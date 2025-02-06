«Маска» возвращается. Чем порадует телезрителей новый сезон главного шоу страны?

9 февраля в 20:20 на телеканале НТВ состоится премьера шестого сезона шоу «Маска». Зрителей ждут 14 новых невероятных масок, беспрецедентные меры секретности и звездное жюри, которое вновь попытается разгадать главную тайну российского телевидения: кто скрывается под маской? Подробности читайте в материале Ленты.ру.

Новые герои и строжайшая секретность

В новом сезоне шоу «Маска» зрителей ждут 14 абсолютно новых героев: Богомол, Боксер, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыпленок. Создатели проекта вдохновились успехом юбилейного пятого сезона, где все маски были оригинальными, и вновь разработали уникальные костюмы на основе собственных эскизов. Над образами трудились полгода, используя усовершенствованные технологии. На украшения ушло почти 15 килограммов страз и бусин, а образ Вождя декорирован более чем 2500 перьев.

Фото: Пресс-служба НТВ

Самый тяжелый и объемный костюм нового сезона — Капибара, его вес составил 25 килограммов, самой легкой получилась Овечка — 7 килограммов. У каждой маски — своя уникальная история создания, например, Огурчику дизайнеры подарили плащ, покрытый импровизированными ростками, созданными из трубочек. А Окуню добавили корону, декорированную скульптурным гипсом, — получился настоящий подводный царь.

Как и прежде, имена участников держатся в строжайшем секрете

Их возраст, род деятельности, любые намеки на их личность — все под грифом «секретно». Передвигаться по съемочной площадке, как и раньше, герои будут в знаменитых худи #безкомментариев и зеркальных масках в сопровождении охраны. Но по традиции в преддверии нового сезона НТВ раскрывает некоторые детали о звездах, которые будут скрываться под масками в шестом сезоне шоу.

Фото: Пресс-служба НТВ

Стало известно, что в копилке участников шестого сезона более 50 музыкальных альбомов, свыше 160 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 26 героев мультфильмов. Среди знаков зодиака новых масок — шесть Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов, а также как минимум Змея, Кролик и Собака. Суммарный возраст всех участников — более пяти веков.

Вести шоу вновь будет Вячеслав Макаров, а в состав жюри вошли Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Имя пятого члена жюри пока держится в тайне и будет объявлено на онлайн-презентации проекта.

«Ощущение праздника, который хочется продлить»

Члены жюри с нетерпением ждут нового сезона и признаются, что «Маска» стала для них не просто работой, а настоящим увлечением. Филипп Киркоров называет «Маску» культовым шоу для всех возрастов: «Для меня это очень интересный проект, и уже несколько лет я не перестаю удивляться, угадывая или не угадывая наших замечательных участников. <…> Прелесть этого шоу в том, что я сижу в кресле жюри только потому, что мне это нравится. Я наравне со зрителями получаю удовольствие от каждого номера».

Киркоров признался, что не ведет никаких записей и не пытается вычислить участников заранее, а полагается на свои эмоции и интуицию

Фото: Пресс-служба НТВ

Валерия отмечает уникальность и психологический аспект проекта: «Феномен проекта "Маска" в том, что он для всех и для каждого! <…> "Маска" — это процесс разгадывания, некий детективный момент, когда нужно проанализировать подсказки, совместить их с какими-то фактами, с манерой поведения. Это очень интересно, правда! В том-то и прелесть этого проекта, что он не отпускает: съемка закончилась, а мы продолжаем всю неделю анализировать, отсматривать видео, пересматривать эфир, потому что на записи выявляются какие-то нюансы, которых мы не видим. Эту загадку нужно разгадать, и мы пытаемся узнать персонажа всей страной». Певица также рассказала, что члены жюри не знают участников заранее, и это делает шоу по-настоящему захватывающим. «Нам нет смысла знать участников заранее, потому что это было бы смертельно скучно!» — добавила Валерия.

Фото: Пресс-служба НТВ

«Маска» уже стала доброй ежегодной традицией, которую ждут все наши зрители», — отмечает Регина Тодоренко и признается, что ей, как и зрителям, нравится удивляться, угадывать и разглядывать давно полюбившихся артистов в новом амплуа. «"Маска" — это ощущение праздника, который хочется продлить, ощущение сказки, маскарад. Где еще на телевидении можно устроить такое маски-шоу, как я устраиваю каждый год из сезона в сезон? В проекте я отрываюсь по полной в костюмах, макияже, прическах и в новых артистических приемах. Образы мы придумываем большой командой, у нас брейнсторм происходит за полгода до начала сезона, мы придумываем определенную тематику, когда-то это были героини книг, сошедшие с картин дивы. В этом году пока не расскажу, чем порадуем, но будут гадания, таро, камни, будет все», — заинтриговывает член жюри проекта.

Лучшее шоу на российском ТВ

Победителем первого сезона шоу стал Анатолий Цой (TSOY), скрывавшийся под маской Льва. Во втором сезоне выиграл Крокодил, под маской которого скрывался популярный певец JONY. В третьем награду взял Дракон, за ним скрывался заслуженный артист России и лучший баритон планеты, двукратный обладатель премии Грэмми и лауреат премии Золотая маска, оперный певец Ильдар Абдразаков. А в четвертом сезоне впервые в истории проекта первое место разделили между собой сразу два участника — заслуженный артист РФ Дима Билан, скрывавшийся под маской Мамонтенка, и российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев, который выступал в образе Скорпиона.

В юбилейном пятом сезоне проекта победила певица Севиль — она скрывалась за маской Енота

Шоу «Маска» — это не только развлечение, но и впечатляющие результаты. Проект признан лучшим шоу последних 12 лет и лучшей развлекательной программой последних 9 лет на всем российском телевидении. За пять лет в эфир НТВ вышли пять сезонов шоу и девять спецвыпусков. В общей сложности на сцену вышли 148 масок, а самой тяжелой из них стал Змей Горыныч весом около 300 килограммов. За пять сезонов в шоу прозвучало 563 песни на 13 языках.

Не пропустите премьеру шестого сезона главного шоу страны «Маска», которая состоится 9 февраля в 20:20 в эфире телеканала НТВ.

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