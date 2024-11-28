Российские разработчики запустили сервис умных покупок. Как «Шерри» помогает экономить

Осознанные траты и планирование бюджета позволяют сэкономить до 35 процентов ежемесячных расходов. Этот показатель подтвержден опытом многочисленных специалистов по управлению финансами и тех, кто просто в какой-то момент начал следить за своими тратами. Получается, что примерно треть ежемесячных расходов можно безболезненно сократить либо перенастроить свой бюджет так, чтобы хватало на все. Как научиться тратить с умом – в материале «Ленты.ру».
Банальный совет тратить меньше привлекает своей простотой, но на практике не всегда работает. Ведь финансы требуют системного подхода. Самоограничение – это прямой путь к срывам, а попытки сэкономить часто оборачиваются лишними тратами. Давайте разберемся, почему так происходит.
Как не стать рабом скидок
При виде больших скидок мы часто теряем бдительность и совершаем эмоциональные покупки. Психологи объясняют этот феномен с точки зрения человеческой природы: желание «поймать удачу» и сэкономить заставляет людей быстро принимать решение и делать то, что они не планировали. Ведь скидки привлекают внимание, создают ощущение срочности и ускользающей выгоды.
Однако акции не всегда означают выгоду. Многие продавцы специально поднимают цены накануне Черной пятницы или Киберпнедельника, чтобы потом заманить покупателей их «снижением».
В то же время скидки – это совсем не редкое явление. Закончилась одна акция – скоро начнется другая. Например, все же замечали, что на маркетплейсах цены постоянно колеблются в определенных пределах. Часто нужно выждать несколько дней, чтобы купить товар намного дешевле.
Кроме того, существуют специальные сервисы, которые собирают действующие акции и промокоды. Они полностью меняют правила игры. Теперь покупатель не гонится за скидками, а ищет в каталоге то, что ему действительно нужно. Например, сейчас ноябрьские акции заканчиваются, а в специальных приложениях они будут всегда.
Все вместе
Команда российских разработчиков запустила полезный сервис «Шерри», созданный по принципу все в одном месте. Это одновременно агрегатор скидок и кэшбэк-сервис. Такое совмещение логично, ведь за последние пару лет многие крупные кэшбэк-проекты прекратили свою деятельность в нашей стране, и на рынке образовался вакуум.
«Шерри» собирает выгодные предложения в разных категориях. Пользователи приложения могут воспользоваться ими, чтобы сэкономить дважды: сначала получить скидку на покупку товара или услуги, а потом еще и кешбэк. Многие сервисы начисляют его в виде баллов или привилегий, в «Шерри» вы зарабатываете на экономии – получаете денежное вознаграждение за использование промокода или специального предложения. Но и это еще не все.
Однако прежде, чем с головой окунуться в шопинг, нужно выяснить, сколько в принципе вы можете на него потратить. Именно так можно выжать из процесса покупок максимум пользы и положительных эмоций. И здесь пригодится проверенный лайфхак с отличной историей.
Принцип какебо
Какебо, или так называемое японское искусство экономии денег, 120 лет назад придумала Мотоко Хани – одна из первых японок, получивших образование по европейскому образцу. Во время учебы она познакомилась с основами бухгалтерского учета, а потом, став журналисткой, рассказала своим читательницам, как использовать балансовый отчет для ведения домашнего хозяйства.
В переводе «какебо» – это «книга счетов для домашней экономии». Со временем такие книги обрели в Японии широкую популярность и стали своего рода национальным достоянием. Сейчас они издаются в самых разных вариантах, исходя из потребностей людей всех возрастов.
Все начинается с определения объема неизбежных и, как правило, фиксированных трат. Это оплата аренды и ЖКХ, счетов за интернет и телефонную связь, расходов на бензин или покупку проездного билета, стоимость услуг няни или домработницы, платежи по кредитам и страховкам, а также то, что вы откладываете как сбережения. Если вы раз в год оплачиваете абонемент в фитнес-клуб, учебу или копите на путешествие, то эти суммы имеет смысл разбить на 12 частей и тоже внести в графу постоянных расходов.
Фиксированные платежи нужно вычесть из суммы доходов за месяц. Остаток – это то, что вы можете потратить, ваш бюджет.
Далее в иерархии следуют расходы первой необходимости (продукты, бытовая химия, лекарства, корм для животных), затраты на удовольствия (рестораны, доставка готовой еды на дом, кофе с собой, кино, шопинг), культура (книги, музеи, театры), экстренные траты (подарки, замена или ремонт техники).
Расходы нужно подсчитывать в конце каждой недели, чтобы видеть, сколько осталось до конца месяца. Такой подход позволит сразу же обнаружить лишние траты и потенциал для экономии. Собственно, планка в 35 процентов как раз и была впервые установлена пользователями какебо.
На службе у бюджета
Контроль над расходами поможет пользоваться скидками с умом и получать еще больше выгоды. Например, заказывать продукты на всю неделю выгоднее, чем ходить по магазинам каждый день. Так вы можете воспользоваться акциями, например, получить скидку на объем или бесплатную доставку, а кроме того, избежите эмоциональных трат, которым способствуют походы по магазинам. А воспользовавшись «Шерри» можно получить еще большую выгоду: сэкономить и получить денежное вознаграждение.
Есть и другие полезные привычки. Например, все расходники (стиральный порошок, мыло, средства гигиены) и продукты с длительным сроком хранения (растительное масло, сахар, крупы, некоторые виды консервов) лучше закупать с хорошей скидкой про запас. Можно даже выделять на это определенную сумму в месяц, и очень скоро вы заметите, что это действительно работает.
Все дорогостоящие товары, начиная с электроники и бытовой техники, тоже нужно покупать по акции. Особенно если при этом можно сдать на утилизацию старые приборы и получить дополнительный процент скидки.
Экономия, как и сам шопинг – процесс творческий. Продуманные траты позволяют получить от покупок еще больше удовольствия.