«Национальная Лотерея» сделала миллионерами сотни россиян. Как они смогли разбогатеть?

«Национальная Лотерея» сделала миллионерами 1850 россиян

«Национальной Лотерее» исполняется два года. Этот молодой бренд государственных лотерей уже превратил в миллионеров 1850 россиян, подарив им возможность изменить жизнь к лучшему. Их пример вдохновляет людей по всей стране поучаствовать в розыгрыше и испытать свою удачу. «Лента.Ру» собрала реальные истории миллионных выигрышей наших соотечественников.

Фото: пресс-служба Национальной Лотереи

Ловцы удачи

Люди участвуют в лотереях по разным причинам. Как показывают опросы, больше половины мечтает о чуде и примерно столько же делает это ради эмоций, азарта и удовольствия. Примерно треть участников просто не хотят упускать возможность задешево купить билет и попытать счастья. И столько же считает лотерею хорошим развлечением. Каждый четвертый надеется за счет выигрыша осуществить заветную мечту, и столько же людей просто хотят без усилий получить много денег.

Лотерея популярна во всех странах мира. Она считалась допустимой даже по меркам строгих моральных устоев советской эпохи.

И тогда уже стала милой семейной традицией, а лотерейный билетик был доступным подарком, который, тем не менее, воплощал собой шанс на улыбку Фортуны. Наши бабушки и дедушки, мамы и папы всей семьей сначала заполняли лотерейные билеты, а потом с волнением смотрели по телевизору или искали в газете результаты розыгрыша.

И сейчас многие продолжают эту традицию, но теперь к волшебным бумажным билетикам добавились чудеса цифровой эры — онлайн-лотереи и моментальные розыгрыши. А к стремлению заработать легкие деньги добавились альтруистические нотки: сейчас люди участвуют в лотереях, чтобы поддержать благотворительные организации или помочь нуждающимся.

Истории людей, которым посчастливилось выиграть миллионы в «Национальную лотерею», напоминают о том, что мечты могут стать реальностью совершенно неожиданно.

Билет на счастье

Елена из Орловской области получила лотерею «Билет в высшее общество» в подарок от мужа на годовщину свадьбы. Елена рассказала, что, как и многие, в детстве мечтала выиграть главный приз в лотерее, но со временем утратила веру в свою удачу.

Однако судьба преподнесла ей щедрый подарок. К удивлению супружеской пары, они стали обладателями одного из самых крупных призов — одного миллиона рублей. Этот выигрыш помог семье погасить ипотеку. Теперь они могут наслаждаться семейным счастьем в собственном жилье.

Новогодний сюрприз

Вячеслав из Новосибирска получил свой счастливый билет в подарок от отца. Тот решил удивить своих близких необычными подарками на Новый год: купил около 500 лотерейных билетов и вручил их коллегам и родным.

Один из этих билетов принес Вячеславу приз в миллион рублей в праздничном тираже лотереи «Мечталлион».

ИНН 5003133760

ООО «Спортивные лотереи»

Регистрационный номер (ОГРН) 1195027010386

В день розыгрыша Вячеслав болел, и лежал с высокой температурой дома у родителей. Мама напомнила ему о подаренных отцом билетах, и случилось чудо — отсканировав один из них, он увидел сообщение о крупном выигрыше. «Я в минуту выздоровел, не чувствовал температуру вообще», — рассказал Вячеслав.

Фото: пресс-служба Национальной Лотереи

«Папа, ты действительно выиграл»

Рустам из Санкт-Петербурга — человек необычной судьбы, он работает дрессировщиком тигров. А его увлечением стало участие в лотереях. Во время командировки он купил четыре лотерейных билета в магазине «Магнит» в Стерлитамаке. Один из них принес Рустаму невероятную удачу — 25 миллионов рублей в праздничном тираже лотереи «Мечталлион».

«Утром пришла СМС, что один билет выиграл 100 рублей, а еще один – 25 миллионов. Я не поверил, думал опять реклама какая-то. Отправил сообщение дочери, а она говорит: "Пап, ты выиграл!", — вспоминает Рустам. — Я даже сейчас не могу полностью осознать свою удачу. Как это возможно? Столько лет играл в лотереи – и ничего, а тут на тебе, такой подарок».

По его словам, этот приз поможет ему осуществить свою мечту — открыть свой бизнес после выхода на пенсию. И, конечно, часть денег он потратит на уход за своими любимыми тиграми.

Фото: пресс-служба Национальной Лотереи

Праздничный шанс

29 сентября 2024 года «Национальная Лотерея» отмечает день рождения своего бренда. По случаю такого события весь первый месяц осени участников.

Весь сентябрь в онлайн-играх бренд ежедневно будет распределять от 5 миллионов рублей.

Билеты можно приобрести на сайте nloto.ru и в мобильном приложении «Национальная Лотерея», а также в отделениях «Почты России» и у партнеров бренда, например, в магазинах сетей «Магнит», «Пятерочка», «Перекрёсток», «Дикси», «Лента», маркетплейсах OZON и Wildberries Цифровой.

Акция «Второй шанс: Колесо мечты» — это бонусы, наборы лотерей, подарки от партнеров и главный приз — 50 000 рублей, которые станут дополнительным выигрышем по зарегистрированным билетам «Мечталлиона» тиражей №101-106, выпущенных с 25 августа по 29 сентября.

Главный сюрприз ждет участников флагманской лотереи «Мечталлион»: выигрыши всех категорий в 106-м тираже будут увеличены вдвое*, поэтому суперприз составит от 200 миллионов рублей. Праздничный розыгрыш «Мечталлиона» будет показан в эфире Первого канала в воскресенье, 29 сентября, в 09:30 по местному времени.

С каждым новым розыгрышем «Национальная Лотерея» предоставляет участникам шанс на лучшее будущее. Главное — не переставать верить в удачу. Как показывают истории победителей, она может прийти к каждому.

О компании:

«Национальная Лотерея» (новый бренд государственных лотерей, организованных Минфином России) осуществляет деятельность, направленную на развитие лотерейного рынка России.

Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. № 1921-р.

Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации. Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи».

Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

Сайт компании: www.nloto.ru

О лотерее «Мечталлион»:

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 4 («Мечталлион»), срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333. Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

О лотерее «Билет в высшее общество»:

ВГЛ-9Б Спорт Союз. Таблица № 1. Алгоритм 3, срок проведения лотерей – до 29.08.2034 г. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

Оператор лотерей ООО «Спортивные Лотереи».

*Фраза «будут увеличены вдвое» означает, что размеры фиксированных выигрышей в категориях определения выигрышей №№2-6, а также размер минимального гарантированного Суперприза первой категории выигрышей в тираже № 106 (29.09.2024) в 2 раза больше по отношению к соответствующим параметрам тиража № 105 (22.09.2024).

Акция «Колесо мечты», срок проведения акции – с 23.08.2024 по 30.10.2024 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, призовом фонде акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - на сайте nloto.ru.

