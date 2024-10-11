Экономия в действии. Названы способы сберечь семейный бюджет и тратить с умом

80 процентов россиян пользуются программами банковского кэшбека

Тратить деньги с умом — настоящее искусство в мире, где любой товар на полке магазина буквально кричит «Купи меня!». Маркетологи работают над тем, чтобы подогревать потребительский интерес. Однако желания и возможности покупателей не всегда совпадают. Чтобы первые не вступали в конфликт со вторыми, нужно научиться эффективно подходить к тратам и грамотно расставлять приоритеты. Если сформировать у себя несколько привычек, которые помогают экономить, можно не только не изменять сложившемуся образу жизни, но и позволить себе больше, перенаправляя освободившиеся ресурсы на новые статьи расходов.

Экономить — не значит отказывать себе в удовольствии потратить деньги. Это скорее об эффективном и вдумчивом расходовании собственного бюджета. Финансовые лайфхаки позволяют по-новому взглянуть на свои возможности и расширить их. Важно пользоваться кэшбеком и узнавать о специальных сервисах, где бренды размещают промокоды на скидки. Вот несколько лайфхаков, которые понравятся вам и благоприятно скажутся на вашем бюджете.

Расставляйте приоритеты

Онлайн и оффлайн-магазины — территория соблазнов. Заходишь за ботинками, уходишь в дубленке. Как часто на кассе в продуктовой тележке оказывался совсем не тот набор продуктов, за которым шел изначально? Хорошо, когда потребности и возможности совпадают. Но зачем покупать очередную вещь, которая устроится на полке в шкафу и вряд ли ее покинет в ближайший год?

Предлагаем взвешенно подходить к тратам: в этом поможет составление списков. Их будет два: в одном — категория срочных покупок. Это может быть что-то из необходимых сезонных товаров, подарок на приближающийся юбилей свекрови, зимняя резина. Второй список — покупки мечты, которые так и просятся в корзину. Как только все срочные вопросы будут закрыты, можно будет порадовать себя. В соблюдении приоритетности кроется секрет эффективного управления любым бюджетом.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Покупать больше, платить меньше

Магазины любят покупателей, которые выбирают большие упаковки или сразу несколько вещей из представленной коллекции.

Отсюда философия: купи больше и получишь бонусы, или кэшбэк, или третью вещь в подарок. В целом, можно сказать, что это не уловки, а действительно эффективный способ сэкономить.

В выигрыше все: и магазин, и покупатель, который может потратить разницу от покупки на что-то еще. Продукты длительного хранения и товары бытовой химии пригодятся, а в пересчете на единицу товара стоить будут намного дешевле. Есть специальные дискаунтеры и магазины, работающие по принципу мелкого опта. Можно заглянуть и туда. Практика показывает, что одна большая закупка продуктов в супермаркете выходит намного выгоднее, чем ежедневные визиты в магазины у дома по дороге с работы.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Скачать приложение «Шерри»

Территория выгодных покупок — сервис «Шерри», где крупные бренды размещают промокоды на скидки. Достаточно скачать мобильное приложение, и актуальный каталог акций будет всегда под рукой. С их помощью за привычные товары вы заплатите меньше, не изменяя своим привычкам и оставаясь с любимыми брендами.

С «Шерри» можно экономить время и деньги, получать реферальный доход и даже вести дневник умных покупок. Дневник умных покупок, который поможет отслеживать статьи расходов, плановый объем выгоды и более эффективно планировать свой бюджет. С «Шерри» онлайн-шопинг становится приятнее. За счет реальной экономии легче добиться баланса между своими потребностями и возможностями.

Не забыть про кэшбэк

Почти 80 процентов россиян пользуются программами банковского кэшбэка, свидетельствуют опросы.

Некоторые имеют под рукой несколько банковских карт и умело их чередуют, получая максимальную выгоду. Как это сделать?

Традиционно банки раз в месяц предлагают клиентам выбирать категории, на которые можно получить повышенный возврат средств за покупки. Исходя из структуры собственных трат, можно назначить эти категории таким образом, чтобы они не пересекались.

Например, одной картой оплачивать такси и походы в кафе и рестораны. Другой — услуги ЖКХ. Полезная привычка — планировать крупные покупки. Если вам предстоит приобретение билетов на поезд для семейного путешествия, то, изучив предложения банков, можно предварительно установить нужные категории и тоже получить кэшбэк.

Не злоупотреблять едой и кофе на вынос

Есть на ходу не только вредно для здоровья, но и финансово затратно. Если хочется идти по улице с любимым напитком в руке, достаточно приобрести термокружку и потратить несколько минут, чтобы обеспечить себе чай или кофе, хорошее настроение и сэкономленные 200 рублей.

За неделю от такой экономии только на утренней чашке кофе останется тысяча рублей. Этот бюджет точно не будет лишним: настоящий кофеман знает толк в зернах и сможет пополнить запасы, без оглядки на цену.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Узнайте свой психотип

Каждую вторую вещь, приобретенную в бездумном порыве, можно было купить дешевле. Нужно только поработать над финансовым планированием.

На потребительское поведение накладывает свой отпечаток тип темперамента. Именно поэтому реклама, адаптированная под определенную группу покупателей, продаст вам даже то, что, возможно, не было нужно. Чтобы лучше понимать себя и свои предпочтения, нужно пройти тест на платформе «Шерри» и узнать, к какому психотипу финансового мышления вы относитесь.

Повышать финансовую грамотность

Каким бы ни был бюджет, всегда найдутся статьи расходов, которые в него не вписываются. Важно обрести баланс: не переходя к режиму жесткой экономии, но и не отдавая деньги направо и налево. В этом хорошо помогает финансовая грамотность.

Не стоит отмахиваться от информации о скидках. Нельзя доверять заманчивым предложениям, которые идут вразрез с рынком и обещают низкую цену на какой-то продукт или услугу. Трезво и критично оценивая свои финансовые возможности, можно выработать привычку разумного потребления и позволить больше, имея тот же уровень дохода, что и прежде.

Реклама. ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313