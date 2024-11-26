«Доход начисляется ежедневно» Россиянам рассказали, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

Российский фондовый рынок объединяет в себе различные категории инвесторов. Кто-то активно торгует и выбирает рисковые активы в погоне за сверхприбылью. Кто-то действует осторожно, не обладая глубокими знаниями о трендах и предпочитая надежные активы. И тех и других объединяет стремление увеличить свое состояние. Одним из инструментов, который привлекает и квалифицированных, и малоопытных инвесторов являются фонды денежного рынка. О своем опыте инвестирования в данный инструмент «Ленте.ру» рассказал Александр из Москвы. Его лайфхаки помогут стартовать и обеспечить доход при минимальных рисках.

Инвесторы сохраняют интерес к российскому фондовому рынку, несмотря на период высоких банковских ставок. Количество новых участников рынка растет, как и число открытых брокерских счетов. Популярной стратегией для многих стали инвестиции в биржевые фонды денежного рынка, которые обращаются на Мосбирже и которые инвесторы со стажем называют альтернативой депозиту. Этот инструмент стал крайне востребован у тех, кто не готов к высокому риску и хочет иметь возможность забрать все деньги и полученный доход. Подобные фонды размещают средства на очень короткий срок (один день или неделю) под залог ценных бумаг проверенных эмитентов. При этом выйти из фонда можно в любой момент без потери дохода, что позволяет зафиксировать прибыль.

Александр из Москвы начал инвестировать в биржевые фонды в январе 2024 года. Он считает себя на рынке новичком. Однако утверждает, что разобраться в тонкостях всех процессов инвестирования может любой желающий: на то, чтобы открыть брокерский счет, пополнить его и купить биржевые фонды, уходит несколько минут. Другое дело, что этому должен предшествовать подготовительный этап: на первый взгляд может показаться, что все фонды денежного рынка работают одинаково, однако разница все же существует. Разбираемся на конкретных примерах, на что следует обратить внимание новичку и какие лайфхаки помогут избежать ошибок при инвестировании.

Считаем выгоду

«Я давно смотрел в сторону фондового рынка. Сначала не было свободного капитала для инвестирования, потом не было времени на то, чтобы вникнуть, как это работает. В конце года пазл сложился: у меня образовалась свободная сумма. Часть я разложил по депозитам. Часть решил инвестировать в денежный рынок. Расскажу о своей стратегии, ожиданиях и лайфхаках, которые позволят грамотно выбрать фонд денежного рынка для максимизации дохода», — отмечает Александр.

«Немного базы: биржевой фонд — это набор активов, собранный по определенному принципу, например, инвестиции только в «голубые фишки» или только в облигации. Вложиться в фонд можно, купив его паи — ценные бумаги, которые торгуются на бирже и удостоверяют право на часть активов фонда», — объясняет Александр. На сегодняшний день на бирже торгуется 13 фондов денежного рынка различных управляющих компаний: 10 — в рублях, 3 — в юанях.

Доходность фондов привязана к уровню ключевой ставки

«Так как фонд использует краткосрочные инструменты, то доход в нем начисляется ежедневно. Подсчитать, на что вы можете рассчитывать, довольно просто: мы берем уровень ключевой ставки (на текущий момент она составляет 21 процент), делим его на количество дней в году. Получаем доходность на уровне 0,057 процента в день минус комиссии», — рассказывает Александр.

Для себя он выбрал SBMM (Фонд Сберегательный) от УК «Первая». «При выборе для меня стал определяющим тот факт, что паи можно продавать без потери накопленного дохода, который начисляется ежедневно, при этом SBMM — фактически аналог накопительного счета, но с доходностью на уровне ключевой ставки и депозита», — отмечает Александр. По его словам, фонды денежного рынка работают в одинаковых условиях, а это значит, что нужно обращать внимание на детали. «Здесь не существует мелочей. Будьте внимательны к деталям и переспрашивайте, перечитывайте договор, фиксируйте любые цифры и перепроверяйте их у конкурентов. Если вы хотите, чтобы ваши деньги работали на максимум, проведите подготовительную работу», — говорит Александр.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Лимиты, проценты, комиссия

«Если вам кажется, что самый простой способ зарабатывать больше — это меньше тратить, то это правильная стратегия для фондов денежного рынка. Моя стратегия заключается в том, чтобы защитить заработанное от инфляции, преумножить накопления и не держать все в одной корзине», — говорит Александр.

