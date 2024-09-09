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10:12, 9 сентября 2024Наука и техникаРеклама
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В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

Фото: DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

На российском рынке новый робот-пылесос — Dreame X40 Ultra Complete. О том, как он справляется с грязью и сохраняет чистоту, — в материале «Ленты.ру.»

Когда на рынке появились первые роботы-пылесосы, они стали мемами и исполняли роль такси для котов. Прошло время и современные аппараты исполняют свои функции по полной. А в рамках функционирования вместе с умным домом и привязкой к системам дистанционного управления активно становятся важными помощниками в быту.

Компания Dreame в момент создания в 2018 году изначально позиционировала свою продукцию как главного помощника в соблюдении чистоты в доме.

Вот слова основателя компании Ю Хао: «Инновации станут для нас ключевым словом в ближайшие пять лет. Мы потратим больше энергии и времени на проникновение в подсознание потребителя, что также поможет нам в наших разработках и понимании потребностей клиентов.

Фото: DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Компания будет по-прежнему глубоко привержена идее создания самого мощного продукта, который сделает уборку для наших пользователей по всему миру еще проще».

Но, помимо слов, пошло и дело. После многих лет напряженной работы компания Dreame представила миру ряд ключевых изобретений и более 150 запатентованных технологий, таких как высокоскоростной двигатель, монокулярное машинное зрение, SLAM (мгновенная визуальная локализация и ориентирование) и многоконусное циклонное разделение.

Все эти разработки воплотились в новом флагмане компании — Dreame X40 Ultra Complete. Давайте подробнее познакомимся с этим аппаратом, который выходит на российский рынок и небезосновательно претендует на звание лучшего помощника в процессе соблюдения чистоты дома.

Давайте начнем с главных плюсов. Первое — это комплект поставки. Сказать, что он богатый — это не сказать ничего. Базовая станция, сам робот-пылесос, множество дополнений и аксессуаров. Перечислять можно долго, но быстрее будет отметить, что такого количества дополнений в базовой конфигурации нет ни у кого. Так что докупать расходные материалы вам придется нескоро.

Автономность и удобство

Устройство работает от аккумулятора емкостью 6400 миллиампер-часов. При окончании заряда он возвращается на док-станцию для его восполнения и возобновляет уборку с момента остановки.

Объема аккумулятора достаточно почти на 200 минут непрерывной работы. Зарядка в док-станции производится на 30 процентов быстрее и позволяет не задумываться о настройках для соблюдения чистоты

Базовая станция выполняет практически весь комплекс по обслуживанию робота-пылесоса. Она выполняет очистку шваброй горячей водой на трех этапах. Швабра замачивается, очищается от грязи, дезинфицируется и сушится. Этот процесс не допускает образование плесени и неприятных запахов.

Если подключить док-станцию к водопроводу, что актуально как для домов, так и для квартир, то она самостоятельно может пополнять резервуар с водой. Кроме этого, она автоматически опустошает пылесборник робота-пылесоса. В итоге вам не надо тратить время для отчистки устройства. Он все сделает сам.

Фото: DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Мощность и интеллектуальная подготовка

Данная модель обладает одной из самых больших мощностей всасывания среди аналогов. Сила засасывания грязи составляет 12 000 паскалей, в то время как у стандартных роботов-пылесосов она будет примерно 5000-6000 паскалей. Благодаря этому он великолепно справляется со всеми видами загрязнений на любом покрытии, включая ковры.

Даже наличие домашних животных и соответственно больших объемов шерсти не станет для него проблемой. Если животных много, то отдельно можно приобрести специальную щетку TriCut.

После ее установки длинные волосы и шерсть животных не будут запутываться в щетке, а станут попадать напрямую в пылесборник, не засоряя проход сбора мусора. С коврами — отдельная история.

При передвижении по ним пылесос автоматически поднимает швабры и как следствие не застревает и не просит вас о помощи. Он производит как сухую, так и влажную уборку.

Специальные технологии помогают обнаруживать загрязнения и распознавать их, а также определять тип напольного покрытия

В зависимости от полученных данных Dreame X40 Ultra Complet корректирует интенсивность уборки, максимально оптимизируя ее.

Система навигации и управления

Наш герой обладает оптимизированной системой навигации, которая включает в себя встроенную умную камеру и 3D-структурированный свет, распознает более 80 объектов, выстраивает многоуровневые карты и определяет рациональные маршруты передвижения.

А еще он прекрасно встраивается в систему умного дома под управлением «Алисы». Голосовое управление работает великолепно. Можно составить расписание.

Собственное приложение также не вызывает вопросов. Немного времени на настройку и можно не думать об уборке. А если срочно нужно навести лоск, то два клика и через пару часов полы сияют как зеркало, а пыли нет и в помине.

Фото: DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

Инженерия

То, как подошли к разработке Dreame X40 Ultra Complet инженеры, вызывает огромное почтение.

Даже разбросанные провода и в беспорядке расставленные стулья не создают пылесосу проблем

Боковая щетка идеально собирает любой мусор. Низкая высота позволяет забираться практически везде. Ну и повторюсь: на базовой станции происходит полная отчистка, в которой владельцу не надо принимать участия... Вот, правда, сложно не писать восторженные эпитеты.

Минусы?

Ну чуть шумноват, хотя если использовать системы настроек по времени, то и нет проблем. Желательно, конечно, потратить время на обучение. Но это просто и быстро. Можно еще поискать нюансы для особо злых людей. Ну вот нет у него минусов.

Фото: DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD

В сухом остатке

В квартире на 100 квадратных метров, в которой живут 4 человека, собака и кошка, Dreame X40 Ultra Complet оказался на высоте. Причем практически взяв Эверест за счет своей цены. В загородном доме тоже проблем не будет.

За эту цену получить такого помощника — это замечательное решение. В России рекомендованная цена составляет 139 990 рублей. Недаром компания Dreame так уверенно обещает помощь в идеальной уборке.

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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:
DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD
ИНН 502478137235

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