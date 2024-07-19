Летнее чаепитие. В Москве возрождают старые традиции. Какой чай можно выпить в столице?

Несмотря на то, что чай принято считать зимним напитком, многие пили и продолжают пить его и в жаркую погоду — как в горячем, так и в холодном виде. На Руси он был главным летним напитком — наши предки с удовольствием настаивали чай с листами смородины, зверобоем, крапивой и даже морковью. «Лента.ру» рассказывает о том, какой чай пили в жару наши предки, и как сегодня эти традиции возрождают в столице.

Возрождение традиций

Из исторических документов также следует, что чаепитие всегда было семейным обычаем и объединяло всех членов семьи за одним столом. Как утверждает историк чайной культуры, автор многочисленных книг о традициях и истории чая Иван Соколов, бытописатель и москвовед Александр Вьюрков в начале 20 века писал о московской традиции пить чай в 4 часа дня. С этим обычаем также были связаны интересные приметы — у москвичей считалось правильным наливать стакан доверху, чтобы жизнь была полнее.

Если самовар потрескивал на углях и «пел песни», суеверные горожане полагали, что это к добру. Если же он сильно свистел, это, напротив, было плохим признаком — ждали неприятностей. Но самой плохой приметой считалось, если самовар распаялся — расплавился на месте спайки

Известный российский этнограф Сергей Максимов даже ввел выражение «повальное московское чаепитие». А писатель и журналист середины 19 века Николай Поляков задавался вопросом, существует ли на земном шаре хоть один подобный город, в котором чай играет такую же важную роль, как в Москве. А жители других регионов часто называли москвичей «чаевниками», «чаевщиками» и «чаехлебами».

Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнется; пили и от нечего делать, и просто так. Пили с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное — с удовольствием, причем москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы жег. От жидкого чая, «сквозь который Москву видать», москвич деликатно отказывался и терпеть не мог пить его из чайника… Александр Вьюрков из рассказа «Друг семьи»

Сегодня традиции московского чаепития возрождаются в новом формате, поскольку это важная часть исторической столичной культуры.

Самовар — главное украшение традиционного русского чайного стола. И на фестивалях чая в Москве ему, конечно, отводится особое место. Фото: Комитет по туризму города Москвы

Так, уже несколько лет в России ведется работа над проектом «Московское чаепитие», в рамках которого жители и гости столицы могут познакомиться историей чая и культурой чаепития в просветительско-развлекательном формате.

Жители и гости Москвы на фестивале могут проголосовать за наиболее сильно понравившуюся им композицию при помощи QR-кода. Фото: Комитет по туризму города Москвы

Этим летом на Тверской площади пройдет флагманский фестиваль, где посетители смогут принять участие в мастер-классах, угоститься ледяным чаем и калачами, а также принять участие в выборе «Чая Москва». «Московское чаепитие» также сотрудничает со столичными ресторанами и отелями, в которых можно попробовать разный чай.

Так, чаепитие возвращается к нам как привычный ритуал для москвичей и обязательный пункт программы для гостей столицы — наряду с посещением Красной Площади и Третьяковской Галереи. А в качестве сувенира любой желающий может приобрести мерч «Московского чаепития» — текстиль, предметы интерьера и чайные пары — «Дом Фарфора» выпустил специальные сервизы, которые обязательно придутся по вкусу туристам.

Гекуро, «боровое зелье» и русский чай

Говоря о главных летних напитках на Руси, в основном вспоминают квас, морсы и компоты, но про чай напрасно забывают — мало кто знает, что раньше он был главным освежающим напитком. Чай из трав, ягод и фруктов смешивали с пряностями, настаивали, а затем охлаждали и подавали к столу с закусками.

Чай в его привычном виде пришел к нам из Китая в 17 веке, изначально в качестве лекарственного средства вместе с китайскими лекарями

Уже тогда китайские врачи делили чай на согревающий, для осени и зимы, и охлаждающий, для весны и лета. В жару они советовали пить зеленый и белый чай в охлажденном виде с добавлением трав и фруктов. Императрица Елизавета Петровна считала, что зеленый чай Гекуро нужно ежедневно пить летом для «стройности фигуры и охлаждения тела». С мая по октябрь императрица тратила до пуда чая — это больше 16 килограмм. Из этого можно приготовить от 400 литров до 1 тонны напитка.

