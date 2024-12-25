Россияне все чаще оплачивают покупки смартфоном. Как изменились их финансовые привычки?

До 43 млн операций в среднем в сутки проходило через СБП в 2024 году

XXI век подарил нам множество полезных, удобных технологий, и их количество постоянно растет, в том числе в банковской сфере. Мы можем переводить друг другу средства за считанные минуты, оплачивать налоги в любое время и в любом месте, использовать телефон при покупках в физических магазинах и интернете. В 2024 году доля офлайн-платежей смартфонами выросла в 2,5 раза относительно 2023 года.

Но развитие финтех-решений — это не только новые достижения, но также вызовы и трудности, особенно в условиях меняющегося мира и экономической нестабильности последних лет. «Лента.ру» проанализировала, как изменился платежный рынок страны за последние 10 лет — именно столько в этом году исполняется Национальной системе платежных карт (НСПК). Как НСПК повлияла на привычки россиян по оплате товаров, как поддерживает граждан и экономику в период турбулентности и какие решения планирует внедрить в ближайшем будущем?

Фото: Пресс-служба НСПК

Проблемы нового времени

Среди самых важных изменений последних лет — уход из России международных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard в 2022 году. Также прекратили работать с российскими пользователями некоторые платежные сервисы для смартфонов и умных часов. Это могло бы стать серьезной проблемой. Например, 79 процентов россиян в 2021 году использовали дебетовые карты, а в начале 2022 года через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay оплачивали примерно половину покупок.

К счастью, многим не пришлось менять привычные способы оплаты. Еще в 2014 году в России стала разрабатываться Национальная система платежных карт, а в 2015-м она «перехватила» обработку платежных операций по картам МПС. Переход был «бесшовным» — перебоев в работе карт не было, перевыпускать их не нужно было, все данные остались в безопасности. Пользователи Android с 2019 года могли бесконтактно оплачивать покупки телефоном с помощью приложения Mir Pay. В 2022 году к российской платежной системе «Мир» присоединилось больше 140 банков, клиенты которых проводили 7 млн операций в день. В 2024-м это число доходит в среднем до 65 миллионов транзакций.

Фото: Пресс-служба НСПК

В этом году Национальная система платежных карт отмечает юбилей. 10 лет назад она была создана, чтобы обеспечить финансовый суверенитет и бесперебойность проведения расчетов по банковским картам внутри страны. Главная цель — снижение зависимости от международных платежных систем, защита отечественного финансового рынка и его участников. Карты «Мир» стали альтернативой Visa и MasterCard, хотя на начальных этапах развития некоторым пользователям банковского «пластика» это казалось излишним решением. Но сегодня НСПК не только обрабатывает платежные операции. За 10 лет компания выросла в финтех-экосреду, развивающую различные финансовые инструменты.

Развитие Национальной системы

платежных карт

Первый продукт НСПК — карты «Мир». Они вышли на рынок в 2015 году, но в самом начале своего распространения, будучи неизвестными и считавшимися «лишними», не пользовались популярностью. Однако их присутствие на рынке неуклонно росло.

К 2022 году, к моменту ухода МПС, в России было выпущено 125 миллионов карт «Мир», в 2024 году их число уже превысило 382 миллиона

В 2016 году, чтобы популяризировать карты «Мир» и рассказать о них, НСПК запустила программу лояльности. Она включала интересные акции и совместные проекты с различными компаниями. С течением времени о картах узнали все россияне. Сейчас программа лояльности называется «Привет!», а предложений у нее становится все больше, в том числе за покупки с помощью Системы быстрых платежей. Например, участники могут выгоднее оплачивать электричество и газ, ездить в общественном транспорте, совершать покупки во многих товарных категориях. Кроме того, НСПК первой в мире реализовала технологию моментального начисления кешбэка. Он возвращается на банковский счет буквально в течение 1 минуты после оплаты.

