Россия
 

Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире

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Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
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В отношениях России и США начался кризис после резких слов американского лидера

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Российский лидер предложил Байдену открыто продолжить их заочную дискуссию

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену поучаствовать в открытом разговоре в прямом эфире.

«На России и США лежит ответственность по стратегической стабильности, могли бы с Байденом об этом поговорить», — уточнил он. Он отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от его коллеги. Теперь он готов обсудить онлайн ряд тем.

Президент России уверен, что это будет интересно для народов обеих стран.

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Путин заявил, что готов поговорить до или после своей поездки в тайгу

Российский лидер добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с президентом США до своей поездки либо уже после. Он уточнил, что готов к диалогу завтра, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — сказал Путин и сообщил, что прямо сейчас даст поручение Министерству иностранных дел России организовать звонок.

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МИД России начал подготовку разговора между Путиным и Байденом

МИД России уже приступил к подготовке разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщили в самом внешнеполитическом ведомстве.

«Уже начали», — заявил представитель Министерства иностранных дел России в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

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В Белом доме ответили на предложение Путина о разговоре в прямом эфире

Джо Байден уже говорил с Владимиром Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Так на приглашение российского лидера ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы взаимодействуем с российским руководством и правительством на всех уровнях, и мне больше нечего вам сообщить. Что касается встреч в будущем, то президент будет завтра в Джорджии и очень занят», — заявила она в ответ на вопрос, рассмотрит ли Белый дом предложение Путина.

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Ранее Путин прокомментировал резкие слова Байдена о себе

Ранее 18 марта российский лидер ответил американскому президенту, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто как обзывается, тот так и называется», заметив, что эта детская поговорка имеет глубокий смысл.

«Мы всегда в другом человеке видим собственные качества и думаем, что он такой же, как мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова демократа.

Путин добавил, что желает коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он.

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Ранее Байден резко высказался в отношении России и Путина

В интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что хочет призвать Москву к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

«У нас с ним был долгий разговор. Я знаю его достаточно хорошо. Когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что это правда произошло, — будь готов"», — приводит сайт канала слова Байдена. Как именно Путин и Россия должны будут «заплатить» за предполагаемые вмешательства, американский лидер не уточнил. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. Иран якобы тоже «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против России и Исламской Республики.

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