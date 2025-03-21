Принца Уильяма заметили на танке у российской границы. Вот его фото

Британский принц Уильям на танке принял участие в учениях НАТО у границы России

21 марта британский принц Уильям посетил крупнейшую базу НАТО в Эстонии и принял участие в учениях, которые проходят в 150 километрах от российской границы. По его словам, целью визита была в том, чтобы продемонстрировать Эстонии британскую поддержку. Перед камерами принц появился в боевой форме, шлеме и защитных очках. Сначала он прокатился на танке Challenger 2, затем пересел в боевую машину пехоты Warrior.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Принц Уильям — старший сын короля Британии Карла III и в будущем может унаследовать у отца престол. Значительная часть его биографии связана со службой в армии. В молодости Уильям выучился на пилота военного вертолета и выполнял задание в Афганистане, затем его перевели в Атлантику. Там он охотился за контрабандистами — в частности, перехватил почти тонну кокаина, которую пытались тайно провезти на моторной лодке.