Узнать о предложениях программы лояльности можно на сайте vamprivet.ru. В зависимости от условий, доступны кешбэк и/или скидка — за покупку продуктов, лекарств, детских товаров, услуг по грузоперевозкам и т.д. Кешбэк начисляется рублями на банковский счет.

А что кроме карты?

Создание и развитие НСПК — стратегическая работа, развивающая фин-инфраструктуру России по нескольким направлениям. Повышается финансовая независимость, появляются финтех-инструменты, платежные сервисы для граждан и бизнеса. НСПК внедряет решения по обеспечению безопасности и защиты личных данных, применяет передовые технологии шифрования, контролирует и анализирует транзакции на предмет мошенничества и несанкционированного доступа.

Система быстрых платежей: удобно и для граждан, и для бизнеса

Один из финтех-продуктов, где НСПК выступает в роли операционного платежного и клирингового центра, — Система быстрых платежей (СБП), запущенная в начале 2019 года. Тогда она позволяла моментально переводить средства от пользователя к пользователю по номеру телефона без комиссии. С 2020 года НСПК и Банк России приступили к работе над тем, чтобы через СБП можно было платить в магазинах — сначала онлайн, а затем офлайн. Удобство и выгодные условия привлекли к сервису большое число пользователей.

Центральный банк публикует статистику по СБП с 2022 года, и в первом квартале в системе было совершено 436 миллионов операций на сумму 2,4 триллиона рублей. А в третьем квартале 2024 года — 3,6 миллиарда операций на сумму 19,8 триллиона рублей. В среднем через СБП совершается 43 миллиона операций в сутки.

«За все время пользователи СБП осуществили более 22 миллиардов операций, включая переводы и оплаты товаров и услуг. Как и по картам "Мир", среди лидирующих позиций по частоте платежей через СБП занимают супер- и гипермаркеты, а также места общественного питания. СБП пользуется популярностью у россиян и при оплате телекоммуникационных услуг и ЖКХ — эта категория занимает одну из верхних строчек в рейтинге. При этом количество совершаемых операций через сервис ежегодно увеличивается», — рассказал генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

СБП удобен компаниям. Помимо того что с его помощью предприятия предоставляют клиентам легкий сервис для оплаты, он выгоден в финансовом плане — максимальная комиссия всего 0,7 процента от суммы платежа. Оплачивать товары и услуги можно круглосуточно, деньги моментально приходят на счет.

В настоящее время сервисом пользуется два миллиона компаний, клиенты которых совершили 979 миллионов покупок через СБП

«В России последние десять лет идет активное развитие финтеха, и немалый вклад в это вносят ЦБ и НСПК, которые развивают равноудаленую и наиболее защищенную инфраструктуру. Платформенные решения НСПК позволили десяткам новых финтех-игроков выйти на рынок и конкурировать с крупнейшими банками за счет качества продуктов. Например, Система быстрых платежей стерла границы перехода между игроками финансового сектора. Это позволяет клиенту не думать о комиссии, а спокойно иметь несколько счетов и делать выбор в пользу продуктов, исходя из выгоды и удобства. Такая возможность мотивирует всех игроков постоянно развивать свой продукт, совершенствовать предложение — в итоге выиграет как клиент, так и весь рынок», — рассказал председатель правления Ozon Банк Андрей Личманов.

«Мы замечаем растущую популярность оплаты с помощью Системы быстрых платежей. В этом году покупатели уже оплатили покупки на 150 миллиардов рублей в магазинах и на 8 миллиардов рублей в онлайне. Покупатели чаще выбирают оплату с помощью СБП на кассах самообслуживания, нежели на обычных кассах — их доля достигает семи процентов. При этом покупки с СБП совершают вне зависимости от дней недели, сезона, праздников. Средний чек с оплатой таким способом составляет порядка 500 рублей, в то же время динамика оплаты с СБП совпадает со средними изменениями статистики безналичной оплаты», — сообщила Наталья Власова, директор казначейства X5 Group.

