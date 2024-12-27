«Новогодняя Маска» выйдет на экраны вечером 31 декабря и продолжится после боя курантов. Чем удивит праздничный выпуск?

В канун Нового года в 21:00 зрители увидят победителей всех сезонов шоу и финалистов юбилейного сезона, четыре абсолютно новые маски и любимое жюри — Филиппа Киркорова, Валерию, Тимура Родригеза и Регину Тодоренко. Что необычного приготовил телеканал НТВ в новогоднем шоу — рассказываем в нашем материале.

Знаменитое жюри снова в деле: оценки, шутки и неожиданные дуэты

По традиции шоу начнется в канун Нового года и продолжится после боя курантов, чтобы зрители могли встретить Новый год в компании любимых персонажей и звездного жюри. Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко вместе с Вячеславом Макаровым будут разгадывать самую охраняемую тайну российского телевидения и искать ответ на главный вопрос последних лет: «Кто скрывается под масками?»

Фото: пресс-служба НТВ

Регина Тодоренко считает, что шоу «Маска» стало неотъемлемой частью новогодних праздников: «"Маска" — это уже символ Нового года, это про карнавал, маскарад, про хорошее настроение, невероятно качественную музыку, потрясающих артистов и хорошие традиции. Искренне желаю всем включить именно канал НТВ, чтобы посмотреть, как здесь может быть хорошо. Мы делимся настроением со всеми зрителями. Поэтому обязательно 31 декабря присоединяйтесь к нам и смотрите "Новогоднюю Маску"!»

По словам Вячеслава Макарова, проект с каждым сезоном становится все более масштабным и зрелищным. Участники настолько профессионально скрывают свою личность, что даже коллеги по шоу не всегда могут их распознать. «Например, мне очень запомнился момент, когда раскрыли Енота, и под маской оказалась Seville. Мы неоднократно виделись с ней на протяжении сезона, и она никак себя не выдала. Если бы я участвовал в проекте, то своей маской выбрал бы Пугало. Потому что это максимально позитивный, классный, всегда веселый, отзывчивый и добрый герой», — поделился Вячеслав Макаров.

Фото: пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров отметил, что проект стал настоящим культовым явлением и не теряет своей актуальности. «Я очень рад быть частью этого проекта уже пять лет подряд. Надеюсь, что он будет идти еще много-много лет. У меня замечательные коллеги: Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. Но самое главное и интересное — кто будет скрываться под масками: удивлять, очаровывать, восхищать. Наверное, залог успеха этого шоу в том, что мы не знаем, кто находится под масками, кто так искусно меняет свой голос и движения», — рассказал артист.

Возвращение легенд

На одной сцене соберутся самые яркие и талантливые участники шоу «Маска». Такое звездное собрание обещает незабываемый музыкальный вечер.

Помимо финалистов юбилейного сезона, зрителей ждут выступления победителей прошлых лет. Анатолий Цой, JONY, Ильдар Абдразаков, Сергей Лазарев, Дима Билан и Севиль представят новые номера, а также исполнят любимые хиты

«В маске Крокодила я выступал еще во втором сезоне шоу, но с удовольствием принял бы участие в проекте снова, потому что он навсегда у меня в сердце. На сцене "Новогодней Маски" я почувствовал сильную ностальгию!» — вспомнил свое участие в шоу JONY.

Фото: пресс-служба НТВ

«Благодаря "Новогодней Маске" получилось классное продолжение истории Льва. Пока проект существует, и люди его любят и смотрят, Лев всегда будет в наших сердцах», — поделился своими эмоциями от участия в «Новогодней Маске» Анатолий Цой.

Зрителей ждет настоящий сюрприз: Регина Тодоренко и Тимур Родригез выступят, объединив в одной композиции хит Шакиры «Hips Don’t Lie» и всеми любимую песню Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов».

