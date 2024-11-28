Российские разработчики запустили сервис умных покупок. Как «Шерри» помогает экономить

Российские разработчики запустили сервис «Шерри» для умных покупок

Осознанные траты и планирование бюджета позволяют сэкономить до 35 процентов ежемесячных расходов. Этот показатель подтвержден опытом многочисленных специалистов по управлению финансами и тех, кто просто в какой-то момент начал следить за своими тратами. Получается, что примерно треть ежемесячных расходов можно безболезненно сократить либо перенастроить свой бюджет так, чтобы хватало на все. Как научиться тратить с умом – в материале «Ленты.ру».

Банальный совет тратить меньше привлекает своей простотой, но на практике не всегда работает. Ведь финансы требуют системного подхода. Самоограничение – это прямой путь к срывам, а попытки сэкономить часто оборачиваются лишними тратами. Давайте разберемся, почему так происходит.

Как не стать рабом скидок

При виде больших скидок мы часто теряем бдительность и совершаем эмоциональные покупки. Психологи объясняют этот феномен с точки зрения человеческой природы: желание «поймать удачу» и сэкономить заставляет людей быстро принимать решение и делать то, что они не планировали. Ведь скидки привлекают внимание, создают ощущение срочности и ускользающей выгоды.

Многие, получая от магазина бонус или промокод, тут же привычно совершают очередную покупку. Причем это происходит вне зависимости от того, нужна вещь или нет. Ведь главное, что пришла скидка.

Однако акции не всегда означают выгоду. Многие продавцы специально поднимают цены накануне Черной пятницы или Киберпнедельника, чтобы потом заманить покупателей их «снижением».

В то же время скидки – это совсем не редкое явление. Закончилась одна акция – скоро начнется другая. Например, все же замечали, что на маркетплейсах цены постоянно колеблются в определенных пределах. Часто нужно выждать несколько дней, чтобы купить товар намного дешевле.

Кроме того, существуют специальные сервисы, которые собирают действующие акции и промокоды. Они полностью меняют правила игры. Теперь покупатель не гонится за скидками, а ищет в каталоге то, что ему действительно нужно. Например, сейчас ноябрьские акции заканчиваются, а в специальных приложениях они будут всегда.

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Все вместе

Команда российских разработчиков запустила полезный сервис «Шерри», созданный по принципу все в одном месте. Это одновременно агрегатор скидок и кэшбэк-сервис. Такое совмещение логично, ведь за последние пару лет многие крупные кэшбэк-проекты прекратили свою деятельность в нашей стране, и на рынке образовался вакуум.

«Шерри» собирает выгодные предложения в разных категориях. Пользователи приложения могут воспользоваться ими, чтобы сэкономить дважды: сначала получить скидку на покупку товара или услуги, а потом еще и кешбэк. Многие сервисы начисляют его в виде баллов или привилегий, в «Шерри» вы зарабатываете на экономии – получаете денежное вознаграждение за использование промокода или специального предложения. Но и это еще не все.

Команда сервиса дает возможность пригласить в « Шерри » друзей, чтобы они тоже могли воспользоваться скидками и кешбэком. За это вы получите реферальное вознаграждение в виде процента от их заработка в Шерри.

Однако прежде, чем с головой окунуться в шопинг, нужно выяснить, сколько в принципе вы можете на него потратить. Именно так можно выжать из процесса покупок максимум пользы и положительных эмоций. И здесь пригодится проверенный лайфхак с отличной историей.

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Принцип какебо

Какебо, или так называемое японское искусство экономии денег, 120 лет назад придумала Мотоко Хани – одна из первых японок, получивших образование по европейскому образцу. Во время учебы она познакомилась с основами бухгалтерского учета, а потом, став журналисткой, рассказала своим читательницам, как использовать балансовый отчет для ведения домашнего хозяйства.

В переводе «какебо» – это «книга счетов для домашней экономии». Со временем такие книги обрели в Японии широкую популярность и стали своего рода национальным достоянием. Сейчас они издаются в самых разных вариантах, исходя из потребностей людей всех возрастов.

Система Мотоко Хани основана на строгой иерархии расходов. И этот принцип стоит позаимствовать многим

Все начинается с определения объема неизбежных и, как правило, фиксированных трат. Это оплата аренды и ЖКХ, счетов за интернет и телефонную связь, расходов на бензин или покупку проездного билета, стоимость услуг няни или домработницы, платежи по кредитам и страховкам, а также то, что вы откладываете как сбережения. Если вы раз в год оплачиваете абонемент в фитнес-клуб, учебу или копите на путешествие, то эти суммы имеет смысл разбить на 12 частей и тоже внести в графу постоянных расходов.

Фиксированные платежи нужно вычесть из суммы доходов за месяц. Остаток – это то, что вы можете потратить, ваш бюджет.

Далее в иерархии следуют расходы первой необходимости (продукты, бытовая химия, лекарства, корм для животных), затраты на удовольствия (рестораны, доставка готовой еды на дом, кофе с собой, кино, шопинг), культура (книги, музеи, театры), экстренные траты (подарки, замена или ремонт техники).

Расходы нужно подсчитывать в конце каждой недели, чтобы видеть, сколько осталось до конца месяца. Такой подход позволит сразу же обнаружить лишние траты и потенциал для экономии. Собственно, планка в 35 процентов как раз и была впервые установлена пользователями какебо.

На службе у бюджета

Контроль над расходами поможет пользоваться скидками с умом и получать еще больше выгоды. Например, заказывать продукты на всю неделю выгоднее, чем ходить по магазинам каждый день. Так вы можете воспользоваться акциями, например, получить скидку на объем или бесплатную доставку, а кроме того, избежите эмоциональных трат, которым способствуют походы по магазинам. А воспользовавшись «Шерри» можно получить еще большую выгоду: сэкономить и получить денежное вознаграждение.

Есть и другие полезные привычки. Например, все расходники (стиральный порошок, мыло, средства гигиены) и продукты с длительным сроком хранения (растительное масло, сахар, крупы, некоторые виды консервов) лучше закупать с хорошей скидкой про запас. Можно даже выделять на это определенную сумму в месяц, и очень скоро вы заметите, что это действительно работает.

Все дорогостоящие товары, начиная с электроники и бытовой техники, тоже нужно покупать по акции. Особенно если при этом можно сдать на утилизацию старые приборы и получить дополнительный процент скидки.

Экономия, как и сам шопинг – процесс творческий. Продуманные траты позволяют получить от покупок еще больше удовольствия.

