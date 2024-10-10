В Анапе строят грандиозный отельный комплекс в средиземноморском стиле. Как можно заработать на нем?

«Кирпичики» не подводят: всем известно, что покупка недвижимости — лучший способ сохранить свои накопления. В последние годы особое внимание россиян привлекают курорты Черноморского побережья. Там приятно жить и можно хорошо заработать на сдаче в аренду или перепродаже недвижимости. После основательно перегретого Сочи строительный бум перекинулся на другие города, однако спрос со стороны отдыхающих все равно превышает предложение. Сейчас в Анапе, Туапсе и Геленджике частные инвестиции в недвижимость окупаются даже быстрее, чем в главной «жемчужине Черного моря». Подтверждение этих тенденций — проект Sun Garden, который стал событием для всего рынка российской недвижимости. В чем уникальность объекта и что должны знать о нем потенциальные покупатели — в материале «Ленты.ру».

Sun Garden — это грандиозный отельный комплекс с собственным SPA-центром, который возводится в Анапе. По информации администрации города, объем инвестиций в проект составит около 15 миллиардов рублей. В роли застройщика и инвестора выступает компания ООО СЗ «Развитие».

Номера в пятизвездочном отеле Sun Garden можно купить, а затем сдавать в аренду. Строительство и продажи стартовали в сентябре 2023 года. Менее чем за год было выкуплено более трети всех номеров. Это много, учитывая, что сдача первой очереди объекта запланирована только на вторую половину 2027 года. Уникальность и привлекательность проекта – в его масштабе, сервисе и внутренней инфраструктуре, оснащении номеров и отделке помещений.

Место у моря

Гостиничный комплекс расположился на площади пять гектаров. От собственного песчаного пляжа его отделяет всего 700 метров — это примерно 10 минут пешком. Рядом с отелем уже работает аква-парк, в нескольких минутах ходьбы дельфинарий и Анапский государственный природный заповедник. До железнодорожного вокзала можно доехать на машине за пять-семь минут, дорога до аэропорта займет около 20 минут.

Sun Garden — это четыре монолитных девятиэтажных здания в форме каскада, которые напоминают лепестки распустившегося цветка.

Над проектом работали итальянские архитекторы и дизайнеры, которым удалось добиться уникального сочетания традиций средиземноморской архитектуры и требований современной урбанистики

Весь комплекс будет выдержан в светлых тонах, в оформлении используется стекло и персидский камень. Колоннады и арочные своды на фасадах сразу вызывают ассоциации с античными палаццо и термами. С некоторых ракурсов многуровневые арки Sun Garden будут напоминать белоснежный город Ия на Санторини.

Между главными корпусами в сердце гостиничного комплекса будут расположены два открытых бассейна, детская площадка и два административных корпуса. Здесь разместятся SPA-центр, фитнес-зал, детский клуб, два ресторана, конференц-зал, лобби, зона встречи гостей и подземный паркинг на 537 мест.

Изображение: ООО «СЗ "Развитие"»

Один из открытых бассейнов длиной 50 метров предназначен для любителей активного плавания. В другом предусмотрена зона для детей с подогреваемой водой и гидромассажем. Возле каждого из бассейнов будет работать летний бар.

Еще один плавательный комплекс разместится в помещении SPA-центра, он будет работать круглый год. Во всех бассейнах предусмотрены удобные и безопасные спуски к воде.

В помещении SPA-центра будут работать джакузи, хамам, русская, инфракрасная и финская сауны, травяная и соляная комнаты, массажные кабинеты и зона отдыха с фитобаром.

Выбери свое

В отеле Sun Garden 1228 номеров на любой вкус: уютные студии и более просторные двух-, трех– и четырехкомнантые сьюты площадью от 39 до 212 квадратных метров. В каждом номере будут панорамные окна и собственная терраса, в большинстве планировок предусмотрена удобная гардеробная.

Визитная карточка отеля — это стильные, лаконичные, но при этом функциональные интерьеры, выдержанные в умиротворяющих нейтральных тонах. К моменту сдачи комплекса все номера будут полностью оснащены и готовы для проживания.

Изображение: ООО «СЗ "Развитие"»

Здесь предусмотрено все – от дизайнерской мебели и современной техники до постельного белья, халатов, тапочек и посуды. В каждом номере будет холодильник и стиральная машина

Продажи номеров в Sun Garden стартовали в сентябре 2023 года. «На сегодняшний день выкуплено уже более 35 процентов от всего комплекса. И это логично, ведь на старте и на первых этапах строительства недвижимость можно купить по минимальной цене. За год стоимость номеров уже выросла более чем на 50 процентов. По мере того, как становятся видны очертания будущего комплекса, количество запросов от потенциальных покупателей увеличивается», — рассказал «Ленте.ру» коммерческий директор ООО СЗ «Развитие» Акоп Вирабян.

По его словам, в сентябре 2023 года самая скромная студия стоила 8,8 миллионов рублей, сейчас цена аналогичного номера составляет уже 13,5 миллионов. «В настоящий момент цены растут на 10-20 тысяч рублей за квадратный метр каждые два месяца. И к началу эксплуатации отеля номера будут стоить значительно дороже», – говорит коммерческий директор компании-застройщика.

Изображение: ООО «СЗ "Развитие"»

Сейчас проект находится на этапе возведения монолитных конструкций, как это выглядит, можно посмотреть здесь. Первые два девятиэтажных корпуса, открытый бассейн и административные здания будут сданы в III квартале 2027 года. Еще через год строительство гостиничного комплекса планируется завершить.

Застройщик дает возможность приобрести номера в рассрочку: первый взнос составляет 15 процентов, остальное необходимо выплатить в течении трех лет. Так что сейчас еще можно купить номера в Sun Garden относительно дешево, даже если полной суммы на руках нет. Проект аккредитован в крупнейших банках, включая Сбер, ВТБ, Совкомбак, Росбанк, Уралсиб и Дом.РФ. Подробнее об ипотечных программах можно узнать у консультантов застройщика.

Жить или сдавать

Инвестиционный доход не ограничивается одним только ростом рыночной стоимости номеров. У собственников есть возможность сдавать их в аренду другим отдыхающим: самостоятельно или через управляющую компанию.

Доходы от сдачи в аренду в среднем могут составить 2–2,5 миллиона рублей в год, таким образом окупить приобретение номера получится уже за семь лет

Однако каждый владелец сам выбирает, в каком режиме пользоваться своей собственностью и кого приглашать на отдых. «Многие покупатели сразу говорят, что планируют жить в отеле постоянно», — говорит Акоп Вирабян.

Действительно, оснащение номеров, близость моря, наличие бассейнов и SPA делают Sun Garden очень привлекательным для работающих на удаленке. Также часто отелем интересуются семьи с маленькими детьми и те, кто хочет заранее подготовить плацдарм для собственной пенсии. Ведь для многих свой дом у моря — это заветная мечта. А покупка номера в Sun Garden сейчас — это уникальная возможность реализовать ее так красиво и выгодно.

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