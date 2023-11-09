Искусственный интеллект, бионическая «рука» и самоочистка. Чем еще удивляет робот-пылесос от Dreame?

В мире бытовой техники с каждым годом появляются все более инновационные и удивительные устройства, привнося в нашу жизнь еще больше комфорта. Однако, когда речь идет о роботах-пылесосах, Dreame Technology выводят на сцену нечто по-настоящему революционное. О новом чуде техники от высокотехнологичной компании — в материале «Ленты.ру». erid: 2RanykqfGet

1 Когда технологии становятся стилем жизни Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году господином Ю Хао, выпускником Университета Цинхуа, представляет нам новую модель робота-пылесоса — Dreame Bot L30 Ultra. Это не просто устройство для уборки, это настоящий символ прогрессивной технологии и современного дизайна.

Большинство ноу-хау в таких устройствах направлено на снижение трудоемкости

Так, производители стали комплектовать свои уборщики внешними станциями самоочистки и реализовали функцию мойки полов. Dreame Bot L30 Ultra будет официально представлен на выставке ICF этой осенью в Москве. ICF — выставка потребительских товаров из Китая. Робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra — флагман нового поколения: в этой модели будет реализовано множество новых функций, которые изменят подход к роботизированной уборке дома, причем как к обычной, так и влажной. Соединить в одном роботе столько передовых функций и конструктивных решений, как сейчас реализовано в Dreame Bot L30 Ultra, пока не удалось никому.

Фото: Dreame Trading (Tianjin) Co., LTD

2 Встречайте бионическую выдвижную «руку» Одним из главных отличий Dreame Bot L30 Ultra от других роботов-пылесосов является инновационная бионическая выдвижная «рука». Эта технология позволяет роботу добираться до труднодоступных мест, которые обычно остаются неприкасаемыми для обычных пылесосов. Благодаря позиционно-чувствительному детектору Dreame Bot L30 Ultra определяет края и углы, автоматически выдвигая швабру для более глубокой и тщательной уборки.

Используя позиционно-чувствительный детектор для определения краев и углов, L30 Ultra автоматически выдвигает швабру, чтобы добраться до мест, с которыми у роботов обычно возникают проблемы

Интеллектуальные алгоритмы помогают L30 Ultra определять сложные домашние условия, чтобы знать, когда, где и как лучше всего выдвигать и убирать швабру. Помимо того, что такой функционал позволяет максимально очищать пространство дома, он позволяет в меньшей степени нагружать само устройство и обеспечивает его максимальный срок эксплуатации.

3 Искусственный интеллект в домашней уборке Dreame Bot L30 Ultra не просто убирает, он обучается уборке именно в вашем доме. Благодаря интеллектуальным алгоритмам робот способен адаптироваться к различным условиям, зная, каким образом эффективнее всего использовать свои возможности. Он может точно идентифицировать более 55 типов препятствий и избегать их, а также визуально распознавать ковры и адаптировать уборку в зависимости от поверхности. Такие технологии позволяют максимально точно выбирать аппарату метод и тип уборки для разнообразных покрытий. И не важно, что в одной комнате у вас паркет, на котором лежит красивый ковер, на кухне и в холле уложен керамогранит, а в детской весь пол закрыт ковролином. В любом случае все поверхности будут идеально чистыми после работы Dreame Bot L30 Ultra. Также робот определит наиболее сильные загрязнения и повторно станет их отмывать, пока не добьется идеала. box#3524658

4 Двойная влажная уборка с горячей водой Функция влажной уборки Dreame Bot L30 Ultra поднимает планку в чистоте дома. Специальные насадки позволяют проводить двойную мойку горячей водой при 58 ℃, что обеспечивает эффективное удаление даже самых упрямых пятен и масляных загрязнений. С такой опцией пол будет сиять чистотой и свежестью.

В новой системе для мытья полов DuoScrub используются две высокоскоростные вращающиеся швабры, которые очищают под давлением стойкие пятна и разлитую грязь, чтобы в доме не было беспорядка

Благодаря подъемной резиновой щетке и автоматически закрывающемуся двигателю вентилятора очистка осуществляется бесшумно. При этом мощность всасывания составляет крайне впечатляющие 7000 Па. Также важно отметить, что робот будет пополнять запасы воды для влажной уборки из станции, что опять же обеспечит высокую автономность и позволит производить уборку даже больших помещений в ваше отсутствие.

5 Самоочищающаяся станция: технологический прорыв Dreame Bot L30 Ultra оснащен собственной станцией самоочистки. Это означает, что после каждой уборки робот возвращается на базу, где автоматически освобождает себя от накопившейся пыли и грязи. Таким образом, Dreame Bot L30 Ultra всегда готов к следующему заданию. При этом мытье швабр осуществляется при температуре 55 ℃. Это гарантирует то, что грязь и бактерии не вернутся обратно на пол, а вам не придется тратить свое время на то, чтобы отмывать сам пылесос. А это также на редкость удобно. А сама станция имеет возможность при использовании дополнительного оборудования подключаться к инженерным сетям дома. В таком случае проблема и долива чистой воды, и слива грязной уже не будет вашей задачей. Фото: Dreame Trading (Tianjin) Co., LTD

6 Умный голосовой помощник: новый уровень управления Основной девиз разработчиков Dreame Bot L30 Ultra — сделать уборку максимально удобной и эффективной для пользователей. Встроенный умный голосовой помощник позволяет управлять роботом без лишних усилий.

Достаточно лишь произнести команду, и робот моментально откликнется

Мы уже привыкаем к тому, что в «умном доме» нам не нужно нажимать кнопки, а достаточно лишь дать команду. Dreame Bot L30 Ultra выводит функционал современного дома на еще более высокий уровень.

7 Совместимость с умными системами дома Еще одним преимуществом Dreame Bot L30 Ultra является его совместимость с различными умными системами дома. Это означает, что вы можете интегрировать робота в вашу умную сеть, создавая полностью автоматизированную систему уборки. Например, можно настроить синхронизацию с системой умного освещения для оптимального уборочного режима. Возможностей по программированию и настройке невероятное количество. Так что один раз настраиваем и, сохранив разные пресеты для разных задач, получаем удовольствие и наслаждаемся чистотой. Фото: Dreame Trading (Tianjin) Co., LTD

8 Управление на расстоянии Одним из ключевых преимуществ умного голосового помощника Dreame Bot L30 Ultra является возможность управления роботом даже на расстоянии. С помощью специального приложения на смартфоне вы можете давать команды роботу из любой точки мира, обеспечивая чистоту и порядок в вашем доме даже тогда, когда вы далеко от него. Только представьте — перед возвращением из отпуска вы можете заранее убраться в доме, а если воспользоваться интеграцией с системой видеонаблюдения, то даже рассыпанная в ваше отсутствие любимым питомцем земля из цветочного горшка будет убрана роботом по первой же вашей команде, даже когда вы находитесь за километры от дома.

РЕКЛАМА Рекламодатель: DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD