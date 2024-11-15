«Скорая помощь» возвращается. На НТВ выходит новый сезон популярного сериала. Чем он удивит зрителей?

18 ноября 2024 года на телеканале НТВ состоится премьера седьмого сезона популярного сериала «Скорая помощь». С момента выхода на экраны проект неизменно радует зрителей яркими и динамичными историями врачей и их коллег, которые каждый день сталкиваются с чрезвычайными ситуациями. Новый сезон обещает быть не менее насыщенным событиями, чем предыдущие. Подробности — в материале «Ленты.ру».

Главную роль в сериале по-прежнему исполняет заслуженный артист России Гоша Куценко. Его герой Константин Кулыгин в прошлом водил машину скорой помощи, а затем стал успешным врачом-диагностом. Однако новый сезон подкидывает ему неожиданные испытания. В результате травмы Кулыгин потерял память, поэтому вновь садится за баранку.

Этот поворот становится главной изюминкой сезона.

Кулыгин, как и прежде, уверенно справляется с обязанностями водителя, однако возвращение к врачебной практике вызывает у него страх

Он боится, что может ошибиться и причинить вред пациентам.

Кроме Гоши Куценко, зрители вновь увидят любимых актеров: Екатерину Волкову, Александра Тютина, Степана Куликова, Петра Баранчеева, Екатерину Федулову и других. Их героям тоже предстоит столкнуться с личными и профессиональными трудностями.

Фото: пресс-служба НТВ

Испытания для героев

Потеря памяти не только влияет на профессиональную деятельность Кулыгина, но и ставит под угрозу его личные отношения. Гоша Куценко, исполнивший эту роль, отметил, что подобные сюжетные повороты всегда привлекают внимание зрителя, если они грамотно прописаны.

«У каждого проекта есть свои достоинства. У "Скорой помощи" — это свобода. Конечно, если дело касается медицинской части, то мы стараемся все сделать максимально достоверно. А вот когда играем линии своих персонажей, то, конечно, расслабляемся и валяем дурака в хорошем смысле. Ведь мы прекрасно разбираемся в материале и будто уже живем с этими героями на соседней улице. <…> К великому несчастью, наш главный автор идеи и продюсер Миша Хлебородов уже не с нами, но он успел заложить фундамент седьмого сезона. Мы внутренне посвящаем ему каждую серию, и теперь есть авторы, которые продолжают эту историю, но мы тоже делимся своими идеями, как дальше можно развивать проект», — рассказал актер.

В новом сезоне Кулыгин и его коллеги продолжат работать на сложных выездах: это не только инфаркты и инсульты, но и довольно нетривиальные случаи

Например, врачи будут спасать человека, который, попробовав хождение по углям, серьезно повредил стопы. Кроме того, им предстоит помочь женщине, которая использовала пиявок для лечения бесплодия, и даме, решившей приворожить своего любимого с помощью яда перуанской жабы.

Одним из самых драматичных станет случай, когда медики пять раз подряд спасут мужчину от клинической смерти. В другом эпизоде бригада поможет парню, который упал на декоративный рог барана и получил серьезную травму головы. И, как всегда, невзирая на сложности, для героев на первом месте остается забота о пациентах.

Все возрасты покорны

Режиссер картины Богдан Дробязко подчеркивает, что важнейшим элементом сюжетной линии всегда была и остается любовь — не только романтическая, но и любовь к профессии, к коллегам и к людям. Именно такой баланс помог сериалу найти отклик у зрителей разных возрастов.

Дробязко также отметил, что зрители, особенно подростки, проявляют невероятный интерес к сериалу и даже вдохновляются профессией — принимают решение поступать в медицинские вузы.

«Мне часто пишут дети и подростки, которые очень любят наш сериал, в социальных сетях куча фан-групп, посвященных "Скорой помощи". Для меня до сих пор загадка, почему наш проект так нравится молодому поколению, потому что сериал совсем не про них, а про людей взрослых с их взрослыми проблемами, — рассказывает режиссер. — Был однажды такой случай: мы снимали на улице в каком-то совершенно обычном московском дворе, и вокруг нас постоянно крутился мальчишка лет десяти. Позже выяснилось, что он большой фанат нашего сериала, и я начал задавать ему вопросы: "Что тебе нравится в сериале? Почему ты его смотришь?" Он задумался и ответил: "Жизненно"».

Фото: пресс-служба НТВ

Дружба, семейная жизнь и неразделенная любовь

Александр Тютин, который играет роль Владимира Ломакина, рассказал, что его персонаж в седьмом сезоне будет не только спасать людей, но и писать мемуары. Это станет причиной конфликта с Виктором Ушаковым (Степан Куликов), который решит, что именно его история должна быть в центре книги. Этот сюжетный поворот подарит зрителям массу комичных и драматичных ситуаций. Кстати, Виктор Ушаков в новом сезоне сосредоточится на семейной жизни. Он попытается уговорить жену Таню завести детей и будет помогать Кулыгину вернуть память.

Степан Куликов и Александр Тютин делятся: съемки в сериале им обоим открыли многие интересные медицинские факты

«Я научился каким-то полезным вещам за время съемок, хотя до профессионального медика мне очень далеко. Моя жена периодически мается со спиной, ей прописали уколы, я их колю сам, по два в день, руку набил, пригодилось! Также могу измерить давление, могу даже катетер поставить, правда, не человеку, а собачке! Но сделать искусственное дыхание или какую-то реанимацию я бы не рискнул», — рассказал Александр Тютин.

«Откровением нового сезона для меня оказался тот факт, что детям нельзя повязывать шарф на шею. Я даже представить не мог, что огромный процент детской смертности приходится на это. Они зацепляются ими за что-то, виснут на горках. В новом сезоне у нас как раз есть сюжет об этом. В одном из эпизодов мы с коллегами обсуждаем детей в перерыве, и мой герой видит, что парнишка повис на горке, зацепившись за нее шарфом. И мы его откачивали и смогли спасти. Эта сцена особенно отпечаталась в памяти», — добавил Степан Куликов.

Фото: пресс-служба НТВ

Светлана Брюханова, исполнившая роль Любы, в седьмом сезоне тоже сталкивается с новыми вызовами — трудностями материнства, страхом потерять близких и неразделенными чувствами.

«Душевные терзания не покидают ее, любовь к Кулыгину не угасает. Ревность и тревога, как пелена, застилают ей глаза, и она перестает видеть, как страдают люди, которые ее очень любят. В продолжении сериала у Любы очень много перепадов настроения, она девушка взрывная. Очень люблю эту роль: есть куда расти и что играть. Если полюбила, то до изнеможения, если дружит, то преданно. Могу часами про нее говорить», — рассказала актриса про свою героиню.

Что позволяет «Скорой помощи» так долго удерживать внимание зрителей? По словам режиссера, самое сложное при создании сериала — «сделать его не сильно наивным и простым, люди должны верить в то, что происходит на экране».

Совсем скоро мы узнаем, как съемочная группа справилась с этой задачей в новом сезоне.

Первую серию седьмого сезона можно увидеть на телеканале НТВ 18 ноября в 20:00

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