NFC-таблички. С собой нет карты?

Не проблема!

Постепенно к системе присоединялось все больше банков, а инструмент развивался, как и другие решения НСПК. Например, в физических магазинах на кассах появлялись NFC-таблички, на платежных терминалах, также работающие через Систему быстрых платежей. На них есть QR-код, нужно отсканировать его камерой мобильного телефона, чтобы оплатить покупку. Другой вариант — поднести телефон к NFC-метке для оплаты. Каждый пользователь может выбрать то, что ему удобнее.

NFC-таблички стали распространяться с 2022 года, и за 9 месяцев было установлено 1,1 тысячи штук, а сегодня их уже более 800 тысяч.

Фото: Пресс-служба НСПК

Универсальный QR-код: один инструмент для всех платежей

Платежных инструментов становится больше, и чтобы сделать оплату еще легче и быстрее, НСПК внедрила универсальный QR-код. Пользователь сканирует любым сканером кодов (камерой смартфона или платежным приложением) и попадает на страницу, где можно выбрать наиболее удобный способ оплаты.

На странице отобразятся Система быстрых платежей, платежные сервисы банков, сервис рассрочки, а в будущем — цифровой рубль. При этом у покупателей сохраняется возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП

По состоянию на декабрь 2024-го, к проекту присоединились 210 банков и свыше пяти миллионов торговых точек, работающих с СБП.

Биоэквайринг: как платить без карты и телефона

НСПК и Центр биометрических технологий развивают межбанковскую платформу платежей по биометрии. По состоянию на декабрь, участие в нем принимает более 10 банков. Пользователи, которые зарегистрировали свои данные в Единой биометрической системе и привязали оплату по биометрии к банковскому счету, могут бесконтактно совершать покупки. При этом не важно, клиентом какого банка является человек, а какой банк обслуживает магазин — платеж пройдет моментально. Человеку достаточно посмотреть в специализированный терминал на кассе. Сервис уже работает, например, в Казани. Количество торговых точек, которые принимают оплату таким способом, будет только расти.

«Волна»: легкая оплата по Bluetooth

Кроме NFC, НСПК внедряет инструмент, работающий по технологии Bluetooth, — «Волна». Национальная система платежных карт представила прототип в октябре 2024 года. Планируется, что «Волна» будет встраиваться в мобильные банковские приложения, а пользоваться технологией смогут владельцы как Android, так и iOS. Это особенно важно для последних, так как NFC-оплата в iPhone поддерживалась только Apple Pay. В 2022 году система ушла из России, и те, кто привыкли платить через нее, лишились такой возможности. Еще одно преимущество «Волны» — телефон может находиться дальше от платежного терминала, не нужно физически «соединять» NFC-метки. Во втором квартале 2025 года НСПК планирует начать тестировать технологию вместе с банками.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Что в будущем?

Платежный рынок постоянно меняется и совершенствуется, включая внедрение новых финтех-разработок. Национальная система платежных карт за 10 лет представила несколько сервисов и инструментов, которыми пользуются миллионы россиян, и продолжает финтех-развитие. Дмитрий Дубынин отмечает, что в ближайшие 10 лет изменения на платежном рынке определят решения, построенные на интеграции различных технологий. Среди приоритетов на этот период — анализ больших данных, кибербезопасность, повышение удобства пользования сервисом. Для этого планируется в том числе шире использовать искусственный интеллект, разрабатывать и внедрять различные инструменты и методики.

«Мы продолжим создавать и развивать новые сервисы и современные финансовые технологии, которые позволят повысить качество и доступность финансовых услуг, а также обеспечат безопасность цифровой платежной инфраструктуры страны. Так, сегодня на базе равнодоступной инфраструктуры НСПК уже разработаны и пилотируются универсальный QR-код и биоэквайринг», — подытожил Дмитрий Дубынин.