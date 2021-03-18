Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену поучаствовать в открытом разговоре в прямом эфире.
«На России и США лежит ответственность по стратегической стабильности, могли бы с Байденом об этом поговорить», — уточнил он. Он отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от его коллеги. Теперь он готов обсудить онлайн ряд тем.
Президент России уверен, что это будет интересно для народов обеих стран.
Российский лидер добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с президентом США до своей поездки либо уже после. Он уточнил, что готов к диалогу завтра, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.
«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — сказал Путин и сообщил, что прямо сейчас даст поручение Министерству иностранных дел России организовать звонок.
МИД России уже приступил к подготовке разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщили в самом внешнеполитическом ведомстве.
«Уже начали», — заявил представитель Министерства иностранных дел России в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Джо Байден уже говорил с Владимиром Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Так на приглашение российского лидера ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы взаимодействуем с российским руководством и правительством на всех уровнях, и мне больше нечего вам сообщить. Что касается встреч в будущем, то президент будет завтра в Джорджии и очень занят», — заявила она в ответ на вопрос, рассмотрит ли Белый дом предложение Путина.
Ранее 18 марта российский лидер ответил американскому президенту, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто как обзывается, тот так и называется», заметив, что эта детская поговорка имеет глубокий смысл.
«Мы всегда в другом человеке видим собственные качества и думаем, что он такой же, как мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова демократа.
Путин добавил, что желает коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он.
В интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что хочет призвать Москву к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.
«У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его достаточно хорошо. Когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло, — будь готов"», — приводит сайт канала слова Байдена. Как именно Путин и Россия должны будут «заплатить» за предполагаемые вмешательства, американский лидер не уточнил. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.
16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. Иран якобы тоже «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против России и Исламской Республики.