственностью «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»