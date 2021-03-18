Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире

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Ранее Байден резко высказался в отношении России и Путина

В интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что хочет призвать Москву к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

«У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его достаточно хорошо. Когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло, — будь готов"», — приводит сайт канала слова Байдена. Как именно Путин и Россия должны будут «заплатить» за предполагаемые вмешательства, американский лидер не уточнил. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. Иран якобы тоже «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против России и Исламской Республики.