Валерия порадует нас своими хитами, а Филипп Киркоров выступит в дуэтах с Олегом Майами и Денисом Дороховым

«Подготовка к "Новогодней Маске" была для меня очень увлекательным процессом. Я с огромным удовольствием выбирала репертуар и вместе с командой создавала яркие образы. Хочу, чтобы мои выступления подарили зрителям праздничное настроение и положительные эмоции», — рассказала Валерия.

Фото: пресс-служба НТВ

В Новогоднюю ночь зрители увидят не только всем знакомых артистов, но и их полюбившиеся маски. Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин и Зураб Матуа вернутся к образу Змея Горыныча. «В "Новогодней Маске", конечно же, будет много веселья и неожиданных сюрпризов. Я испытываю невероятные эмоции от выступлений наших артистов. Отгадать, кто скрывается за новыми масками, очень сложно. Это удивительно, как знаменитости мастерски умеют перевоплощаться», — отметил Андрей Аверин.

Ани Лорак снова выйдет на сцену в маске Кота: «Каждое выступление моего Кота в пятом сезоне шоу "Маска" для меня ценно. А уж танцевальные номера давались мне особенно нелегко. Пересматривая эфиры, я вижу, как прекрасно двигался Котик, и не понимаю, как я это делала. Во время репетиции своего номера для "Новогодней Маски" я поняла, что позабыла это чувство, когда на тебя надет 30-килограммовый костюм, в нем жарко, он объемный. Участие в "Маске" — это большой вызов для любого артиста, но те, кто прошли через нее, стали еще сильнее».

Фото: пресс-служба НТВ

Люся Чеботина снова перевоплотится в прекрасную Бабочку: «На самом деле шоу "Маска»" в любое время года — праздник! Я чувствовала его, даже когда весной участвовала в пятом сезоне. На мой взгляд, это из-за того, что проект очень яркий, насыщен классными шутками, песнями и танцами. Я настолько сроднилась с Бабочкой, что будто и не заканчивала выступать на проекте. Однако, вновь надев костюм, я поняла, что очень сильно похудела, когда участвовала в проекте, потому что сейчас, к сожалению, он стал мне маловат».

Секреты новогодних образов

Зрителей порадуют выступления не только знакомых персонажей, но и абсолютно новых героев. Каждая маска — это маленькая история, связанная с новогодними традициями и символами.

Фото: пресс-служба НТВ

В этом году специально для праздничного выпуска были созданы маски: Салат оливье, Новогодняя звезда, Королевская змея и Зимняя сказка

Для изготовления уникальных костюмов используются самые разнообразные материалы: от роскошного атласа и шелка до блестящего люрекса и глиттера. Каждая деталь костюма продумана до мелочей. Например, для образа Новогодней звезды были использованы специальные пайетки, которые создают невероятный объемный эффект.

Фото: пресс-служба НТВ

Процесс создания маски Зимней сказки был невероятно сложным и длительным. Принт на ткани платья, веточки из проволоки и бутоны были практически полностью изготовлены вручную. Причем чтобы добиться идеального результата, мастера продолжали вносить корректировки в костюм даже во время репетиций и перед съемками.

Праздничная ночь на НТВ

«Звезды. Новогодний кубок» 16+

Новый год на НТВ обещает быть насыщенным и веселым. Помимо музыкального шоу «Маска», зрителей ждет специальный выпуск шоу «Звезды» — «Звезды. Новогодний кубок». 30 декабря в 21:00 победитель первого сезона Денис Дорохов снова выйдет на сцену вместе с командой «Регионы», чтобы отстоять звание самой смешной знаменитости России.

Новогодняя комедия «Папаши» 16+

31 декабря в 17:40 состоится премьера комедийного проекта «Папаши», в котором соберутся вместе полюбившиеся герои сериалов канала. Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов встретятся, чтобы помочь маленькому Пашке из детского дома.

«Новогодний Квартирник» — «Опять 25» 16+

В первые часы нового года в праздничном выпуске «Квартирника» Евгений Маргулис соберет своих друзей. Зрителей ждут любимые хиты, неожиданные дуэты и праздничная атмосфера. Помимо новых выступлений, в программе — лучшие моменты прошлых новогодних «Квартирников».

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