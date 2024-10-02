«Доширак» выпустил уникальные снеки. Как Deluna поражают россиян своими формами и вкусом?

«Доширак Рус» запустит в России снэки с шестью новыми вкусами

35 лет назад из Кореи на российский рынок пришла лапша быстрого приготовления бренда «Доширак». За эти годы такой формат перекуса успел полюбиться миллионам россиян. Сегодня компания продолжает развиваться в России, расширяя ассортимент продукции. «Лента.ру» поговорила с бренд-директором «Доширак Рус» Хо Чечжуном о новинках, российском рынке снеков и секрете бульона для лапши быстрого приготовления.

«Лента.ру»: «Доширак» — довольно давно популярный на российском рынке бренд. Тем не менее он не стоит на месте и продолжает развиваться. Какие изменения сейчас происходят в компании?

Хо Чечжун: Компания «Доширак» хорошо знакома потребителям из многих стран мира. И в каждой из них мы стараемся активно развиваться.

В России мы больше всего известны как производитель лапши быстрого приготовления. Но мы двигаемся вперед, и два года назад наш холдинг приобрел российскую компанию, которая производила продукцию под брендом Gallina Blanca.

Так мы получили возможность расширить линейку нашей продукции и стали выпускать бульоны. При этом мы продолжаем работать в этом направлении и расширяем ассортимент. В рамках этой стратегии мы решили запустить линейку снеков под новым брендом Deluna. Таким образом мы делаем шаги к тому, чтобы стать премиальной универсальной торговой компанией.

Почему вы решили выпустить именно снеки?

Мы тщательно изучали российский рынок, рассматривая разные ниши для выпуска новой продукции. Так, наше внимание привлек рынок снеков. Мы долго его анализировали, проводили огромное количество опросов, в результате чего выяснилось, что российским потребителям нужно больше разнообразия форм и вкусов. Оказалось, что, несмотря на высокий уровень конкуренции, на рынке представлена довольно однообразная продукция — в основном это картофельные чипсы с классическими вкусами. И мы увидели в этом возможность предложить потребителю особенный продукт, который будет выделяться на фоне конкурентов.

Фото: Трифонов Станислав

Расскажите подробнее о новинках. Какие вкусы получили снеки?

Мы выпустили шесть вкусов. Из них четыре соленых — чили-тако, соевый соус и васаби, барбекю, сметана и лук, и два сладких — банан и карамель. В линейке есть как классические вкусы, так и новые. Так мы хотим порадовать и любителей привычных закусок, и тех, кто ищет необычные сочетания вкусов.

Помимо вкусового разнообразия, мы предлагаем потребителям совершенно новые для российского рынка формы снеков: воздушные и хрустящие рожки и ракушки, а также нежные, тающие во рту цветочки и чуррос.

Фото: Трифонов Станислав

Где их уже можно попробовать?

Мы уже сотрудничаем с тремя крупными федеральными сетями — «Магнит», «Дикси» и «Верный». Снеки Deluna уже можно найти на полках этих магазинов. Также мы ведем переговоры с Х5,«Лентой» и «Ашаном», и скоро продукцию нашего нового бренда будет еще легче найти. У нас есть 200 крупных дилеров по всей России, которые помогают нам интегрироваться в регионы. Также мы сейчас активно ищем возможности выйти на экспорт. Нашими снеками интересовалось много представителей разных стран на WorldFood Moscow 2025, и сейчас мы с ними тоже активно ведем переговоры.

Фото: Трифонов Станислав

Успели ли вы получить какой-то фидбэк от покупателей?

Мы проводили довольно масштабные опросы, где тысячи человек выбирали лучшее из десятков форм и вкусов. На основе их отзывов мы отобрали наиболее понравившиеся формы и вкусы. Те сочетания, которые мы выпустили, респондентам очень полюбились. Поскольку наши снеки стали появляться на полках только около месяца назад, как раз сейчас мы ждем более массовый фидбэк от потребителей. Но уже можно сказать, что вокруг нашей продукции очень большой ажиотаж — потребители любят пробовать новое, а еще им нравится то, что уникально, чего больше ни у кого нет. Но и к привычным вкусам они относятся очень положительно. Поэтому я думаю, что этот запуск окажется успешным.

Фото: Трифонов Станислав

Планируете ли вы расширять линейку?

Поскольку мы уже видим, что российским потребителям нравится наша новая продукция, мы думаем наперед и планируем добавить в нашу линейку еще больше необычных вкусовых сочетаний. Мы готовы предложить покупателям еще больше новинок как в плане вкусов, так и в плане форм. Также мы готовы наращивать мощности, расширять объемы производства. Более того, это часть нашей стратегии. Возможно, таким образом у нас даже получится внести свой вклад в развитие российской экономики.

Фото: Трифонов Станислав

Используете ли вы современные технологии в разработке своих продуктов?

При разработке продукции мы всегда применяем инновационный подход. Даже наш основной ингредиент — бульон — создается при помощи уникальной технологии ферментации. Это не просто какой-то сухой микс специй, а высушенные овощи, прошедшие через 100 дней ферментации. Такой подход позволяет нам добиться насыщенного вкуса и высокого качества. Этот бульон лежит в основе нашей лапши быстрого приготовления. Это отличает нас от других брендов. Секрет нашего вкуса — в инновациях. Мы стремимся быть премиум-брендом в сравнении с конкурентами. Наша цель — стать премиальной универсальной продовольственной компанией.

Фото: Трифонов Станислав

Какие цели и задачи компания ставит перед собой на будущий год?

Мы продолжаем изучать рынок и, возможно, уже в следующем году сможем порадовать новинками, которые востребованы среди российских потребителей. Мы знаем, что за последние несколько лет много иностранных компаний покинули российский рынок. Это очень печально, и мы не понимаем, почему они приняли такое решение — мы считаем, что у людей должен оставаться выбор качественных продуктов из разных стран. Мы очень признательны потребителям из России, которые дарят нам свою любовь уже на протяжении 35 лет, поэтому останемся с ними, несмотря ни на что. И мы в ответ готовы произвести для них все, что угодно, причем за минимальную стоимость.

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