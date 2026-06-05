«Это постоянный анализ» В кино показывают роскошную и беззаботную жизнь миллиардеров. Как работают инвестиции на самом деле?

О циклах рынка, романтизации финансов в кино и о том, почему инвестиции перестали быть «темой для избранных».

В массовой культуре финансовый рынок часто выглядит как бесконечный поток адреналина, быстрых денег и громких сделок. В реальности работа инвестиционного управляющего устроена иначе: большую часть времени занимают анализ, общение с компаниями и постоянный мониторинг рынка. Андрей Русецкий, заместитель гендиректора и директор по инвестициям УК «Первая», рассказывает о том, почему фильмы о финансах одновременно помогают и мешают популяризации инвестиций, как изменилась финансовая грамотность россиян за последние годы и почему сегодня фондовый рынок привлекает все больше людей.

— В кино работа инвестиционного управляющего — это либо безумный драйв с криками в трубку, либо сухие колонки цифр. А если заглянуть в ваш реальный рабочий день — из чего на самом деле состоит процесс принятия решений? И что в нем самое захватывающее, чего не увидишь со стороны?

— Сразу скажу: это точно не крики в трубку. Такой образ — скорее романтика прошлого.

Биржевые ямы, огромные залы, суета и шум давно стали историей

Сейчас все сосредоточено в цифрах, торговых терминалах, графиках и так далее. Сначала, будучи аналитиком, ты строишь финансовые модели компаний, изучаешь отчетность, оцениваешь перспективы бизнеса. Когда становишься управляющим, начинается постоянный сбор информации: чтение новостей, общение с аналитиками, встречи с представителями компаний.

Примерно треть времени занимает отслеживание новостей, значительная часть — коммуникация с аналитиками, как внутренними, так и внешними. Много времени уходит и на общение с компаниями. Ты собираешь информацию, задаешь вопросы: зачем запускается тот или иной проект, какую доходность он даст, какая у него рентабельность. После этого уже через финансовые модели оцениваешь, создает ли проект дополнительную стоимость для компании. Если понимаешь, что решение сильное, — покупаешь бумаги компании. Если видишь, что инвестиции ведут в тупик, — наоборот, сокращаешь позицию или продаешь активы. По сути работа управляющего — это постоянный анализ, общение и принятие решений на основе изученной информации.

Фото: Арсений Несходимов / «Лента.ру»

— Финансовые потоки, с которыми напрямую связана ваша работа, крутятся круглосуточно и непрерывно. Удается ли вам отдыхать от всего этого и переключаться? Что вы делаете в свободное время?

— Я люблю свою работу, поэтому она не воспринимается как что-то тяжелое. Часто действительно находишься «в рынке» 24/7, тем более что многие важные новости выходят после закрытия торгов или на выходных — чтобы у инвесторов было время все обдумать и чтобы не провоцировать панику во время сессии. Даже геополитические события нередко происходят именно в такие периоды. Это кажется случайностью, но рынки очень чувствительны к эмоциональным реакциям. Для крупных экономик, особенно американской, стабильность фондового рынка напрямую связана с внутренней политикой и настроением населения.

Но переключаться все равно нужно. Когда есть время, смотрю фильмы, провожу время с детьми, выбираюсь за город, могу поехать в загородный отель отдохнуть. Это помогает перезагрузиться.

— Раз уж мы заговорили о кино: как вы выбираете, что посмотреть?

— Обычно есть два подхода. Если хочется чего-то действительно интересного и необычного — ищу рекомендации не у критиков, а у обычных зрителей: изучаю форумы, обсуждения, отзывы. Мне нравятся фильмы с нестандартным сюжетом или неожиданной концовкой. По этой причине люблю современное испанское кино — оно у нас не особенно популярно, но там часто попадается что-то интересное. Но когда не хочется долго искать и выбирать, бывает и так, что просто включаю что-то из подборки самого популярного.

Фото: Арсений Несходимов / «Лента.ру»

— А фильмы про финансы и инвестиции смотрите?

— Да, стараюсь смотреть почти все. Некоторых фильмов даже специально ждал годами. Например, вторую часть фильма про Уолл-стрит. Первый в свое время сильно повлиял на меня — обратил мое внимание на фондовый рынок и в какой-то степени вдохновил на то, чтобы заниматься инвестициями.

— Как вам кажется, такие фильмы помогают популяризировать сферу финансов?

— Конечно. Правда, многие фильмы о финансах создают романтизированный образ индустрии. Быстрые деньги, роскошная жизнь, ощущение легкого успеха. Но после кризиса 2008 года появилась и другая волна кино — более реалистичная.