Новичкам он рекомендует иметь дело с крупными фондами, которые могут себе позволить сниженную комиссию

«У биржевых фондов есть два вида комиссий — за управление, ее взимает УК, и за сделку, ее взимает брокер. У фондов денежного рынка — комиссия довольно низкая. Но и тут может быть разброс в два раза — от 0,3 процента до 0,7 процента. Разница в несколько десятых процента, конечно, не очень ощутима. Но так как доход начисляется в фонд ежедневно, получится, что мои деньги будут работать какое-то время на повышенную комиссию. Если размещать деньги на короткий срок, то можно не получить желаемого результата. Простой пример: если брокерская комиссия составляет 0,3-0,5 процента от размера сделки, то, продав пай через неделю после покупки, вы не получите расчетные 20 процентов годовых, а только 11-12 процентов. Например, комиссия моего фонда SBMM составляет всего 0,333 процента в год. Это одна из самых низких комиссий среди биржевых фондов в целом, поэтому я его выбрал. Если вы планируете инвестировать не год и не два, то сниженная комиссия вам в помощь», — отмечает Александр.

Комиссии брокера вообще можно избежать. Например, дополнительным фактором для меня стало то, что брокер «СберИнвестиции» не взимает комиссию за сделки с фондами УК «Первая». Поэтому я сэкономил на комиссии за сделку при вложении в «Сберегательный».

При выборе фонда он также рекомендует обращать внимание не только размер комиссии, но и на спред и лояльность самой управляющей компании.

«Не буду пугать непонятными словами. Для всех ценных бумаг на фондовом рынке есть цена продажи и цена покупки. Как, например, при покупке валюты. Разница между этими ценами и есть спред. И чем он больше, чем больше мы теряем от своей доходности. Спред в моем фонде «Сберегательный» всего 0,1 копейки, то есть купить пай можно по 13 рублей, а продать по 12,999. Это несущественно даже для очень больших сумм», — отмечает Александр.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Интересные предложения

За последний год стоимость чистых активов фондов денежного рынка демонстрирует устойчивый рост. Инвестиции в данный инструмент связаны и с ситуацией в денежно-кредитной политике, и с инфляционными рисками.

Управляющие компании предлагают льготные условия для новых клиентов

«Если вы смотрите в сторону фондов денежного рынка, я рекомендую изучить актуальные предложения УК. В свое время я мог стартовать намного лучше, получив дополнительный доход, но не обратил внимание на эту опцию. Управляющие компании часто готовы предложить специальные условия для новых пайщиков. Так, моя УК «Первая» регулярно проводит акции и специальные предложения для своих клиентов. С учетом низкого порога входа в фонды денежного рынка и привлекательных стартовых условий от управляющих компаний можно без риска получить необходимый опыт в инвестировании», — отмечает Александр.

Так, если у вас не было брокерского счета, он был закрыт за 90 дней до начала акции или был счет, по которому не было пополнений и не совершалось ни одной сделки, то с 14 ноября по 28 декабря «СберИнвестиции» предлагают получить кешбэк за первые инвестиции и попробовать выиграть 7 000 000 рублей. В этот период необходимо открыть счет или начать инвестиционную активность и купить паи любого из фондов (в том числе SBMM), участвующих в акции «СберИнвестиций», на сумму от 5 000 рублей и не продавать их минимум 30 дней. За это клиенту будет начислен 1 процент кешбэка и предоставлена возможность выиграть 7 000 000 рублей. Помимо главного приза, будут разыграны денежные призы по 700 000 рублей и 7 000 рублей. Розыгрыши и начисления будут проводиться в период с 1 по 28 февраля 2025 года.

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