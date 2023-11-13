Красота по-голландски. Чем поражает новый комплекс на Юго-Западе Москвы?

1 Архитектура по науке Академик Сергей Наметкин был одним из основоположников нефтехимической науки. И поэтому архитекторы из нидерландского архбюро Mecanoo взяли именно химию и металлы за основу концепции комплекса апартаментов бизнес-класса, расположенного в районе Черемушки на улице, названной именем великого ученого. «Лента.ру» выяснила, чем еще привлекательны Черемушки и новые апартаменты от ГК «Основа». erid: 2RanymHop1v

2 Престижный Юго-Запад Район Черемушки в Юго-Западном административном округе Москвы известен своей экспериментальной застройкой 50-60-х годов и долгое время он считался типичным спальным районом. В последние годы он резко изменил свой архитектурный облик, превратившись в один из лучших в столице комфортабельных районов для проживания взрослых и детей с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Именно здесь ГК «Основа» возводит один из своих знаковых проектов, разработанный нидерландским архитектурным бюро Mecanoo. Фото: ГК «Основа»

3 Из Голландии в Россию Для известного во всем мире нидерландского архитектурного бюро Mecanoo, чьи объекты построены в десятках крупнейших городов мира, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Сеул, Амстердам, Бостон и Манчестер, Nametkin Tower стал первым проектом в России. В облике здания – металлические панели цвета «шампань» и темно-графитового, которые эффектно сочетаются с масштабным остеклением и ломаными линиями балконов и террас. Комплекс включает 4 секции переменной этажности 24-29 этажей. К услугам резидентов комплекса будет предоставлена максимально насыщенная внутренняя инфраструктура, включающая ресторан, медицинский центр, супермаркет и спортивный центр. В каждой из четырех секций спроектированы лобби с круглосуточным консьерж-сервисом. Пространство с витражным остеклением и потолками до 4,6 метра объединяет несколько зон — комнату матери и ребенка, помещение для хранения детских колясок, гостевые санузлы, места, где можно помыть лапы четвероногим членам семьи, и просторное лобби для комфортного отдыха и встречи гостей.

4 Зеленый оазис Жить в Nametkin Tower – значит погружаться в природную гармонию, ЖК находится в шаговой доступности от трех парков – Воронцовского, Битцевского и Парка 70-летия Победы. Первый из них — это природный историко-архитектурный и рекреационный комплекс «Усадьба Воронцово», памятник садово-паркового искусства конца XVIII – начала XIX века. Он расположен на территории бывшего владения боярина Воронцова, и здесь сохранились уникальные вековые дубы, вязы и липы. Битцевский лесопарк – это настоящий лесной массив в черте города. Его площадь свыше 2,2 тысячи гектар уступает по размеру только парку «Лосиный остров». Он назван по имени реки Битца, пересекающая южную окраину леса в восточном направлении. Главная ценность природно-исторического парка «Битцевский лес» в расположении крупного лесного массива, одного из сохранившихся «зеленых клиньев», по которым воздух из Подмосковья поступает к центру Москвы. И один из первых столичных районов, который попадается на пути этому движению – Черемушки. Фото: ГК «Основа»

5 Облака под ногами Любоваться завораживающими видами столицы может каждый резидент Nametkin Tower вне зависимости от того, на каком этаже располагается его персональный апартамент.

В комплексе на 25-м этаже организовано уникальное общественное пространство — приватная досуговая зона Sky Area с выходом на тематические площадки на открытом воздухе. Это по-настоящему эксклюзивное решение для столичного девелопмента, где общественные пространства, как правило, располагаются на первых этажах

Здесь организуют несколько функциональных зон. В клубном пространстве предусмотрен спортивный зал площадью 134 квадратных метра, многофункциональный зал для конференций, общественная гостиная с функциями коворкинга и Sky Bar, хобби-комната и игровая для детей, отдельные помещения для приглашения приходящих специалистов (визажистов, мастеров по маникюру, массажу и проч.), а также теннисные и бильярдные столы. Подчеркивает и дополняет исключительность приватных зон изысканный интерьер, выполненный по дизайн-проекту Mecanoo, а также роскошные панорамы Москвы, виды на Воробьевы горы и Битцевский лесопарк.

6 Двор без машин Органичным дополнением Nametkin Tower станет благоустройство по авторской концепции Mecanoo, разделенное на два пространства: общественное вдоль улицы Наметкина, где располагаются входы в ресторан и магазины, а также приватное дворовое пространство для резидентов, выполненное в концепции «двор без машин».

В благоустроенном дворе с ландшафтным дизайном реализуются различные сценарии времяпрепровождения: семейный отдых, спорт, досуг и игры на открытом воздухе

Для удобства и комфорта жителей на территории будет выполнено зонирование по интересам и возрастам, а также будут реализованы разнообразные пешие маршруты, включая маршруты для мам с колясками. Основная идея организации внутри дворового пространства заключается в том, чтобы будущие жители любого возраста разнообразно и с удовольствием проводили время на территории комплекса в любое время года.

7 Без пробок и суеты Из подземного двухуровнего паркинга предусмотрен удобный выезд на главные улицы района, по которым с легкостью можно добраться до главных транспортных артерий столицы – до Профсоюзной улицы, Ленинского или Севастопольского проспектов. Всего 14-20 минут – и вы в центре. В непосредственной близости – сразу 4 станции метро: «Новые Черемушки», «Калужская», «Воронцовская» и «Зюзино». Район также обладает развитой сетью общественного наземного транспорта. По его территории пролегает несколько десятков автобусных маршрутов, на которых можно доехать в любую точку Черемушек и близлежащих районов.

Детский сад, школа и поликлиника — все рядом. Черемушкинский район обеспечен всеми атрибутами комфортной жизни

Неподалеку от Nametkin Tower расположено самое крупное лечебное учреждение в системе здравоохранения ПАО «Газпром» — ОКДЦ. В шаговой доступности фитнес-клуб World Class, детский спортивный клуб «Динамо», ТЦ «Калужский».

8 Инвестиции в будущее Недвижимость дорожает, а мест недалеко от центра для застройки становится все меньше. В Nametkin Tower цены сегодня стартуют от 8,1 миллиона рублей, что для этой престижной локации на юго-западе Москвы весьма привлекательно. Это тоже должны оценить покупатели. Такие проекты с годами будут только расти в цене, поэтому покупка апартаментов здесь – выгодная долгосрочная инвестиции в свое будущее и будущее своих детей. По мнению аналитиков ГК «Основа», потенциал роста цен на недвижимость в комплексе — как минимум 30-40 процентов. Фото: ГК «Основа» Дополнительным преимуществом являются разнообразные инструменты приобретения, как совместные программы ипотеки от девелопера и банков-партнеров с субсидированной ставкой, рассрочка и trade in. Тем, кто ожидает пополнение в семье предлагается еще одна уникальная опция – программа «Родительский капитал» от ГК «Основа». Благодаря ей семьи с новорожденными малышами могут получить подарок в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Например, первые пять семей, где после покупки апартаментов в Nametkin Tower родится ребенок, смогут получить денежный приз в размере 500 тысяч рублей. При этом уплату налогов на доходы физлиц ГК «Основа» берет на себя – таким образом, приз поступит на расчетный счет покупателя в полном объеме. Такая программа стала своеобразным аналогом материнского капитала, который, к слову, не распространяется на апартаменты в отличие от программы ГК «Основа». Этой осенью первая семья резидентов Nametkin Tower уже получила 500 тысяч рублей, и впереди еще 9 семей резидентов комплекса ждут такие приятные подарки!

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