Вышло много фильмов о рисках, о том, к чему приводит чрезмерная жадность, плохое управление и мошенничество

Они гораздо ближе к документальному взгляду на индустрию. Но потом появился всем известный фильм про успех одного брокера с Уолл-стрит — и все вернулось к прежнему образу.

— То есть можно сказать, что кино подогревает интерес, но часто формирует слишком простое отношение к тому, что происходит на фондовом рынке?

— В каком-то смысле да. Возникает ощущение, что главное — просто попасть в индустрию, а дальше тебя ждут бесконечные заработки и красивая жизнь. Но важно понимать: большинство фильмов — не про частных инвесторов, которые открыли брокерский счет и покупают акции. Они скорее про саму финансовую индустрию, про карьеру внутри нее, про управление большими капиталами.

Но я бы сказал, что сама романтика финансов все равно играет положительную роль. Финансовая грамотность у нас пока не очень высокая, и любые истории, которые делают рынок более понятным и менее пугающим, помогают вовлекать людей. На Западе инвестиции давно стали частью повседневной жизни во многом потому, что люди сами управляют своими пенсионными накоплениями. У нас такой культуры исторически не было, поэтому интерес к фондовому рынку только формируется, и это хорошо.

Фото: Арсений Несходимов / «Лента.ру»

— За последние годы ситуация меняется в положительную сторону?

— Да, и очень заметно. Это хорошо видно по количеству открытых брокерских счетов. Сейчас их уже около 35 миллионов — фактически это половина экономически активного населения страны.

Конечно, активно торгуют гораздо меньше людей, но важно другое: фондовый рынок перестал восприниматься как что-то экзотическое или доступное только очень богатым. Инвестировать начинают люди с совершенно разными доходами.

— Что стало главным драйвером такого роста?

— Есть макрофакторы — например, циклы ставок по депозитам. Когда доходность вкладов падает, люди начинают искать альтернативы и приходят на фондовый рынок.

Но, наверное, ключевым фактором стала цифровизация. С 2014 года появилась возможность открывать брокерские счета удаленно, буквально за несколько минут — через приложение. И это, конечно, существенно снизило порог входа на фондовый рынок. Я прекрасно помню, как открывал свой первый брокерский счет: нужно было ехать куда-то с паспортом, стоять в очереди, проходить идентификацию, получать документы. Сейчас все делается в несколько нажатий.

— Растет ли финансовая грамотность вместе с интересом к инвестициям?

— Да, и это особенно заметно в последние годы. После того как российский рынок оказался более изолированным от внешних площадок, многие процессы начали развиваться практически по учебнику. Когда ставки росли — инвесторы активно шли в фонды денежного рынка. Когда цикл начал разворачиваться и ставки стали снижаться — пошел большой приток в облигации. А вот в акции сейчас, наоборот, значительных притоков нет. И это хороший признак: люди начинают понимать, какие инструменты подходят под разные фазы рынка.*

— Насколько помогают готовые инвестиционные решения и фонды, где не нужно самостоятельно разбираться во всем?

— Они как раз очень помогают новичкам. В этом и заключается идея готовых фондов: решения принимают профессиональные управляющие, а человек выбирает подходящий инструмент под свои цели и уровень риска.

Плюс у таких фондов очень низкий порог входа — иногда буквально от 10 рублей

Это дает возможность попробовать инвестиции без серьезных рисков и постепенно понять, как все устроено. Но даже в этом случае важно хотя бы немного разобраться в теме, понять базовые принципы, консультироваться со специалистами.**

— Что вы сказали бы человеку, который до сих пор считает инвестиции слишком сложными?

— Просто попробовать. Сегодня это можно сделать буквально с нескольких тысяч рублей. Но важно понимать: инвестиции — это сфера, где опыт имеет огромное значение. Нельзя прочитать пару советов в тематических сообществах и считать себя профессионалом.

Фото: Арсений Несходимов / «Лента.ру»

Поэтому начинать лучше либо с профессиональной поддержкой, либо с серьезного самостоятельного изучения темы. Тогда инвестиции действительно становятся интересным и полезным инструментом, а не просто красивой картинкой из кино. К слову, сейчас можно сделать так, чтобы кино стало реальностью: начать путь в инвестициях с опорой на профессиональную экспертизу, получить в подарок премиум-подписку и увидеть изнанку мира больших финансов в нашей авторской коллекции фильмов «Деньги в кадре».***

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