Желающие могут не только погулять по площадкам фестиваля, но и насладиться чаем в уютном кресле-качалке. Фото: Комитет по туризму города Москвы

Для производства Гекуро чайный куст затенялся перед сбором на 4-6 недель. Фотосинтез приостанавливался, за счет чего в листьях накапливалось больше аминокислот и других полезных элементов. При заваривании получался ярко-зеленый настой, который называли «изумрудной каплей». Чтобы снять излишнюю терпкость, при заваривании в него добавляли чайную ложку мёда акации. Затем чай немного взбивали и охлаждали в леднике.

Чай в его привычном виде пришел к нам из Китая в 17 веке, изначально в качестве лекарственного средства вместе с китайскими лекарями

В 1241 году Александр Невский отбил Копорскую крепость у немецких рыцарей. Устав после боя, он заночевал в монастыре, где монахи приготовили для него целебный напиток из кипрея. На следующее утро князь почувствовал бодрость и силы и повелел «кипрей узколистный собирать дабы поднять здравие и облегчить страдания воинов в бою».

На Руси напиток из кипрея, более известный нам как иван-чай, именовали «боровое зелье» — такое название возникло из-за веры в исключительные способности настоя снимать головную боль. Также его называли «мельничник» или «хлебница», потому что по совету знахарей корни кипрея высушивали, размалывали, добавляли в муку и выпекали из этой смеси хлеб.

В 18 веке, во времена правления Екатерины Великой кипрейский чай начали производить в больших объемах

Тогда придворный императрицы решил применить китайские техники обработки чайных листьев и первым открыл производство «русского чая». Чай начали экспортировать, и он получил признание во многих странах мира. Ароматный иван-чай любили пить летом охлаждённым — он хорошо утолял жажду. Часто иван-чай готовили на молоке — в жаркие дни такой напиток заменял полдник и служил прекрасным источником энергии, а также он очень нравился детям.

Чаепитие возвращается как привычный ритуал для москвичей и обязательный пункт программы для гостей столицы — наряду с посещением Красной Площади и Третьяковской Галереи. Фото: Комитет по туризму города Москвы

Не чаем единым

На Руси также было множество других напитков, которые на вкус напоминали чай, но на самом деле не содержали в себе чайных листьев. Так, в летние месяцы часто заваривали листья черной смородины — такой напиток благодаря высокому содержанию витамина C обладал тонизирующим эффектом и освежающим вкусом. Также в летний травяной сбор могли добавлять молодые листья черники, малины, душицы.

У москвичей большой популярностью пользовался чай из крапивы — жители столицы заваривали свежесобранные цветки растения и верхушки побегов

Этот чай считался одним из самых полезных летних чаев на Руси — горожане выпивали до двух литров в день такого напитка. Перед сном часто пили охлажденный чай из зверобоя вместе с мятой и мелиссой, чтобы призвать глубокий сон, который поможет организму восстановить силы.

А чай из душицы был главным напитком в День Ивана Купала (отмечался 24 июня по старому стилю и 7 июля по новому стилю). Она считалась любовной травой, которая помогает приворожить любимого. Девушки варили отвар из душицы, охлаждали его, а затем угощали напитком молодого человека, с которым хотели провести праздник Ивана Купала.

Свои особенные рецепты были и у знатных персон того времени. Так, императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III в летние месяцы любила пить чай из настоя вишневых косточек, каркаде, шиповника и лаванды

А главным летним напитком в семье художника Ильи Репина был холодный ромашковый чай с добавлением соцветий из одуванчиков. Его рецепт изобрела супруга Репина — Наталья Нордман, которую принято считать первым русским нутрициологом.

Летом на Тверской площади пройдет фестиваль «Московское чаепитие», где посетители смогут принять участие в выборе «Чая Москва». Фото: Комитет по туризму города Москвы

При этом заваривали в то время не только листья — например, на Руси также был популярен напиток «Сыта». Его готовили из разных сортов меда с добавлением корицы и лимона. Считалось, что такой напиток способен наполнить энергией и придать сил в жаркий день. Самым сложным в рецепте было полностью растворить мед в воде, сохранив при этом его цветочный аромат и полезные свойства. Впервые рецепт «Сыты» упоминался в «Повести временных лет».

Еще один интересный напиток, популярный в то время — морковный чай

Для него летом на солнце сушили морковь, затем заливали её кипятком, добавляли мед, молоко и корицу. Семь взбивали и настаивали в течение часа. Такой напиток в охлаждённом виде давали детям — считалось, что он укрепляет здоровье. Также здесь нельзя не упомянуть цикорий, который наши предки пили задолго до появления кофе. Некоторые считают, что первый Ice-coffee появился на Руси — в горячий напиток из цикория добавляли сливки, кусок колотого льда и ложку мёда для сладости.